Зелене серце Європи: чому варто відвідати Словенію

Словенія — невеличка країна в самому центрі Європи, що межує з Італією, Австрією, Угорщиною та Хорватією. Та чому ж серед таких сусідів-конкурентів за увагу туристів, українцям варто звернути увагу саме на Словенію?

Ми поспілкувалися з Олександром Подорожнім, який вже близько чотирьох років живе та працює в Словенії та дізналися, чим саме ця країна може зацікавити мандрівників з України.

Неймовірна природа

Першим, що впадає в око при в’їзді в Словенію, є її неперевершеної краси природа – ландшафтне різноманіття видно ще до перетину самого кордону.

Майже 60% території країни займають ліси, а більше ⅓ – гори, тому після сірих мегаполісів дерева Словенії здаються особливо яскравими, трава аж занадто зеленою і повітря до запаморочення чистим. Для місцевих жителів є звичними черешні, які ростуть на гірських каміннях, а також сади з мандаринами, гранатами та хурмою ледь не в кожній родині.

Якщо ж флора Словенії Вас не дивує, а українські Карпати здаються не гіршими за словенські Альпи – варто звернути увагу на багатий водний світ. Річки, озера та навіть Адріатичне море тут кришталево чисті і переливаються зелено-блакитними барвами, чим миттєво зачаровують перехожих . Не дивно, що словенці спокійно п’ють воду прямо з-під крана – тут особливо стежать за її якістю.

Не можна не згадати про підземелля країни – печери Словенії, які місцеві називають ямами (сл. jama – печера), вразять навіть найвибагливішого туриста.

Мандрівники радять відвідати:

Озеро Блед – візитівка Словенії з храмом на острові посеред води.

Шкоцянські печери – пам’ятка ЮНЕСКО та найбільший підземний каньйон у Європі.

Парк Триглав – один з найстаріших парків Європи з найвищою вершиною країни – горою Триглав (2864 м).

Річка Соча – саме тут знімали епізоди до фільму «Хроніки Нарнії. Принц Каспіан».

Різноманітний клімат

Хоч Словенія — одна з найменших країн Європи, тут можна знайти аж три кліматичні зони: помірно-континентальну, альпійську та середземноморську. Завдяки такому різноманіттю, країну можна відвідати в будь-який час за максимально комфортних для Вас погодних умов.

Помірно-континентальний клімат можна знайти у центральних та східних частинах Словенії. Літо тут спекотне (середня температура — +20..+22°C; інколи стовпчики термометра досягають значення в +32°С), а зима доволі м’яка (температура в середньому коливається від 0 до -2°C). Сніг можна помітити рідко і тане він дуже швидко, а-от тумани часто вкривають місцевість.

Альпійський клімат охоплює північно-західну частину країни. Літо тут не таке спекотне, а температура взимку досягає -8°С, тож сніг можна помітити набагато частіше і тане він повільніше. Та будьте обережними в горах, адже погода тут доволі непередбачувана і може кардинально зміниться за лічені години.

Приморська частина країни порадує середземноморським кліматом — теплим літом з середньою температурою +29 °С та не дуже холодною зимою: навіть у лютому показники рідко опускаються нижче + 6 °С. Вода Адріатичного моря влітку прогрівається до +22..+24°С.

Мандрівники радять відвідати:

Якщо Ви віддаєте перевагу відпочинку біля води — ласкаво просимо до міст Портож, Ізола або Піран з червня і до середини жовтня.

Для гірськолижного курорту якнайкраще підійде Рогла, Бовець, Богинь, Краньска Гора та Маріборське Похор’є. Ідеальний час для відпочинку — з грудня по квітень.

Радимо також відвідати Постойнску Яму – найвідвідуванішу печеру Європи. Вона вкрита туманами, а з-під землі виходить пар.

Поціновувачам туманності також сподобається столиця — місто Любляна, яке 300 днів на рік оповите паморокою.

Цікава історія та величезна кількість пам’яток архітектури

Своїми будиночками країна нагадує кадри з фільмів — вона ніби всипана ідеальними будинками з червоними дахами. Тут є пам’ятки романської та

готичної архітектури, епохи італійського Ренесансу та Словенського бароко.

Словенію сміливо можна назвати країною замків — їх тут більше двохсот, тож завжди є на що подивитися.

