Сніданок з жирафами в готелі під Найробі

Найекзотичніші мрії стають реальністю! Так неподалік від столиці Кенії – Найробі, розташовано готель Giraffe Manor, у якому діє унікальний сервіс – можливість поснідати в компанії жирафів.

Він має 3 зірки, проте клієнти, які вже побували у цьому дивовижному місці — на букінг-ресурсах ставлять 10 з 10. Готель розташований на великій приватній ділянці в районі Ланг’ата — передмісті Найробі, від якого до центру столиці — 20 кілометрів.

Зведений у 1932 році шотландцем Девідом Дунканом, спершу був мисливським та сімейним маєтком, але за півстоліття його викупили учасники руху за порятунок рідкісних видів диких тварин — Леслі-Мелвіс. Які у 1984 році відкрили тут приватний готель, куди прагнуть потрапити любителі дикої природи з усього світу.

Подружжя відновило садибу та перетворило її в унікальний готель, гості якого можуть годувати жирафів прямо з вікон своїх спалень та снідати разом з ними! Звісно, кенійський готель з жирафами став відомим по всьому світу. Дохід, власники, направляють до Фонду порятунку жирафів.

Повиті плющем цегляні стіни, багатоскладові вікна та гостроверхий дах шотландського мисливського будиночка додає шарму цьому місцю та органічно вписується в африканський пейзаж! Це не величезний готельний комплекс, а затишний бутик-готель, у якому усього 6 номерів. Кожен має власну назву і унікальний інтер’єр.

На території готелю вільно розгулюють тварини рідкісної породи — жирафи Ротшильда. Вони звикли до людського спілкування із задоволенням долучаються до трапези в номерах, просовуючи голову у відкриті вікна та двері.

Господарі готелю залишають у кожному номері мішечок із кормом, на випадок, якщо якій-небудь жирафі заманеться несподівано навідатися до гостей готелю.

Територія Giraffe Manor також є домівкою для багатьох інших диких тварин, зокрема бородавочників, лісових та мініатюрних антилоп, гієн та понад 180 видів птахів. Звідси відкривається чудовий краєвид пагорбів Нгонг. Неподалік протікає річка Мбагаті.

Крім, власне, проживання в компанії жирафів, тут можна взяти участь у різного роду сафарі, прогулянках та пізнавальних екскурсіях. Долучитися до пригоди можна за $370.

У зв’язку з браком номерів бронювати місце в Giraffe Manor рекомендується не менше, ніж за півроку. А вартість відпочинку у номері категорії Superior для пари коштуватиме від 1750 доларів на добу, за сімейний(4 особи, двоє з яких діти) же варто буде віддати від 3000 доларів на добу.

Якщо ви шукали відпочинок, який точно запам’ятається, ви його знайшли!

Єлизавета Кушнір