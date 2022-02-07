Подорож Південною Кореєю, або де чудово відпочити туристу

Саме тут придумали фронтальну камеру смартфонів та селфі. Ви відкриєте для себе зовсім нове місце, де скляні хмарочоси туляться разом з найдавнішими храмами, а бурхливий та скажений ритм життя у містах контрастує зі спокоєм природи. Кожен турист знайде тут для себе бажаний відпочинок – починаючи лижними курортами та закінчуючи гарячими джерелами.

Ця країна чудове місце для подорожі будь-якої пори року. Тут є на що подивитись та куди поїхати. Південна Корея знаходиться у східній частині Азії. Вона займає південні території на Корейському півострові. На сході омивається Японським морем, на заході – Жовтим, на півдні береги Східно-Китайського, а також Корейська протока. Сеул – столиця Кореї. З цього і почнемо нашу подорож країною ранкової свіжості.

Візитівка країни – столиця

Молодий та живий мегаполіс, одна з фінансових столиць світу, це місто майбутнього, яке дбайливо зберігає свою багатовікову історію. Не зважаючи на те, що на вулицях величезна кількість людей, Сеул не перестає бути затишним та цікавим. Це все завдяки паркам в центрі столиці та атмосферним старим кварталам. Тут найбільше хмарочосів, ніж в будь-якому місті в Азії, вони оточують буддійські храми та інші історичні пам’ятки столиці.

Річка Хангам ділитись Сеул на дві частини. Взагалі, мегаполіс ділиться на 25 округів, які мають статус самоврядування, а вже кожен з них має безліч районів. Історичні пам’ятки знаходяться переважно в центрі та північному березі, південні райони вважаються спальними.

Що ж можна відвідати тут? Для тих, хто хоче дізнатись щось нове та зануритись в історію країни, варто звернути увагу на п’ять королівських палаців династії Чосон. Це Кьонбоккун, Токсугун, Чхандоккун, Чхангьонгун та Кьонхігун. Кожен з них дуже гарний та величний і заслуговує на те, щоб їх відвідали. Ми розповімо про найпопулярніший з них – Кьонбоккун. Це найвідоміший і найвідвідуваніший імператорський палац Сеулу. Саме тут розташований Національний фольклорний музей Кореї. Палацовий комплекс дуже великий та дає чудове уявлення про те, як жила королівська сім’я. Також по території ходять багато дівчат та юнаків у національному вбрані.

Ще одне цікаве історичне місце в Сеулі − Букчон Ханок. Це щось схоже на музей Пирогів, який знаходиться у Києві. Це фольклорне село просто неба, яке покаже як жили люди більше ніж 600 років тому. Тут можна побачити маленькі будиночки, де влаштовуються чайні церемонії та продають сувеніри, а невеличкі музеї розповідають про історію міста.

Якщо вам кортить побачити все місто одразу, то варто відвідати Сеульську Вежу. Щоб дістатись туди багато туристі піднімаються фунікулером на гору Намсан. Це місце є пам’яткою архітектури національного значення та частиною міського пейзажу. У нічний час, коли вмикаються вогні, вежа особливо прекрасна та приваблює тисячі місцевих та іноземних відвідувачів.

Літня столиця Кореї

Якщо ви втомились від галасливого Сеулу, то варто поїхати до Пусану. Це місто затишних пляжів в обіймах Східного Моря. Через велику кількість туристів, його часто називають літньою столицею країни. Тут є все для чудового відпочинку: чисті пляжі, субтропічні ліси та комфортний клімат. Пусан також приваблює гарячими джерелами, унікальними парковими заповідниками та масштабними фестивалями.

У місті є 6 чудових пляжів, де можна відпочити та позасмагати. Найпопулярнішим і найдорожчим вважається − Хеунде, з піщаним дном та берегом. Він вважається найкращим не тільки в Пусані, а й у всій Південній Кореї. Тут же знаходяться престижні готелі та ресторани. Пляж Кваналлі – дешевший і малолюдніший, також піщаний. Є як і дорогі готелі, так і бюджетні варіанти житла. Високих хвиль ви майже не зустрінете, а берегова лінія тягнеться на півтора кілометра.

В Пусані є не лише пляжні курорти, також тут можна насолодитись красою гір. Гори Хванненсан і Кімненсон охоплюють три райони між Центральною частиною міста і пляжем Гвангаллі. Туристам доступні прогулянки пішохідними стежками, а з оглядових майданчиків відкривається мальовничий вид на все місто. Дістатись до гір можна з багатьох точок Пусану, наприклад, від станцій метро “Мульманколь”, “Кимненсан” або “Янджон”.