Мандрівники радять відвідати:

Пред’ямський замок, який вважається одним з найкрасивіших замків Європи. Споруда побудована біля входу в печеру у селі Пред’яма (11 км від м. Постойна). Замок також став однією з локацій зйомок фільму «Обладунки бога» за участі Джекі Чана.

Брежицький замок, що розташований у південно-східній частині Словенії і побудований у стилі Ренесансу. Зовні він може здаватися непримітним, однак стелі та стіни всередині прикрашають дивовижні фрески.

Замок Оточец — мальовнича фортеця з чотирма вежами, що розмістився на невеликому острові на річці Крка. Неподалік розташований парк з місцевими та екзотичними рослинами, а водоймою часто пропливають лебеді. Не так давно замок перетворили на розкішний готель, однак для того, щоб помилуватися його красою, не обов’язково бронювати номер (стандартний номер на двох коштуватиме близько 5 тисяч грн за ніч) — вхід до ресторану вільний для всіх охочих. У відповідний сезон в Оточці щовечора проходять костюмовані бали та тематичні фестивалі.

Безпека та комфортне проживання

Мандрівка Словенією запам’ятається не тільки гарними видами, але відчуттям безпеки та комфорту.

Місто Любляна займає передові позиції в рейтингу найбезпечніших міст для життя — новини про врятованих поліцією тваринок можна почути частіше, ніж про злочини та правопорушення. До того ж, завдяки невеликій площі міста, тут всі одне одного знають.

Великою перевагою для українського туриста буде подібність мов, адже словенська має слов’янське коріння. Звісно, Ви навряд зможете вільно комунікувати на будь-які теми, однак цієї подібності буде достатньо для базового розуміння співрозмовника.

Житло можна знайти на букінгових сервісах – там повно пропозицій на будь-який смак. Ціни на проживання також приємно вразять — цілком реально знайти стандартний номер на двох у хорошому готелі з такою ж вартістю за ніч, як і в Києві: від 1000 до 1500 грн. За розкішні апартаменти для двох доведеться віддати близько 3500 грн за ніч, але такі ще треба пошукати — словенці не люблять хвалиться статками.

Не стане проблемою і пересування країною: навіть якщо Ви не зможете оцінити рівні дороги на машині, тут можна дуже зручно користуватися громадським транспортом — годинні переїзди в автобусі обійдуться десь у 60 грн. Тут також дуже популярний велотранспорт з погодинною орендою, тому системи прокату — не рідкість. Для найбільш економних туристів порятунком стане автостоп: словенці залюбки Вас підвезуть, якщо їм дорогою, та розкажуть цікавинки про свою країну.

Вино та гастротуризм

Словенія — аграрна країна. Хоч тут і немає чорнозему, словенцям вдається вирощувати фрукти навіть в умовах навіть на глині і каменях. Вони неабияк стежать за якістю своїх продуктів і обирають товари від фермерів, тому страви виходять особливо смачними та корисними.

Словенська кухня нагадує суміш італійської та австро-німецької: традиційною стравою вважається варена квашена капуста з додаванням свинячих ковбасок. Страва має специфічний запах в процесі готування і дуже кисла на смак. Дуже популярною є різних видів паста.

Поширеним є споживання м’яса: свинина, телятина, конина і оленина — часом його їдять двічі на день. Ще однією популярною стравою є пршут — в’ялене засолене м’ясо, яке покривається пліснявою, а потім обрізається. Однак, навіть у такій м’ясній країні є чимало закладів для веганів.

Для поціновувачів солодкого в нас погані новини — словенці стежать за своїм здоров’ям, тож десерти в них з обмеженою кількістю цукру.

Величезний пласт культури Словенії займає вино, адже місцеві вина — одні з лідерів світового рівня. Без вина неможливо уявити словенське застілля: червоне з м’ясом, біле з рибою, а у спекотні дні — охолоджене вино з мінеральною водою.

Мандрівники радять відвідати:

Fritolin pri Cantini у м. Піран — один з найкращих ресторанів міста з атмосферою рибацької таверни та смачними стравами з морепродуктів.

Odprta Kuhna у м. Любляна — фестиваль вуличної їжі, який проходить щоп’ятниці у літні дні. В одному місці можна спробувати страви з усього світу — це місце називають раєм для гурманів.

TaBar — ще один заклад у м. Любляна. Страви тут схожі на витвір мистецтва, а багата на сорти винна карта допоможе ознайомитися з винами Словенії.

Детальніше про виноробство Словенії читайте в наступних матеріалах.

Дарина Пархоменко