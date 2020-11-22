Загадкове Морське Око України – Синевир

Озеро Синевир, без перебільшення — є легендою та найбільшою загадкою Карпат. Це затишне місце, куди приїжджають туристи з усіх куточків світу.

Як з’явилося це диво природи?

Виникло озеро внаслідок землетрусу. І тепер до нього стікає три гірські потоки, підтримуючи високий рівень води в будь-яку пору року. Гладінь озера іскрить блакиттю, а рівно посередині з води випростовується невеличкий острівець. Ця картина подібна до блакитного ока з темним вічком посередині. Саме тому Синевир і отримав свою другу, вельми романтичну назву, – Морське Око.

А що за легенда з озером?

Синевирське озеро сьогодні невеличке і має форму серця. Але легенда про його створення говорить, що озеро названо за іменами коханих, чия історія любові сумна і трагічна. Дочка графа – юна дівчина на ім’я Синь – покохала пастуха Вира. Але її батько чинив опір шлюбу закоханих і наказав скинути нахабного Вира зі скелі. Синь так довго ревіла через це, що потік її сліз утворив озеро з чистою водою Синевир.

На основі цієї легенди на березі озера було установлено 13-ти метрові дерев’яні фігури «Синь і Вира».

Як можна дістатися до цього Морського Ока?

У селі Нижній Студений легко взяти спеціальну екскурсію до Синевиру. Вас відвезуть до озера, покажуть, де можна влаштувати пікнік, а де краще тільки милуватись краєвидами.

Нескладно дістатись озера і власною машиною — треба лише доїхати до Міжгір’я, а там повернути до села під назвою Синевирська Поляна.

Покладатись на громадський транспорт не раджу, адже автобус ходить до Синевирської Поляни лише раз на добу. Проте неподалік від озера є готель з рестораном, тому, якщо не встигнете вибратись з лісової хащі до темряви, можете не боятись залишитись без смачної вечері і теплого ліжка.

Вхід до Національного парку Синевир, до речі, платний. Також доведеться додатково заплатити за транспортний засіб, якщо ви збираєтеся піднятися до озера з його допомогою.

Однак найкращим варіантом буде залишити машину біля входу в парк і піднятися пішки, насолоджуючись видами мініатюрних водоспадів. А ще зможете по дорозі спробувати на смак чисту воду з гірського джерела і почитати таблички, які розповідають про рідкісних тварин, яких зустрічаються у цій місцевості.

Коли краще відвідати озеро?

Найкращий час весняно-літній період. Але не варто забувати, що в Карпатах можуть бути дощі, тому не забудьте взяти з собою парасольку, щоб не промокнути.

Також варто знати, в озері купатися заборонено! Утім, навряд чи хтось захоче добровільно скупатися у водоймі, температура якого цілий рік не перевищує 11 градусів.

А чи можна заночувати біля озера?

На жаль, ставати табором в околицях озера не можна! А спроба видобути у заповідному лісі вогонь, наприклад, може обернутися для вас величезним штрафом. Тому прийти до Синевиру можна тільки для того, щоб помилуватись, помріяти – і піти геть, не насмітивши. Проте до озера ведуть чисельні екологічні стежки, і ви можете включити його оглядини в план свого походу. Але треба розраховувати, що ви проведете на Сневирі кілька годин. Де ж тоді зупинитись на ночівлю?

Від озера буде нескладно піднятись на полонину Озірну — з неї відкривається чудовий краєвид, і ніхто не завадить вам там розвести багаття. Крім того, з полонини видно й Синевир, де можна зробити кілька вражаючих кадрів на пам’ять.

Ковальська Ольга