Дивовижні місця Карпат, які варто побачити кожному

Кожен, хто ще не був у Карпатах, мріє там побувати, а кожен, хто був, – повернутися туди знову.

Природні багатства гір, шумні водоспади, старовинні палаци та замки на скелях – все це потрібно побачити на власні очі хоча б раз у житті. Ми підготували перелік найбільш цікавих місць у Карпатах, які точно варто відвідати кожному, а ще розповіли про їх загадкові легенди!

Гора Говерла

Хребет Чорногора – головна ландшафтна частина та популярний екскурсійний об’єкт на території української частини Карпатських гір.

Говерла – офіційно найвища вершина України, висота якої – 2061 метр. Її верхівка насправді вкрита снігом, інколи навіть влітку. На самому вершечку знаходиться невеликий плаский майданчик. Завдяки цьому кожен, хто зможе пройти весь шлях, у якості винагороди отримає чудову можливість побачити всю велич Карпатських гір. Звідси відкривається дивовижний краєвид, який змусить затамувати подих.

Існує легенда, що в давні часи, коли наш край входив до складу Угорського королівства найвища вершина Срібної землі не мала назви.

Один відомий угорський барон Янош Нодь, вирішив піднятись на цю гору і дати їй своє ім’я. З собою він взяв кращих воїнів, коней, провіант і вирушив у дорогу. Було це в розпал літа. Першовідкривачі подолали густі зарості лісу і вийшли до підніжжя гори. Але тут набігли темні хмари, здійнявся сильний вітер і пішов сніг.

Мешканці теплої угорської рівнини не могли передбачити, що така погода може бути в середині літа. Вони припинили підйом і кинулись втікати з криками: “Ховар! Ховар!”, що в перекладі з угорської означає “сніжний замок“. З тих пір гору так і називали – Ховар або Говерла.

Замок Паланок

У Мукачево на Закарпатті розташована одна з найдавніших українських фортець: замок “Паланок”. Середньовічні мури приховують безліч загадок і таємниць. Велична фортеця, що височіє над містом, – головна атракція стародавнього Мукачева.

Фортеця поділена на три тераси, три рівні: Верхній, Середній та Нижній замки. Потрапити до замку можуть всі охочі: треба лише дістатися Мукачева і піднятись до замкової брами. Коли ви перейдете міст, перекинутий через глибокий рів, вас чекатимуть каси, в яких можна просто оплатити вхід чи замовити на додачу екскурсію.

Прогулятись підземеллями і переходами замку цікаво, але набагато цікавіше взяти екскурсію – це не буде коштувати дорого. Екскурсія триває майже 2 години: гостей знайомлять з побутом та історією фортеці, оповідають легенди та реальні історичні факти, що подекуди вражають більше за вигадки. Одні з найвідоміших легенд:

Вважається, що гора, на якій стоїть замок, зведена вручну тисячами людей. Ця робота приносила їм нестерпні муки. Від цього і пішла назва міста Мукачеве.

Тривалий час Замком Паланок володів Жигмонд Баторі, який є близьким родичем «кривавої леді» Баторі.

Озеро Синевир

Озеро Синевир, без перебільшення – легенда Карпат. Це найбільше і найзагадковіше озеро України. Шукати цю перлину варто серед скель і лісів гірського масиву Ґорґани, на землях національного природного парку з тією ж назвою.

Вода Синевиру чиста і прозора настільки, що в ній добре себе почуває форель – риба, яка може жити лише у кришталево чистій воді. Виникло озеро внаслідок землетрусу, до нього стікаються три гірські потоки, підтримуючи високий рівень води в будь-яку пору року. Поверхня озера іскрить блакиттю, але якраз посередині з води виступає невеличкий острівець. Ця картина подібна до блакитного ока з темним вічком посередині – саме тому Синевир і отримав свою другу, вельми романтичну назву: Морське Око.

Водоспад Шипіт

Бажаєте почути, як розмовляють гори? Тоді неодмінно відвідайте одним із найкрасивіших водоспадів карпатських гір – Шипот (Шипіт). Знаходиться гідрологічне диво в підніжжі гори Гемба, яка є серцем полонини Боржава. Справжній скарб ретельно захований від людського ока серед густих лісів та стрімких скель, і тільки голосний гул води виказує його розташування.

Все для вашої ж зручності. Водоспад знаходиться неподалік села Пилипець. Вже там можна з комфортом переночувати, спробувати унікальну карпатську кухню, познайомитися з місцевими традиціями.

