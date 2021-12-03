Незвідана провінція: чому варто поїхати в Черкаси

Черкаси – спокійне затишне місто зі своїм неквапливим темпом життя. Містечко – не надто непопулярне серед туристів, але, якщо ви потрапити сюди на день-два чи навіть кілька годин, обов’язково відвідайте ці декілька місць.

Пагорб Слави – місце милування Дніпром

Вершину пагорбу очолює монумент черкаської «Батьківщини-матері», присвячений пам’яті загиблих черкащан у роки німецько-радянської війни. Спочатку статуя тримала в руках справжню вогненну часу, але згодом її змінили на його світлодіодну копію. Раніше тут знаходилася стародавня Свято-Троїцька церква, а в козацькі часи – Черкаська фортеця.

З монументу відкривається чудовий вид на парк – Долина троянд. Назву локація отримала ще давно, коли в сквері повсюди цвіли кущі колючих квітів – троянд. І хоча зараз цих рослин майже не залишилося, Долина досі є улюбленим місцем багатьох черкащан: це прекрасне місце для пікніка, прогулянок з друзями, занять спортом чи ігор на траві з дітьми. Крім того, у парку є декілька фонтанів з міні-озерами, облаштовані алеї з лавочками та ліхтарями, а також невеликий пляж на березі Дніпра.

Храм Білий Лотос

Неподалік Долини Троянд знаходиться один із найбільших буддійських храмів Європи — “Білий Лотос”, аналогів якому в Україні поки немає. Насправді будівля є прообразом буддійського храму у Лаосі. Також в архівах є документи, що підтверджують існування храму 7 000 років тому на території Черкаського озера (а тоді тут був острів) – це довели при підготовці фундаменту, адже був знайдений камінь, на якому зображений Будда в масці воїна. «Лотос» було засновано у 1988 році. Наразі вхід а вході у келії встановлені дві фігури древніх воїнів, всередині немало цікавинок, привезених до Черкас з Тибету.

«Білий Лотос» часто організовує екскурсії, тому складнощі з відвідуванням навряд чи виникнуть. В ході екскурсії, кожен зможе дізнатися більше про Будду і буддійську культуру, спробувати знайти гармонію, а також розібратися в питаннях карми і, можливо, очистити свою. Відвідувачам пропонується випробувати ритуал чаювання, який наповнить вас спокоєм і силою. Бажаючі зможуть зробити фото аури або відвідати ритуальну кімнату зі статуєю Будди.

Двогодинна екскурсія у храмі коштує 50грн., проте такі додаткові можливості як чайна церемонія та фото аури не входять у вартість.

Блакитний палац

Блакитним палацом досить часто називають стару будівлю готелю «Слов’янський»: він безсумнівно є візиткою міста та чи не головною визначною пам’яткою Черкас. Будинок було спроектовано в кінці XIX століття на замовлення досить відомого у свій час підприємця Скорини. Проєкт розробляв знаменитий архітектор Владислав Городецький. Блакитний палац поєднує у собі елементи таких стилів, як класицизм і модерн, а також має запозичення з будівель середньовічної близькосхідної архітектури.

У кінці XIX – на початку XX століття готель розміщувався на другому поверсі, а на першому були розміщені магазин годинників Зейгера та кондитерська «Константинополь». Та у 1917 році, після перевороту, радянська влада вирішила перейменувати готель. Таким чином «Слов’янський» перетворився у «Дніпро», а згодом у приміщенні було організовано кав’ярню, приймальню нотаріуса і кілька держустанов.

І хоча наразі будівлею Блакитного палацу користується Черкаське відділення №1 АТ «Альфа-Банк», готель все одно зараховується до рейтингу найбільш вражаючих споруд в Україні.

Будинок Щербини

Одна з найрозкішніших споруд Черкас, у радянські часи будинок прозвали «Палацом щастя», адже саме тут розмістили РАЦС. Споруду було побудовано черкаським інженером у 1892 році для приватного використання грабаря-підрядника Щербини.

Садиба Щербини має досить багату історію. Лише до жовтневої революції Палац заслужив славу одного з найпримітніших міських будинків: його навіть здавали в оренду повітовому земському управлінню, а після революції приміщення використовували різні партійні установи.

У 30-х роках минулого століття садибу Щербини перетворювали то на палац піонерів, то розміщували комсомольські органи, то знову віддавали піонерам. Проте у 1970 році його реформували у міський Палац одружень, що діє дотепер.

У 2010-2011 роках було проведено реставрацію: додано вечірнє освітлення.

Водонапірна вежа Шухова

Черкаська гіперболоїдна вежа побудована на початку XX століття в місті російським інженером Володимиром Шуховим. У 1914 році відігравала роль водонапірної башти і подавала воду в будівлі висотою до 30 м. Та, на жаль, під час Другої світової війни німецькі війська зруйнували вежу, але по закінченню воєнних дій влада прийняла рішення відновити унікальну споруду. Повністю башту відбудували лише в 1949 році.

У 1975 році Черкаси відмовилися від використання башти і перейшло на воду з Дніпра. Сьогодні водонапірна вежа є по-справжньому винятковою: серед усіх башт, спроектованих Володимиром Шуховим (близько 200) – залишилося лише 20 у цілому світі.

Проте це не все, що очікує вас в Черкасах. Такої ж уваги вартують Музей однієї книги, міський зоологічний парк, відбудований драматичний театр імені Тараса Шевченка. Тому, просто завітайте до Черкас та відчуйте ритм маленького містечка, що закохає вас назавжди.

Аліна Думанецька