Найкрасивіші дороги світу – Куди вони ведуть?

Чи дивитеся ви у вікно, коли подорожуєте машиною, потягом чи автобусом? Чи ж віддаєте перевагу читанню, сну та перегляду фільмів? Ми розповімо про такі дороги, від яких дуже складно відвести погляд.

Кожна людина, плануючи відпочинок, обирає для себе найбільш цікаві та привабливі місця, які хотілося б відвідати в тій чи іншій країні. Але як багато мандрівників звертають увагу не лише на фінальну точку маршруту, а й на сам шлях до неї? Адже подорож — це не лише галочки біля пунктів, що треба відвідати, але й те, що знаходиться між цими пунктами.

Отож, що це за найкрасивіші дорогу світу та де їх знайти?

Дорога тролів

Цей небезпечний маршрут у горах відкритий для проїзду лише від початку травня до кінця жовтня та є однією з найвизначніших пам’яток Норвегії.

Першим кроком для будівництва Трольштігену стала потреба сполучити долини Валльдален з селищем Румсдален, аби мешканці долини могли вільно добиратися до ярмарок. Прокладати шлях почали ще у 1893 році з маленьких ділянок, і лише через сорок три роки, пройшовши через купу бюрократії, каменепадів і снігових лавин, Дорога тролів нарешті відкрилася для туристів з усього світу.

Зараз Трольштіген являє собою 55 кілометрів справжнього інженерного та конструкторського мистецтва. Загалом дорога складається з одинадцяти різких поворотів, а в деяких її ділянках ширина проїзду не перевищує трьох з половиною метрів, тож водіям без великого досвіду водіння тут може бути досить складно та некомфортно. Якщо їхати цим маршрутом від підніжжя гори до вершини, то в кінці шляху можна купити дрібничок у сувенірних крамницях, залишивши автомобіль на великому паркувальному майданчику. Неподалік від нього знаходиться оглядова зона, звідки відкривається широка панорама на всю долину, водоспад Стігфоссен та саму Дорогу тролів.

Ірохазака

Маршрут у Японії, що складається з двох доріг, які сполучають між собою місто Нікко, відоме своїми розкішно оздобленими святилищами та монастирями, та Оку-Нікко, містечко-курорт з термальними джерелами. Одна з доріг дозволяє їхати лише з гори, інша — на гору, де знаходиться оглядовий майданчик з видом на озеро Чузенджі та водоспад Кегон.

Свою незвичайну назву маршрут отримав на честь старого японського алфавіту, де «іроха» — це перші три склади абетки, а «зака» означає «схил». Річ у тім, що шлях між містами, спускаючись з гори, завивається рівно на сорок вісім поворотів — саме стільки складів було в старому алфавіті, більше відомого як «aiueo». На кожному з поворотів встановлена дерев’яна табличка зі своїм складом.

Побувати в цій чарівній місцевості варто восени, коли всі дерева фарбуються у відтінки помаранчевого та червоного. Тут можна і просто спокійно насолодитися видом гір та лісу, і піднятися на канатній доріжці прямо до обсерваторії, пройтися вуличками Нікко або ж випробувати термальні джерела Оку-Нікко, які точно залишать після себе лише позитивні враження.

Віадук Мійо

Якщо нескінченні гірські серпантини вам не симпатичні, пропонуємо відвідати найвищий міст у світі — міст Мійо у Франції.

Чому ж звичайний міст можна назвати цілою дорогою, та ще й поставити у список найкрасивіших у світі маршрутів? А саме тому, що довжина віадуку сягає майже двох з половиною кілометрів, а висота — понад три сотні метрів. Доцільність будівництва такої великої споруди розглядалася й піддавалася сумнівам дуже довго, але зрештою, впевнившись в надійності інженерних підрахунків та безпечності мосту, головні інженери та архітектори спорудили віадук всього за три роки.

Результат перевершив усі очікування — міст вийшов не тільки вдалим рішенням транспортного сполучення, а й справжнім інженерним шедевром, звідки видно долину річки Тарн та невеличкі містечка поблизу. Навіть вид віадуку з боку приголомшує, і жодне фото не знатне передати масштаби та велич цієї споруди.

Автошлях 1, Каліфорнія

Підкорювачам Сполучених Штатів точно знайома дорога State Route 1, або ж неофіційно Шосе 1. Вона пролягає вздовж майже усього тихоокеанського узбережжя штату Каліфорнія та має одну з найбільш мальовничих берегових ліній у світі.

Шосе 1 — це приблизно тисяча кілометрів маршруту, де з одного боку завжди буде виднітися океан, а з іншого — скелі, пагорби, міста та долини. Ця дорога залишає мандрівникам повну свободу вибору в тому, до яких пам’яток, що знаходяться на шляху, заїжджати, а до яких ні. Тут кожному вдасться створити свій ідеальний план відпочинку, самостійно обираючи точки, де з’їхати шосе, аби зробити зупинку. На цьому шосе радимо відвідати міст Біксбі, поселення Есален, замок Херст-касл або зупинитися в неофіційній столиці Кремнієвої долини — Сан-Хосе, якщо вам до вподоби більш активний міський відпочинок.

Подорожуючи, не забувайте частіше дивитися у вікна автомобіля або автобуса. Будь-яку відпуску можна перетворити на справжню пригоду, якщо вдало скласти маршрут, де мальовничими й цікавими будуть не тільки пункти призначення, але й дороги, що ведуть до них. Варто лише пильнувати й не проспати всю дорогу.

Поліна Лешкович