Милуватися каскадами можна будь-якого сезону: взимку річка не замерзає повністю, тому ви маєте змогу побачити, як кришталевий потік зривається зі скель. Проте найкращий час для зустрічі з Шипотом – навесні, коли на схилах Гемби тануть сніги, наповнюючи потік.

Озеро Несамовите

Несамовите «невелике морське око» – одне з найвищих озер Українських Карпат (1750 м. над рівнем моря).

Несамовите – озеро льодовикового походження, друге найвисокогірніше, після озера Бребенескул, в Україні. Через це при нулю градусів водойма замерзає, а в найспекотнішу пору року зберігає крижану температуру.

Жителі гірських районів розповідають, що Карпати – це зачаровані гори, і немає такого місця, будь то водойма або гірська вершина, на яку б не було складено хоча б однієї легенди. А оскільки озеро Несамовите найзагадковіше, то про нього існує кілька легенд.

Перша розповідає про те, що в цій водоймі живуть душі грішників, які наклали на себе руки або ж позбавили когось життя. І якщо кинути у воду камінь, то вискакує вершник на чорному коні і гарцює по тутешнім скелях, вибиваючи з них каміння, які далі перетворюються в лід. Потім з озера спливають грішники, збирають цей лід в сумки і у вигляді чорних хмар летять по всьому Чорногірському хребту. Коли вони розкривають сумки, на землю падає град.

У наступній легенді говориться про дівчину, яка, подорожуючи з одного села в іншу, вирішила зануритися в Несамовите, але, на жаль, потонула. І зараз її душа не шанує купальщиків: якщо хтось купається в озері, відразу псується погода.

І наостанок приємна легенда, яка стверджує: якщо неодружений чоловік вмиє обличчя водою з Несамовитого, то обов’язково до кінця року зіграє весілля.

Сріблясті водоспади в Шешорах

Одним із найбільш відвіданих місць у селі Шешори є Сріблясті водоспади, або Великий та Малий Гуки. Це можливість не тільки порадувати око, але й за допомогою різноманітних водних процедур оздоровити тіло.

Водоспади красиві як влітку, так і взимку:

* взимку ви зможете отримати особливо колоритні фото на фоні крижаних струменів Сріблястих водоспадів;

* влітку вам гарантовано купання у своєрідній лагуні, утвореній Шешорськими водоспадами, яку місцеві називають «Синєплясо», та природний гідромасаж під струменями води, що падає. Дітям тут теж сподобається. До речі, вода у Пістиньці прогрівається в теплу пору року досить добре, а поруч із водоспадами є облаштований пляж.

Водоспад Гук

Однокаскадний красень, прогулянка до якого може стати прекрасним варіантом як зимової днини, так і влітку. Не ховайте фотоапарат в рюкзак: довкола казкові пейзажі гір Ґорґани, пряма і переважно асфальтована дорога вздовж мальовничого потоку Женець зі скельними виступами та височенними смереками понад водою!

Зимою Гук частково замерзає. Якщо пощастить, побачите, як скелі вкриваються філігранним льодом, попід яким ще тече вода. На сонці лід виблискує, як диско-куля: краса неймовірна! Попід водоспадом облаштовані місця для відпочинку: є дерев’яні столики та лави. Над потоком стоять дерев’яні містки – чим не ідеальне місце для пам’ятного фото?

Водоспад Пробій

Пробій – один з небагатьох карпатських водоспадів, до якого не треба далеко їхати: знаходиться він у самому серці м. Яремче.

Дорогою на яремчанський ярмарок ви обов’язково пройдете вузьким мостом, під яким гуде Пробій – чи не найповноводнійший каскадний водоспад Українських Карпат. Кажуть, раніше висота падіння води тут сягала 25 метрів, проте для сплаву лісу по ріці Прут водоспад підірвали, значно зменшивши його висоту.

Біля водоспаду легко дихається. Іонізоване стрімкими водоспадами повітря, яке насичене високим вмістом кисню та ароматами Карпатських лісів – сприяє профілактиці захворювань органів дихання.

Насолоджуватись барвистими гірськими ландшафтами та спостерігати за норовливим водоспадом можна зі славнозвісного пішохідного мосту, заввишки 20 м, який простягся над водоспадом, і слугує відпочивальникам, свого роду, оглядовим майданчиком.

Це далеко не всі найкрасивіші та найзагадковіші місця Карпат, адже їх тут безліч! І кожне місце по-особливому цікаве та легендарне.

Альвіна Поліщук