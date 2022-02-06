«Мамо, я на Мадейру!»: як, коли і скільки

Коли мороз розмаював вікна, а чай не допомагає зігрітися – час вирушати на зустріч пригодам до острова Мадейра. М’який клімат, тропічна фауна і португальське сонце будь-кого врятують від виснажливої української зими!

Не секрет, що не усі полюбляють холодні сезони, на які щедра наша країна. Аби насичитися вітаміном D і врятуватися від затяжної зимової депресії, пропонуємо Вам здійснити подорож до «острова вічної весни».

Острів Мадейра являє собою автономний регіон Португалії, що розкинувся посеред Атлантичного океану. Мадейра також входить до одноіменного архіпелагу разом із островом Порту-Санту та низки безлюдних островів. Ідеальний у будь-яких співвідношеннях клімат зробив із острова справжню туристичну Мекку, тому кожен рік сюди приїздить купа туристів. Столицею Мадейри є місто Фуншал, з якого і починаються усі основні маршрути островом.

Як доїхати?

Знайти прямий рейс сполученням «Київ – Фуншал» реально, але складно. Дорога займає трохи більше 6 годин і коштує приблизно 13 000 гривень (квиток у обидва кінці). Є варіант купівлі пакетного туру до Мадейри, у який буде включено авіаквитки, але досвідчені мандрівники радять бронювати рейси із України до сусідньої Польщі – до Вроцлава чи Варшави – і уже звідти на лоукостерських авіалініях летіти до Португалії, а потім і до самої Мадейри. Такий спосіб перельотів не так сильно вдарить по гаманцю, особливо подбати про квитки заздалегідь. Кожен має право обирати зручний маршрут, але як кажуть – менше грошей, більше проблем.

Із аеропорта до готелю чи хостела можна доїхати на таксі або на автобусі. Ціни на громадські види транспорту удвічі дешевші за замовні автомобілі.

ВАЖЛИВО: у зв’язку із пандемією, в’їзд до о. Мадейра здійснюється з а наявності у осіб сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не пізніше за 72 години до моменту вильоту.

Де зупинитися?

Інфраструктура острову Мадейра давно адаптувалася під велику кількість іноземних відвідувачів, тому знайти непогане житло за адекватну ціну досить реально. Наприклад, ніч у хостелі буде коштувати від 10 євро, а за добу перебування у трьохзірковому готелі доведеться віддати близько 30 євро. Звичайно, існує безліч п’ятизіркових готелей і закладів VIP-класу, ціни у яких відповідають статусу: за ніч у комфортабельному номері з Вас візьмуть від 68 до 825 євро.

Якщо є бажання суттєво зменшити бюджет мандрівки, радимо брати із собою палатки і зупинятися у кемп-таборах острова.

Що подивитися?

Про красу Мадейри ходять нечувані легенди. Справді, кожен куточок острова оповитий то запаморочливими видами на бурхливий океан, то ще миловиднішими гірськими пейзажами. А якщо до тамтешніх видів ще додати місцеву кухню – можна втратити рахунок часу. Тож, три місця на острові Мадейра, які є обов’язковими до відвідування туристами.

Pico Ruivo – одна із двох найвищих точок острову. Саме сюди мріють потрапити усі мандрівники і тревел-фотографи, тому на щастя чи на жаль, маршрут до цього місця не можна назвати безлюдним. Щоб дістатися до Pico Ruivo, потрібно доїхати на автомобілі або дойти пішки до вершини під назвою Pico do Arieiro. Дізнатися, що ви рухаєтеся у правильному напрямку допоможе великий білий купол – радар НАТО.

Вершина Pico Ruivo знаходиться на висоті 1861 метрів, тому йдучи спеціально облаштованими сходами, у Вас буде нагода насолодитися нереальною красою місця із висоти пташиного польоту. Вважайте, що через висоту у деяких людей може початися головокружіння. Попри огорожу, у випадках панічної атаки на висоті, ліпше спуститися донизу.

Ponta de São Lourenço – це Природній Резерв із неймовірними, подекуди космічними, краєвидами на Атлантичний океан. Ґрунт, по якому туристи наближаються до води, має червоний відтінок, тому може здатися, що Ви здійснюєте променад Марсом. Радимо приїжджати сюди рано вранці, до світанку – схід сонця у цьому місці однозначно можна буде «вкинути» до скарбнички найкрасивіших моментів у житті.

Levada das 25 Fontes – Левада сама по собі не є місцем, яке підриває свідомість пересічного відвідувача, проте шлях до неї заслуговує усіх естетичних і ландшафтних нагород. Тут немає шумного океану, але навкруги розкинулися широке гілля екзотичних дерев, а старовинними гірськими породами стікають білосніжні водопади, яких якраз і налічується 25. Якщо після неземного пейзажу Ponta de São Lourenço Вам закортить поринути у казку, сміливо рушайте у Леваду.

Загалом треба сказати, що відпочинок на Мадейрі дорівнює активному відпочинку, із частими пішими походами і ночівлею у палатках. Але не дивлячись на відсутність звичних піщаних пляжів, природа Мадейри не залишить байдужим нікого із відвідувачів.

Рушайте до португальського острова Мадейра або до самої Португалії – дика, але водночас чарівна природа цих місць точно зробить Вас щасливішими.

Подорожуйте частіше!

Дарина Чабанова