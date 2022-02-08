Різноманітний, неочікуваний, активний Моссел-Бей

Обираючи країну для відпочинку завжди хочеться отримати «програму максимум» і дуже важливо, щоб вона виправдовувала всі очікування. Та якщо плануєте подорож до міста Моссел-Бей – то хвилюванням тут не місце. Тутешні розваги змусять Вас кричати в дитячому захваті, а кров буде закипати в жилах.

Знайомство з цим туристичним місцем, що розташоване в Південно-Африканській Республіці, отже на самому кінчику Африки, хочеться розпочати саме з клімату, адже він відрізняється від більшості інших регіонів материка. В найспекотніші місяці температура тут сягає не більше аніж двадцять п’ять, а в найхолодніші може опускатися до десяти градусів, але зрідка.

Забав для туристів тут просто неймовірна кількість, хотілося б сказати, що кожен в місті знайде собі заняття до душі, але це зовсім не так. Любителі спокійного відпочинку, пляжів, де можна цілодобово спокійно насолоджуватися коктейлями та сонцем, сюди не приїжджають. Навпаки ж сюди їдуть за яскравими емоціями, яких не отримати в інших туристично-популярних країнах.

Сафарі

Маючи змогу відвідати Африку та не поїхати на сафарі-тур – це просто злочин. Десятки тисяч людей прибувають на цей континент тільки заради того, щоб відтворити картинки документальних фільмів Nat Geo Wild.

В Моссел-Бей є все для втілення в реальність, можливо, вашої давньої мрії. Велика кількість професійних гідів та турагенцій може запропонувати вам різні за часовими проміжками маршрути дикою природою. Це може бути як і тригодинна екскурсія групою, так і кількаденна, що може бути індивідуальною або груповою. Ціни, відповідно, варіюються.

А тепер до найцікавішого. Місцеві заповідники дуже багаті на представників дикої природи. Шукати та дивитися далеко через бінокль не доведеться. Прямо поблизу можна побачити царів всіх звірів – великих, хижих левів. Буйволів з величезними рогами, кремезних носорогів, слонів, а також милих зебр та жирафів, яких ми обожнюємо з мультфільму «Мадагаскар».

На місці, гіди обов’язково ознайомлюють з правилами поводження в заповідниках, а їх досить багато, відповідно до відкритого перебування з дикими тваринами. Ми ж радимо брати з собою сонцезахисні креми, які рятуватимуть шкіру від палючого сонця.

Зіплайн

Моссел-Бей розташований біля берегів прекрасного Індійського Океану, які з’єднують між собою гори та скелі. Завдяки такій прибережній зоні місцеві мали змогу поєднати їх, утворивши спуск прямо над водою.

Цей зіплайн є найдовшим у світі, що розташований над океаном. Вхід дозволений дорослим та дітям від восьми років з дозволу батьків.

Перші хвилини спуску, звісно ж, будуть досить хвилюючими та змусять кричати що є сили. Коли Ви трохи оговтаєтеся, у вас буде час помилуватися океаном та скелями. Та під кінець будьте готові намокнути, адже ви потроху спускатиметеся донизу, вода битиме об каміння накриваючи вас стрімкими бризками хвиль.

Для спуску не потрібно попереднього досвіду чи тренувань, необхідно лише забронювати бажаний час та вдягати одяг, що є комфортним та не широким. Сукні, прикраси та все те, що може заплутатися та наразити на небезпеку тут не вітаються, тож дівчатам варто попередньо зв’язати волосся, попереджаючи неприємні інциденти.

Дайвінг

Активність, на яку наважиться далеко не кожен, точніше сказати – одиниці. Все через те, що води Моссел-Бея славляться акулами, але не маленькими рифовими, схожими просто на велику рибу як, до прикладу, на Мальдівах. Недалеко від берегів водяться великі білі акули, яких називають найнебезпечнішими для людей через найбільшу кількість нападів, порівняно з іншими видами.

Сміливці, замовивши судно та супровід, можуть насолодитися компанією найзубатіших хижаків океану. Для простого занурення з аквалангом потрібні спеціальні дозволи, та шанс зустрітися поглядом зі справжньою акулою, навіть без сертифікату дайвера все ж є – дайвінг у клітці.

Клітка прикріплюється до човна так, щоб верх трохи стирчав у повітрі і дозволяв здійматися наверх. Ви можете проводити там до двадцяти хвилин, ну звісно, якщо у вас міцна нервова система. Акул, до речі, приманюють свіжим м’ясом, тож вони можуть здатися трохи агресивними.

Агентства гарантують повну безпеку такого занурення і навіть надають дозвіл дітям з дванадцяти років, та попри це підпис певних папірців, що знімають з них відповідальність у разі виникнення екстрених випадків, є обов’язковим.

Наостанок хочеться розповісти про одну з найбільших гордостей міста. Моссел-Бей в перекладі означає Бухта мідій, і це зовсім не дарма, назва відображає реальність. Славетні місцеві мідії визнані найкращими у світі. Тож, відпочиваючи в цьому портовому місці, не нехтуйте можливістю скуштувати морепродукти, вони дійсно вартують уваги, адже смачний відпочинок– завжди гарний відпочинок.

Анастасія Кононенко