Ще одне місце, яке заслуговує уваги − рибний ринок Чагальчхі, його часто називають пам’яткою номер один в Пусані. Це не просто окремий ринок, а цілий район, де торгують морепродуктами. Головна будівля має сім поверхів, але більшість людей прямує до рибних прилавків на першому поверсі. Ви можете купити все, що вам сподобається, а потім віднести на другий поверх, щоб там це приготували в одному з десятків ресторанів. Радимо вам об’єднувати замовлення з іншими відвідувачами, бо ці заклади не охоче беруться за маленькі замовлення, і ви витратите доволі багато грошей, якщо будете їсти поодинці.

Долина Дракона

У зимовий період тут також де є відпочити. Найбільший та найперший гірськолижний курорт Кореї – Енпхьон, який має дуже гарну назву, в перекладі українською «долина дракона». Він знаходиться в екологічно чистому місці на висоті 1500 метрів над рівнем моря, розташований на хребті гір Пальвансан. Відстань від Сеулу становить приблизно 200 кілометрів. Саме на цих схилах у 2018 році в рамках Зимових Олімпійських ігор проходили змагання з гірських лиж.

У гостей курорту є можливість покататися на лижах із середини листопада до початку квітня наступного року. Порівняно з іншими лижними базами, тут сезон триває довше. В інший проміжок часу в Енпхьоні можна зіграти в гольф. 18 широких, добре підготовлених схилів, 31 траса різних рівнів складності, а також 15 підйомників. Кожен турист може сходити на декілька уроків до гірськолижної школи або просто позайматися з інструктором.

Окрім лиж тут є чим зайнятись, на території курорту є готель, дитячий майданчик, іподром, нічний клуб, альпійський каток, інтернет-кафе, басейн, сауна, боулінг, караоке та багато чого іншого. Також можете поїсти у місцевих ресторанах, де подають не тільки корейську кухню, а й європейські страви. Неподалік є місцеві визначні пам’ятки, наприклад, Національний парк Одес, ферма Тегваллен, де вирощують овець, музей грамофона Чамсорі та Едісона та храми Волчонса та Сануонса. Протягом лижного сезону функціонує система шатл та прямих автобусів.

Гарно поїсти – запорука чудової подорожі

Південна Корея – це ідеальна країна для тих, хто любить гастрономічні подорожі. Тут панує культ їжі, навіть вираз «як ваші справи» дослівно перекладається «чи їли ви сьогодні». Коли корейці збираються гуляти, вони спочатку обирають те що хочуть поїсти та ресторан, а вже потім будують маршрут прогулянки.

Корея має свою власну кухню, яка відрізняється від Японської та Китайської. Вона не звична для нас, але доволі різноманітна та багата смаками. Гострота та пікантність виділяє її серед інших. Основним продукт, який їдять корейці – рис. Також тут популярні супи зі свинини, іншого м’яса та морепродуктами з великою кількістю приправ. Пулгоджі – це маринована, смажена на вугіллі яловичина. Щоб ви не замовили, вам обов’язково принесуть панчхани – це набір різних закусок та салатів, з водоростей, маленької копченої риби. Вважається, що найпопулярніший із них – це кімчі – мариновані овочі з різними приправами.

А щоб зануритись в гастрономічні тонкощі Кореї, варто завітати до місць, де продаються вуличний фастфуд. Тут можна спробувати багато чого цікавого та смачного. Наприклад, різні продукти на паличці: корн-доги або різні морепродукти, такі страви дуже зручно їсти на вулиці. Токпоккі – шматочки рисового тіста в гострому соусі. Дуже популярна та ситна булочка з яйцем − один з найдешевших способів вгамувати голод на вулиці.

Напевно кожен чув про те, що в Кореї їдять собак. Взагалі в країні діє закон про захист тварин, спрямований на запобігання жорстоких вбивств собак та котів, але їсти собачатину не заборонено. Молоде покоління проти таких традиційних страв, проте люди у віці вірять, що таке м’ясо піднімає імунітет і дуже цілюще. Тому ще досі ви можете спробувати собачатину в Кореї.

Південна Корея – чудове місце, де можна відпочити та набратися сил. Саме тут новітні технології перетинаються з традиціями та природою. Ця країна точно для тих, хто хоче дізнатись та спробувати щось нове, оскільки тут є на що подивитись.

Анна Хмельницька