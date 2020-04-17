Вільнюс – місце спокою і затишку

Столиця Литви – Вільнюс. Місто вражає затишною атмосферою, вузенькими вуличками та дивовижною архітектурою.

Вільнюс був заснований у XIII столітті та є найбільшим містом сучасної Литви. Воно підкорює відвідувачів саме своєю «компактністю», спокоєм і відсутністю постійної метушні. Насамперед, варто зазначити, що нині там мешкає більше пів мільйона осіб. У масштабах України, це один район Києва, або й того менше. З готелю Žemaitės, де часто зупиняються туристи, до центру можна дістатися пішки. Дорога займає лише 15 хвилин.

Враження

Скажу, що саме місто викликало в мене певний дисонанс. Я зупинилася у районі, який нагадував будь-яке українське місто: висотки, старі будівлі, усе пострадянське. У той же час навпроти розташовані європейські супермаркети, яких ще немає у нас, а трохи нижче – старе місто (центр Вільнюса), яке нагадує стародавню Європу. Такий собі мікс часів.

Прогулюючись вулицями центральних районів, я відчувала, що ніби ходжу тісними вуличками Італії із якимось присмаком Львова. Тут тобі і ратуша, і бруківка замість асфальту й бетону, і кафе, розташовані прямо посеред вулиці. Вражають і нещадно вузькі тротуари. На них ледве пройде одна людина, тому про обійми та прогулянки «за ручку» доведеться ненадовго забути.

Архітектура

Вільнюс – це справжня знахідка для шанувальників красивої архітектури. За три години прогулянки центром міста побачите все і навіть більше. По-перше, неймовірно вражає Кафедральний собор Святого Святослава і Святого Владислава. Будівля дуже красива, із певними грецькими нотками у вигляді високих колон. Перед релігійною установою розташована висока вежа, з якої лунає церковний передзвін.

Не можна залишити без уваги і Верхній замок-музей. Він розташований на найвищій точці насипу, а на вежі майорить прапор Литви. Дістатися туди можна фунікулером або пішки, тут уже кожен обирає на свій розсуд. Йти вгору пішки – справа дуже нелегка, але ж і 2 євро на дорозі не лежать. А ще треба заплатити за можливість потрапити на оглядовий майданчик… Хоча, за такий захопливий вид на місто не шкода ніяких грошей.

Єдиним місцем, яке дуже хотілося, але не вдалося відвідати є телевежа. Її висота становить 365,5 метрів, що автоматично відносить вільнюську телевежу до однієї з найвищих у Європі. Відвідувачам, через правила безпеки, можна піднятися лише на висоту 165 метрів, де є гарно облаштований оглядовий майданчик-ресторан. Вхід на нього не безкоштовний: 7 євро разом із підйомом. Родзинкою оглядового майданчика є те, що під час роботи він обертається по колу, аби відвідувачі побачили якомога більше краси литовської столиці.

Вільнюс – це те місто, з якого треба починати вивчати Європу. Тут можна побачити устрій європейської держави, поспілкуватися з цікавими людьми, а також відчути себе як удома, адже тут на кожному кроці їздять милі українському оку литовські «євробляхи».

Катерина Черновол