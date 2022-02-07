Домініканська Республіка: чи все так ідеально?

Давно мрієте про подорож до екзотичної країни? Домінікана одна з тих країн, чиє екзотичне життя дивує і полонить!

Домінікана – країна вічного літа чекає туристів цілий рік, у будь-яку пору року тут тепло, цікаво й весело. Як і будь-яке місце відпочинку, Домінікана містить плюси і мінуси, які досить сильно її характеризують. Коли, чому та чи варто їхати – зараз все розповімо!

Розташування

Домініканська Республіка — країна небувалого контрасту. Широкі нескінченні піщані пляжі, яскрава буйна тропічна зелень, швидкі ритми танцю й розмірене повсякденне життя місцевих жителів — усе це робить відпочинок у Домінікані незабутнім.

З півночі Домінікана омивається Атлантичним океаном, з півдня – Карибським морем. Тут вас чекають красиві пальми, теплі води моря і океану, білосніжний пісок і екзотичний відпочинок в цілому.

Відстань між Києвом та Домініканською Республікою: 9097 км. Найшвидший час перельоту Київ – Домініканська Республіка: 11 годин 0 хвилин із прибуттям до міста Ла-Романа.

Коли їхати?

Як і у всіх тропічних країнах тут виділяють два сезони:

– сухий сезон (з листопада по квітень);

– вологий (з травня по жовтень).

Осінь – час, коли сезон дощів поступається сухому сезону. Тому і відпочинок в залежності від місяця тут ділиться на невдалий і цілком комфортний.

Взимку в Домінікану масово з’їжджаються туристи з усього світу. А влітку є ймовірність нарватися на негоду – під кінець літа і на початку осені тут висока ймовірність руйнівних ураганів.

Весна також сприяє приємному відпочинку на узбережжі. Тут досить тепло, лише до травня тут розпочнуться дощі. Як правило, дощі йдуть не кожен день і в основному вночі. А до сезону штормів і тайфунів ще кілька місяців.

Влітку в країну можна їхати мандрівникам, які не боятися спеки і задухи. Цей час року на острові відзначається високою вологістю, яка важко переноситься людьми зі слабким здоров’ям. А ще літо в Домінікані – час серферів, які їдуть сюди за високими хвилями.

Переваги країни

Перший плюс (про який ми вже зазначали) це розташування та клімат республіки.

Величезні піщані пляжі, тропічні ліси, прекрасна фауна, прозора вода, безліч визначних пам’яток – все це ви зможете побачити в Домінікані. А відвідувати курорт можна майже цілий рік.

Цікаві екскурсії та можливість активного відпочинку

Ви можете відвідати об’єкти культурної спадщини, що знаходяться під захистом ЮНЕСКО, або вирушити на огляд найпопулярніших курортів країни. Якщо ви полюбляєте активний відпочинок, ви можете зайнятися серфінгом, оскільки в Домінікані є місця, куди спеціально їдуть серфінгісти з усього світу. Найпопулярніші екскурсії: острів Саона, кити в затоці Самана (можна побачити в період з січня по березень), колоніальне місто в Санто-Домінго, Східний національний парк, курорт Плайя Дорада, озеро Енрікілло.

Кухня Домінікани

У Домінікані ви можете спробувати найнезвичайніші страви, які вважаються тут традиційними. Платан, лобстери, смажені банани, найрізноманітніші екзотичні фрукти (манго, маракуйя, гуава, карамбола), яєчня з морепродуктами і багато іншого. Спробувати їх можна в готелі або будь-якому ресторані.

Мінуси країни

Коли хтось говорить про Домінікану ми уявляємо найчистіше море з прозорою теплою водою і білосніжні пляжі, але не завжди це так… Зараз розповімо чому!

Великою проблемою країни є водорості, кількість яких зростає щороку. Поява водоростей зазвичай відбувається з червня до жовтня. Але ми детально вивчили регіони Домінікани і ось декілька фактів:

Нашестю водоростей не піддаються курорти на березі Карибського моря, такі як Байяїбе та Ля Романа – тут найчистіші пляжі.

На острові Саона завжди є ідеально чиста вода (беріть на замітку цю локацію, щоб насолодитися райським пляжем).

Пляж Фронтон, розташований на північному узбережжі острова, також порадує гостей прозорою водою та білим пісочком.

Бухта Орлов, найвіддаленіший, але найкрасивіший пляж країни, завжди є ідеальним.

У Пунта-Кані чистота пляжів залежить від готелів. Якщо ви плануєте тут відпочивати, поставтеся уважно до вибору готелю.

Також серед мінусів туристи виділяють довгий переліт, з яким не кожна людина може впоратися. Тому більшість туристів, особливо з дітьми, обирають країни, які розташовані до них ближче.

Ще один недолік – це незнання мови та неповага персоналу. Домініканці розуміють лише іспанську і англійську, тому потрібно бути до цього готовими. А ще кажуть, що домініканці дуже щедрі та добрі, але в готелях можна побачити зовсім іншу ситуацію. Дуже часто туристи обурені лінню домініканців та їх нахабною поведінкою, адже вони люблять вимагати гроші, задля гарного ставлення і якщо ви щось попросите, то не чекайте що це зроблять швидко)

Звісно кожна країна має свої недоліки – в Домінікані вони незначні, тому впевнені, що всі мінуси можна врегулювати, обравши правильний регіон та готель. Сподіваємось, ми не відбили у Вас бажання відвідати цю чудову країну, а наші поради лише надихнуть вас на візит до цієї екзотичної країни білосніжних пляжів, морських зірок і височенних пальм!

Альвіна Поліщук