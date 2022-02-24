Історично-мистецький Камʼянець-Подільський

Камʼянець-Подільський – місто, у якому хочеться залишатися довше. Окрім хороших місць зі смачною їжею, напоями та відомих локацій, є чудові культурно-освітні та науково-дослідні заклади, якими можна урізноманітнити подорож. Продовжуємо серію статей про місто та розповімо вам про музеї, які можна відвідати, плануючи нову поїздку, а також, де можна побувати віртуально.

Музей Старожитностей

Сам музей було засновано 2001 року. Усе почалося тоді, коли у парковій зоні науковою працівницею Галиною Осетровою було знайдено кістки мамонта. І тоді у міської влади виникла ідея відкрити археологічний музей, де б відтворили мамонта в реальному розмірі. Але знайшли лише декілька кісток: бивні та пара зубчиків (Пізніше на берегах знаходили інші кістки). Загалом ви отримаєте вдосталь цікавої інформації по регіону середнього Подністровʼя.

Повідомляють, що у музеї до експозиційної діяльності підібраний нестандартний підхід, а саме – ансамблевий. Кожна локація музею наче відтворює певну історичну добу. Наприклад, якщо це доба палеоліту, то відтворено печеру – житло давньої людини. І відповідно за хронологією представлені оригінальні речі. Є ще зала Трипілля, яка облаштована відповідно до того, як жили у ті часи, у вітринах – справжня кераміка.

До того ж є ще декілька залів з унікальними речами з інших періодів, деякі мають ще невизначене призначення і вам розкажуть про різні версії. Частини бивнів, оленячі роги, скам’янілості сарматського моря тощо – це речі, які ще й можна потримати в руках та гарно оглянути зблизька під час екскурсії музеєм.

Експонати є не тільки у приміщенні, а й на вулиці: у дворику є оригінальні ідоли та стели.

Екскурсії побудовані на спілкуванні. Вам із захопленням розповідатимуть про все: час пройде непомітно та цікаво. Іноді проводяться вікторини для відвідувачів: загадки, завдання і відповідно є і призи. Екскурсія триває близько 45-60 хв. Проте навіть після завершення вам радо дадуть відповіді на усі запитання.

Підсумовуючи огляд усього музею варто зазначити, що тут можна дізнатися про життя, побут, господарство усіх давніх історичних періодів. Це недорого, цікаво та займає не багато часу.

Екскурсію музеєм провела молодший науковий співробітник сектору “Музей старожитностей” Світлана Смірнова.

Розташування: вулиця Іоанно Предтечинська, 2

Галерея мистецтв

Художній відділ був створений 23 лютого 1982 року. На основі пам’ятки архітектури 18 століття, це колишня духовна семінарія.

Музей має 12 зал: перша – зала іконопису, також представлені речі церковного вжитку. Ікон у фондах є багато і тому, щоб їх побачити якомога більше, експозиція часто оновлюється. Також представлені дерев’яні скульптури на релігійну тематику.

Було створено залу з речами, які привозили кам’янчани, подоляни з різних куточків Європи, наприклад: посуд, механізми, тканини, картини- речі, якими можна було прикрасити свій побут та залишити згадку про мандрівки.

Наступні дві зали та фоє присвячені унікальним роботам подільської родини Лашків. Це вишивка соломкою (є варіанти з використанням техніки арт-квілт (клаптикове шиття)). Багато робіт створені за мотивами певних пісень чи творів. Вони усі не залишать вас байдужими.

З цікавих моментів неможливо не вказати, що Наталія Лашко виграла перше місце на одному з конкурсів арт-квілту. Лише копія її роботи зберігається у Музеї мистецтв, адже відбувся обмін: оригінал роботи Наталі є в Америці, а оригінал американки, яка теж стала переможницею – в Україні.

Велика зала наповнена портретами, музичними інструментами та мармуровими скульптурами. Ба більше ви побачите венеціанське дзеркало з унікальною технологією надуву срібла. Також можна розглянути колекцію робіт Бориса Негоди і Тетяни Яблонської.

Одна із зал вміщує колекцію зброї від XV до XX століття, музичні інструменти, нагороди, культові предмети, речі побуту та центральну вітрину, експонати у якій змінюються щомісяця. Крім того, є одна цікава мармурова скульптура зі свою легендою. Про неї відвідувачам розповідають на екскурсії.

А віднедавна відвідати зали музею можна й віртуально: зʼявився 3D-тур.

Інформацію надала Алла Ковальчук – завідувач художнього відділу музею.

Розташування: вулиця П’ятницька, 11

Ратуша

Це пам’ятка архітектури XV-XVIII століть. У 1965 році після виконаних ремонтних робіт на прохання громадськості приміщення було передано Кам’янець-Подільському державному музею-заповіднику для облаштування виставкових, експозиційних зал.

Колекції формувались за різними напрямками, вони більш відомі як групи зберігання. Одна з найбільших – нумізматична: була започаткована у кінці XIX ст. Колекція музею охоплює історично найдавніші монети античного періоду: грецька, римська монети. У музеї представлені грошові знаки різних історичних періодів.

Цікавими монетами є монети-скарби, талери, орти. Окремий напрям – пам’ятні монети, які дають можливість популяризувати історію нашої держави (за минулий рік – це 34 тематичні серії: сувенірна продукція та інші монети).

Є серії монет про Кам’янець-Подільський: пам’ятна монета “Старий замок”, ювілейна монета до сторіччя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Можна побачити серії монет “Області України”, а також “Видатні особистості України” та інші додаткові тематичні монети. Декілька вітрин часто змінюються, тож завжди можна побачити щось нове.

У музеї теж є зала, де представлена історія міста у різні періоди, у складі різних держав: показано, як організовувалось життя міста.

Постійні експозиції можна побачити у віртуальному турі музеєм.

Про музей розповіла завідувач сектору “Ратуша” Кам’янець-Подільського державного історичного музею заповідника Жанна Карбовська.

Розташування: Площа Польський Ринок, 1

Музей мініатюр “Замки України”

У музеї просто неба зібрано 17 замків. Меджибізька фортеця, Луцький замок, Леськівський палац, Острозький замок та багато інших. Під час екскурсії чи самостійного огляду можна побачити невеликий опис кожної мініатюри. Такий варіант проведення часу захопить поціновувачів історії і не тільки, адже побачити усі мінізамки буде цікаво багатьом. Ознайомитися з цінами та детальнішою інформацією можна на сайті музею .

Розташування: вулиця Старобульварна, 10

Камʼянець-Подільський вартий вашої уваги: ви отримаєте багато приємних емоцій, прогулючись атмосферними вулицями міста, оглядаючи цікаві експонати у музеях чи, коли проводитимете час у затишних кавʼярнях. У вас неодмінно зʼявиться бажання швидше повернутися знову. Цікавої та захопливої подорожі!

Юлія Романишина