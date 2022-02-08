Камʼянець-Подільський: місто, де вперше в Україні спробували каву

Історія доводить, що Камʼянець-Подільському судилося бути багатим на заклади зі смачною кавою. Ми розповімо, які кавʼярні варто відвідати під час подорожі до міста.

Трохи історії

Вперше каву в Україні спробували у 1672 році в Камʼянці-Подільському. Це сталося у період, коли місто входило до складу Османської імперії. Як відомо, вже у 1682 році у місті існувало 10 кавʼярень.

Завдяки дослідженню обʼєктів трипільської культури на Польському ринку і було знайдено приміщення Османської кавʼярні. Тут було виявлено понад 1200 люльок для паління, ба більше зібрано китайські фарфорові, турецькі фаянсові, перські фаянсові, турецькі глиняні кавові чашечки.

Дослідження проводилось кандидатами історичних наук: археологом Павлом Нечитайлом та провідним науковим співробітником Камʼянець-Подільського державного історичного музею Ігорем Стареньким.

Куди завітати, щоб випити смачну каву у Камʼянці-Подільському?

Coffee Bike

Загалом у місті є 5 локацій, де можна взяти напій з собою і один заклад, який знаходиться прямо в центрі і дає можливість довгенько посидіти, випити улюбленої кави та зʼїсти смачний десерт.

У меню ви знайдете хороший вибір сніданків, наприклад: круасан з лососем або ж з беконом чи сиром, яйця Бенедикт, кус-кус чи салат. З десертів завжди є відомі булочки з корицею – сінабони, печиво, круасани. Детальніше про заклад тут .

Знаходиться на вулиці Соборній, 9

Coffee Boom Bar

Заклад, куди зʼявиться бажання зайти після прогулянки славнозвісним Старим містом.

Великий вибір кавових та інших напоїв. До того ж широкий асортимент їжі: бургери, стейки, супи тощо.

Під час очікування свого замовлення є можливість пограти у “Хрестики-нулики”, “Судоку” та “Морський бій”.

Ба більше є велика кількість настільних ігор, тому час, проведений у закладі, обіцяє бути веселим. Більше про заклад на сторінці Інстаграм .

Розташування: вулиця Зарванська, 7

Bon Bon

Цьогоріч заклад оновив свій стиль, проте затишок залишився незмінним. Стильне приміщення, зручні дивани, є другий поверх, на якому відчувається ще більша атмосфера. Крім кави та інших напоїв є солодкі сніданки чи солоні круасани для вдалого бранча, а також – велика вітрина десертів. Більше фото та інформації можна знайти у соціальній мережі Інстаграм .

Розташування: вулиця Соборна, 5

Lʼumore

Заклад, який обожнюють місцеві через завжди приємне обслуговування та незмінно хорошу каву. Для смачного перекусу вам запропонують запашну випічку та сендвічі. Дізнавайтесь більше за посиланням на профіль Instagram .

Розташування: вулиця Огієнка, 49

Кавʼярня на Зарванській

Це перша кав’ярня-кондитерська Старого міста. Запрацювала вона у 2009 році. У закладі панує затишок, щовихідних є жива музика, яка додає особливої атмосфери. Хороший вибір десертів, радимо скуштувати тирамісу: надзвичайно ніжне тістечко. І, звичайно, кава: вас приємно здивують цікавими варіантами: кавою з вогником (презентація виглядає захопливо) чи кавою з апельсином. Додаткові фото закладу та асортименту можна знайти на сторінці Instagram .

Розташування: вулиця Зарванська, 11

Street

Невелика кавʼярня з атмосферною терасою. Заклад вміло спеціалізується на корисних десертах, а також сендвічах, які можна взяти з собою. Інстаграм-сторінка кавʼярні тут .

Розташування: вулиця Огієнка, 44в

Юлія Романишина