Корсунь – маловідома туристична перлина Черкащини

Корсунь-Шевченківський – невеличке, провінційне місто на Черкащині з історією, що вражає. І хоча його населення невпинно зменшується, Корсунь має великий туристичний потенціал.

З першого погляду місто не здається особливим, однак, ще на початку ХVII століття Корсунь вважався великим козацьким полковим містом та й взагалі має майже тисячолітню історію, про яку обов’язково треба дізнатися перш ніж відвідати місто.

Історія міста

Назву місто отримало ще від священників Десятинної церкви в Києві, які були родом з кримського Корсуня (Херсонеса). Потрапивши у поселення, засноване Ярославом Мудрим у 1032 році, та поглянувши на казкові корсунські краєвиди, священники згадали рідний дім. Ось так і з’явилася назва «Корсунь», яка проіснувала аж до 1944 року, після чого була змінена на «Корсунь-Шевченківський».

Місто також входило до оборонної лінії Ярослава Мудрого та було засновано як прикордонний форпост Київської Русі, пізніше поблизу самого Корсуня було знайдено залишки стародавніх оборонних укріплень – «Змієвих валів».

Активну участь в історії Корсуня брали й козаки. Місто було одним з головних центрів козацтва. У 1585 році було утворене Корсунське староство. Того ж року місто отримало Магдебурзьке право. Але особливу роль Корсунь відіграв під час Визвольної війни 1648-54 років. Тоді місто стало центром козацького полку. А в 1648 році там відбулася велика битва між польським та козацьким військом.

Це все лише невеличка частина героїчної історії міста, але сьогодні ми хочемо звернути Вашу увагу на період в історії, коли Корсунем володів польський князь Станіслав Понятовський. Саме в 1780 році Корсунське староство передали у його власність, до того ж князь Понятовський був племінником останнього польського короля Станіслава-Августа.

Будівництво палацу

Станіслав Понятовський зробив величезний внесок у розбудову Корсуня. Він навіть звільнив місцевих жителів від кріпосних повинностей. У 80-х роках XVIII століття князь розпочав будівництво великого маєтку, який згодом став палацово-парковим комплексом. Цей маєток нині є основою Корсунь-Шевченківського історико-культурного заповідника.

Архітектором маєтку став Йоган Генріх Мюнц. Ще замолоду художник подорожував до різних країн. Він навчався у Франції відвідав Іспанію, Італію, Англію та багато інших країн. Саме за його проєктом був побудований палац у Корсуні-Шевченківському, що поєднав у собі риси мавританської архітектури (з ними Мюнц познайомився в Іспанії) та неоготики (у цьому напрямі він працював в Англії).

Новий власник князь П. Лопухін в сер. XIX ст. значно змінив його архітектуру, надавши їй риси російського романтизму з елементами неоготики і класицизму.

Корсунь-Шевченківський у наш час

Нині кожен охочий може відвідати палацово-парковий комплекс у Корсуні, на власні очі побачити поєднання іспанської та англійської архітектур просто на Черкащині. Поруч з палацом можна побачити великий триповерховий флігель (1782-83 рр.), зараз там на третьому поверсі розташована картинна галерея, яку відкрили у 1977 році. В’їзні ворота у формі французької оборонної архітектури зведені в середині XIX ст. (у підвалах працює кафе). Збереглися й інші садибні споруди: службовий корпус, “швейцарський будинок”, православна каплиця.

Проте, більшу частину острова Коцюбинського зараз займає розкішний ландшафтний парк з містками, альтанками, скульптурами і романтичним гротом.

Зараз у парку росте близько 300 видів рослин, які формують досить оригінальні ландшафти. Особливо він гарний навесні, під час цвітіння бузку. У різних приміщеннях палацового комплексу відкрито кілька музеїв: історичний, Корсунь-Шевченківської битви, художній. На майданчику перед палацом організована виставка військової техніки.

Туристичний потенціал цього міста не розкритий і Ви обов’язково в цьому переконаєтеся, якщо відвідаєте Корсунь-Шевченківський. Окрім палацового ансамблю, що у середині ХІХ століття вважався одним із найбагатших у Європі, цей край готовий дивувати та зачаровувати красою природи. Це ідеальне місце для відпочинку з сім’єю в теплу пору року. Тож заплануйте собі поїздку до Корсуня на вихідні і приємно та корисно проведіть час у цьому прекрасному місці.

Єва Окушко