Неформальні Мандри Сполученими Штатами: Юта

Штат Юта – це найменш розпіарена туристична локація США, проте ці землі приховують справжні дива світу, що здатні вразити будь-якого туриста.

Юта – це штат, розташований на заході США. Він неначе відокремився та заховався від усього світу. З першого погляду здається, що Юта – це пустельна долина. Проте це зовсім не так, штат приховує дещо цінне – він має настільки унікальні та самобутні краєвиди, що може скласти гідну конкуренцію кам’яним джунглям Нью-Йорка. Подорож до Юти несумісна з поняттям спокійного відпочинку на території готелю, проте комфортні умови, колорит та навколишня краса дикої природи будуть до смаку навіть запеклим поціновувачам системи all inclusive.

Юта – це дивовижний куточок первісної природи. Майже усе що тут є, створювалось протягом мільйонів років, без втручання людської руки.

Юта, безумовно, є найгарнішим штатом всієї Америки. Його дикі, не досліджені на повну простори є доказом того, що тут природа постаралась на всю силу.

З висоти Юта виглядає, немов величезний заповідник. За площею штат, як Білорусь і всі його краєвиди розкидані на величезні відстані. Звичайному туристу не під силу обійти усі видові місця навіть за два дні. Побачити цю красу за один день можна тільки під час польоту на літаку. В середньому така подорож займає півтори години. Оренда приватного літака для огляду місцевих краєвидів згори коштує від 2300 доларів. Ціна розрахована на поціновувачів комфортного відпочинку, але воно того варте.

Тільки за один політ ви зможете оглянути з висоти пташиного польоту такі місця, як: Каньйонлендс, Капітолійський риф, парк Дед Хорс, Долина Монументів та Озеро Пауелл. Також можна побачити національний парк Каньйон-Брайс. Він є одним із найгарніших у всьому штаті. Важко уявити, але уся ця краса була створена за допомогою вітру і самої природи. Швидше складається враження, ніби тут була цивілізація, від якої наразі залишились лише руїни.

Юту називають майстернею бога. У пустелі досить великі перепади температури: від +35 вдень до +5 вночі. Тут створені гарні умови, щоб виточувати зі скель шедевральні скульптури. За мільйони років такі сильні перепади температури стискали та розтискали скелі, перетворивши їх в піддатливий матеріал для творчості.

Моаб

Моаб – це маленьке місто. Зазвичай, саме звідси починається відлік усіх подорожей, адже неподалік розміщений аеропорт. Здається, ніби навкруги немає цивілізації. Око милують лише види, які зачаровують з першого погляду.

Тут відсутня транспортна розв’язка: ані таксі, ані автобусів. Коли Ви їдете, складається враження, ніби Ви тут зовсім одні. За дві години їзди є ймовірність ні разу не зустріти інший автомобіль. А якщо місцями трапляються селища, то виглядають вони, немов з екранy кінотеатрів: одинокі та закинуті, до них ще не скоро дійде мобільний зв’язок та інтернет.

Моаб – це склад екстремального спорядження: прокат квадроциклів, мотоциклів, велосипедів, човнів. Тому тут доступний широкий спектр екстремальних розваг. Це місто, з якого розпочинаються найцікавіші пригоди.

Туристи приїздять сюди, щоб орендувати спорядження і вирушити назустріч драйву. Офіційна оренда баґа коштує від 350 доларів. Легковий автомобіль можна орендувати щонайменше за 120 доларів. Для туристів, які хочуть зекономити, є варіант оренди авто у людини-приватника. В основному, вона здає своє авто за 30-40 доларів на добу.

В Юті якість готелю залежить не від кількості зірок, а від місця розташування. Що найцікавіше, чим далі Ви заховались від цивілізації – тим дорожче коштує готель. Середній чек в ресторані складає від 100 доларів. Хоча в Америці досить високі ціни на їжу, у супермаркеті завжди можна знайти дешеві продукти харчування в період знижок та акцій.

Може здаватися, що Юта – це п’ятдесят відтінків червоного. Проте це зовсім не так. Тут пишні зелені ліси чергуються з пагорбами, на яких випасаються олені, а де-не-де лежить навіть сніг. Юта – це штат, у якому багато місць, які варто відвідати хоч раз у своєму житті.

Національний парк «Арки»

Парк славиться кількістю арок, тут їх налічується понад дві тисячі. Вхід коштує 25 доларів. Головна прикраса – всесвітньо відома арка Делікейт, або Струнка арка.

До неї неможливо дістатись автомобілем, потрібно йти пішки протягом години. Проте краса та унікальність цього місця коштує витраченого часу та зусиль.

Національний парк «Зайон»

Популярним місцем парку є каньйон Зайон. Вхід коштує 32 долари. А найекстремальнішим атракціоном є скеля Ангелів. Щоб підкорити її – потрібно лізти по слизькому камінню на відстані 450 метрів. Екстрим у тому, що робите Ви це без жодної страховки.

У 2004 році з вершини скелі трагічно зірвались та загинули четверо людей. Але той, кому вдасться здолати небезпечний шлях буде нагороджений неземним видом, що відкривається перед ним з вершини.

Ліс Пандо

Найпотаємніший ліс нашої планеті. Головна особливість: усі дерева у лісі – це єдиний, живий та неподільний організм, що називається Тремтливий Гігант. Саме цей ліс називають найбільшим організмом на планеті.

Колись на цьому місці росла осикоподібна тополя, вона пустила коріння, з якого виросли усі ці дерева. Все, що видно на фото, є органами одного дерева. У всіх них однакове ДНК. До того ж ліс вважається одним із найстарших організмів на планеті, йому вже 80 тисяч років.

На жаль, декілька десятків років тому ліс поступово почав вимирати і скільки він ще проіснує – невідомо.

СПА-комплекс Mystic Hot Springs

Це комплекс, розміщений на гарячих джерелах. Купання у ваннах коштує 150 доларів, вода у них дуже гаряча, мутна та має не дуже приємний запах, але є дивовижно корисною та цілющою. Джерело знаходиться в 500 метрах під землею, а вода стікає у ванну з маленьких помаранчевих пагорбів. Проходячи через гірські породи, вода збагачується речовинами, які лікують шкіру, суглоби та навіть зміцнюють імунітет. Це місце відвідували такі зірки, як Оззі Осборн.

Національний парк «Долина гоблінів»

Коли потрапляєш у це місце, складається враження, ніби ти знаходишся на Марсі. Мільйони років тому долина повністю перебувала під водою. А коли вода висохла, тут почав ганяти сильний вітер, який власне і виточив долину нереальної краси та нереальних форм.

Однак, дощі поступово розмивають камені долини. І, на жаль, є висока ймовірність, що через декілька десятків років вони повністю зникнуть. Тому варто поспішити, щоб застати таку красу у її повноцінному виді.

Парк Moab Giants

Інша назва парку – Парк Динозаврів. Він найкраще розкаже Вам про динозаврів. Вхід коштує 17 доларів. Саме тут відкопали 100 видів хижих та травоїдних динозаврів. А в парку під голим небом розміщено 100 пластикових ящурів, розміри яких в точності відповідають розмірам справжніх динозаврів. Навколо них розміщені ідеальні живі декорації, що з точністю перемістять вас у часи юрського періоду. Всередині закритого приміщення парку Ви можете побачити відбитки ніг і тони кісток динозаврів.

Штат Юта – це дивовижне поєднання дикої природи, космічної краси і таємничості. Подорож цими просторами безсумнівно подарує Вам відчуття повної свободи та гармонії з собою.

Анна Коваль