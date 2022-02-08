Топові фестивалі, або Де провести незабутній вікенд?

Любите слухати музику? Часто проводите час з друзями на свіжому повітрі? Сумуєте після закінчення вечірок? Тоді наступна підбірка топових фестивалів світу для вас.

Фестиваль електронної музики «КаZантип»

Він проходить з середини липня по середину серпня в селищі Поповка (АР Крим). Коли прекрасний кримський клімат найбільше тішить приїжджих, а тепле море і ласкаве сонечко дарують справжній відпочинок для душі і тіла, туристи мають можливість побувати на наймасштабнішому заході з тих, що проводяться в Криму. Фестиваль електронної танцювальної музики щороку збирає близько 100 тисяч людей із різних куточків світу.

Щороку в «Республіку КаZантип» з усіх кінців світу з’їжджаються талановиті діджеї та музиканти, танцюристи та перформери, а також любителі клубної музики. На фестивалі грає електронна музика різних напрямків, на кількох сценах розгортаються цікаві вистави та шоу. У рамках фестивалю проводиться 4 офіційні заходи: Z-Games (змагання з водних та пляжних видів спорту), FastMarried (імпровізовані одруження, що тимчасово пов’язують шлюб у межах Республіки всіх бажаючих), Zимоффка (новорічні заходи) та Майовка (парад та інші уявлення свята Першотравня). Відпочинок на фестивалі для багатьох стає однією з пам’ятних подій у році, і багато хто приїжджає сюди знову і знову, щоб поринути в цю атмосферу свята життя.

Сніговий фестиваль в Саппоро

У 1950 році на честь дитячого ранку старшокласники однієї з шкіл в Саппоро (Японія) встановили шість снігових фігур тварин. Це справило велике враження на перехожих, що з тих пір жителі міста щороку з 5 по 12 лютого стали споруджувати фігури зі снігу та льоду. А з 1972 року цей фестиваль набув світової популярності.

Тому любителям холодної пори року, снігу та льоду варто відвідати цей захід в Саппоро.

Фестиваль бруду Boryeong

Один із найпопулярніших фестивалів у Південній Кореї, який проходить кожного липня у місті Борионг на пляжі Течон.

Кажуть, що в цих грязях міститься чимало природних мінералів, а також германій і бентоніти, які корисні для шкіри, тому фестиваль і відвідують з кожним роком все більше і більше туристів. Він включає в себе різноманітні заходи, які підходять для різних людей з різними смаками. Захід включає в себе такі види діяльності, як гірськолижне катання, грязьове плавання, купання в грязюці, боротьба з брудом, живопис обличчям, музичні та танцювальні змагання.

Ринок уздовж морського фронту пропонує туристам придбати косметику з грязі. Туристи також мають можливість насолодитися розслабленою атмосферою з користю для здоров’я в клініках краси. Ці клініки пропонують послуги з лікування, а також акупунктуру та масаж. Також тут є цілий ряд нічних заходів, таких як Hip Hop Rave Party, Всесвітній конкурс краси для шкіри та феєрверк Fantasy.

Тепер у вас є певне уявлення куди вирушити з друзями та де відірватись на повну. Це ще не повний список топових фестивалів світу, але одні із найкращих за відгуками туристів. Гарного відпочинку!

Вікторія Коцюбинська