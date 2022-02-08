Національний парк Какаду – тут природа бурхливіша за океан

Коли йдеться про Австралію, то перше, що спадає на думку, це – кенгуру. Проте Національний парк Какаду приготував для Вас щось особливе.

Якщо Ви раптом шанувальник гострих вражень і обожнюєте виходити за рамки дозволенного – то ця подорож саме те, що Ви шукали. Національний парк Какаду точно вразить своїми просторими територіями та подарує незабутнє відчуття свободи та ризику.

Національний парк Какаду

Національний парк Какаду (Kakadu National Park) – одна з головних «перлин» материка Австралія. Знаходиться парк за 171 км на схід від містечка Дарвін, на землі Північна Територія. Це місце відрізняється своїми археологічними, природними, етнологічними складовими, які й роблять парк неповторним та унікальним. Території парку дбайливо охороняють, адже вони є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Масштаби локації сягають 20000 кв. кілометрів, до яких входить Південна річка алігаторів, де мешкає особливо велика популяція крокодилів. Крім того, парк має різні зони – починаючи від червоних пусток, закінчуючи дикими дощовими лісами.

Назва парку немає нічого спільного із папугами, про яких думає кожен турист. Таке ім’я парк отримав через невірну вимову європейцями назви на мові, якою спілкувалося плем’я аборигенів, що проживає на цих територіях. Правильно казати Gagadju (Гагаджу), а не Какаду, однак європейці вирішили пограти у зіпсований телефон, який і подарував пам’ятці таку цікаву назву.

Цікавий факт: Парк було засновано у 1981, проте статус «Національного парку» отримав тільки у 1999 році, після прийняття закону “Про Захист Навколишнього середовища та Природного різноманіття”. Кордони парку захищають скелі, висота яких сягає 400-500 метрів, ніби ховаючи флору і фауну місця від сторонніх очей.

Флора і фауна

Природа цього парку дуже відрізняється від інших заповідників – це ніби свіжий ковток повітря у нашому світі. Флора і фауна виглядає так, немов на ці землі жодного разу не ступала людина. Територія парку має не тільки унікальну будову земної кори, але й ґрунти, незвичайні за своїм біологічним та хімічним складом. Велика водна мережа покриває всю територію заповідника, завдяки чому його екологічна система така різноманітна.

Під час подорожі цією неймовірною живою локацією, у Вас буде змога побачити понад 1700 різних видів рослин, 280 видів птахів, 117 видів рептилій, 77 різновидів прісноводних риб, 1000 видів комах та 60 видів ссавців. Однак така насичена екскурсія на територіях бурхливої та непідвладної природи може бути небезпечною: у водах річок Ноарланга Крик та Маджела Крик можна зустріти морських гребенистих велетнів – крокодилів.

У місцевих водоймах живуть два види крокодилів – крокодили Джонсона живуть у прісній воді й харчуються рибою, а гребенисті крокодили – найбільші рептилії світу, які можуть жити як у прісній, так і в солоній воді. Були випадки, коли туристи сильно постраждали від цих «чудовиськ» через власну необережність. Але така зустріч неодмінно подарує Вам шалені емоції, адже побачити цих зубастиків у дикій природі – рідкісна можливість. Крім того, на Вас чекають приблизно 22 різних види жаб – жаба-бик, мармурова жаба, зелена дерев’яна жаба, ропухоподібна жаба тощо.

Увесь цей пейзаж прикрашає каскад водоспадів Джим Джим, Магук та Близнюки, від краси яких тамується подих. У сезон спеки вони пересихають, щоб знов порадувати мешканців під час постійних злив.

Що ще ховає цей парк Какаду?

Подорожуючи заповідником, кожен турист просто зобов’язаний навідатися до печер Ubirr, Nourlangie й Nanguluwur. Там Ви зможете побачити усю історію аборигенів, які існували ще багато років за нас, власними очима. Річ у тому, що на стінах залишилися приклади наскельного живопису, вони і є головною пам’яткою парку.

Наскельні малюнки відчиняють двері в, повне таємницями, життя аборигенів різних часів – від мисливців та збирачів доісторичних часів до наших сучасників. Унікальність їхніх малюнків полягає в тому, що художники зображали людей та тварин наскрізь, із внутрішніми органами. Цей стиль назвали «рентгенівським», а малюнки створювали з різних причин:

1. Полювання – тварин малювали яскравими, чіткими та великими, щоб показати їхню величність та силу. Якщо мисливець впорався зі своєю роботою, то дух цих тварин надавав неймовірні здібності.

2. Сакральне значення – деякі малюнки зображують етапи таємничих релігійних церемоній.

3. Історія – аборигени обожнювали ілюструвати, як Духи Предків створювали наш світ.

4. Чаклунство – малюнки могли використовуватися в ритуальних цілях, щоб керувати подіями, погодою та впливати на життя людей.

Тому ці місця повністю «просякнуті» особливою атмосферою, яка дозволяє трішечки поринути у життя тих часів.

Як дістатися?

Коли Ви вже дісталися до містечка Дарвіна, рекомендується орендувати авто або їхати до парку у складі екскурсійної групи. Якщо їхати автомобілем, то слід рухатися по шосе Стюарта, потім дорогою Арнем. Також не забувайте про їжу, адже в парку немає ресторанів та кафе, але Ви можете взяти із собою невелику торбу із запасами.

Аборигени Вже чекають на Вас, щоб розповісти деякі таємниці, які ховаються у лісах та водах Національного парку Какаду, тому скоріше рушайте у дорогу. Гарної подорожі та неймовірних пригод!

Анастасія Рачиба