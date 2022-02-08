Підземна краса: найунікальніші печери світу

У давнину люди жили у печерах, які захищали їх від суворих кліматичних умов та диких звірів. Сьогодні ж печери приваблюють мандрівників своєю неземною красою та загадковістю.

Шондонг, В’єтнам

Печера Шондонг – найбільша печера світу, розташована у самому серці національного парку Фонг-Ня-Ке-Банг північно-центральної частини В’єтнаму. Її розміри просто вражають: висота сягає 200 м, ширина – 150 м, а довжина – 9 км. Об’єм цього унікального місця – 38,6 млн м3.

Про печеру люди не знали мільйони років. Вхід до неї був захований серед джунглів, але місцевому мешканцю вдалося його відшукати у 1991 році. Через крутий спуск чоловік не зміг зайти та дослідити печеру. Світова громадськість дізналася про це місце лише у 2009 році, коли група британських вчених влаштувала експедицію до підземелля. Після цієї події було офіційно оголошено про відкриття, і у 2013 році Шондонг відвідали перші туристи.

Печера Шондонг настільки велика, що в ній навіть помістився б 40-поверховий хмарочос. Також тут є власна річка, джунглі, клімат та навіть хмари, які утворюються через велику різницю температур. На території росте безліч рідкісних рослин. А все через те, що багато років тому у верхній частині печери утворилися провали. Через них у підземні зали проходить світло. Для того, щоб потрапити у найбільшу печеру планети потрібно за допомогою мотузки спуститися під землю на глибину 80 м. Там розташовуються намети, де живуть мандрівники.

Куева-де-лос-Кристалес, Мексика

Печера кристалів розташована на глибині 300 м під містом Найка в Мексиці. Це місце унікальне своїми величезними кристалами селеніту. Найбільший з них має розмір 11 м завдовжки та 4 м завширшки, а його маса сягає 55 тон. Печеру гігантських кристалів випадково знайшли у 2000 році брати Санчез, які прокладали новий тунель у шахтовому комплексі.

Гігантські кристали утворилися через те, що під печерою є магматична порожнина. Магма нагрівала підземні води, і вони наситились мінеральними речовинами та великою кількістю гіпсу. Печера була заповнена гарячим розчином мінералів протягом багатьох років. Через стабільну температуру всередині було створено умови для росту кристалів.

На жаль, туристам відвідати це неймовірне місце не можна, адже температура у печері сягає 58 ° при вологості 90-100 %. Ці фактори сильно ускладнюють роботу дослідникам. Вони можуть знаходитися серед кристалів лише у спеціальному спорядженні та не більше 20 хвилин.

Вайтомо, Нова Зеландія

Вайтомо – найвідоміша печера Нової Зеландії. Розташована вона на Північному острові та вважається найстарішою в країні. Незвична печера тим, що має власне “зоряне небо”. Річ у тому, що тут оселились колонії світлячків, які створюють неймовірне явище під землею. Ці комахи мають унікальну властивість – вони світяться зелено-блакитним сяйвом. Саме це робить печеру схожою на справжнє зоряне небо.

Вайтомо знайшли вождь племені Маорі Тане Тинорау та дослідник Фред Мейс. З 1990 року печера стала центром туризму. Спочатку організовували експедиції, керовані племенем, а вже потім великі ділянки навколо цього місця перейшли під владу Корони.

Кожного року казкове підземелля відвідують сотні тисяч людей. Екскурсії проводяться на човнах, адже печера заповнена підземними водами.

Недарма печери приваблюють екстремалів зі всього світу. Можна точно сказати, що маршрути для мандрівок варто шукати не тільки на поверхні, а ще й під землею, адже там приховано багато краси!

Руслана Остріщенко