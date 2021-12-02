Южне — молодий курорт на березі Чорного моря

На окраїні Одеської області розкинулося молоде місто-курорт — Южне. Попри невеликі розміри, місто кожного року приваблює тисячі туристів, що вирушають до нього у пошуках не лише відпочинку на березі моря, а й для прогулянок зеленими тематичними скверами міста.

Історія міста

Южне засноване у 1974 році, і спочатку це був населений пункт для робітників нового припортового заводу «Південний», що розпочав своє функціонування на рік раніше. Проте завдяки сприятливим умовам, кількість жителів поступово почала збільшуватись. Вже у 1978 році населений пункт отримав назву селища Южного, а у 1993 році Верховна Рада офіційно віднесла Южне до категорії міст обласного підпорядкування.

За площею місто невелике — всього 10 км², поділене на 4 мікрорайони, забудовані компактними багатоповерховими будівлями. Приватний сектор почав розвиватися відносно недавно, тому побачити тут неіндустріальні види — досить важко. Населення складає понад 30 тисяч осіб.

У 90-ті роки XX століття Южне майже не потерпало від кризи завдяки функціонуванню продуктивного заводу. Так за кошти з «Південного» у місті побудували спортивний комплекс «Олімп», що нині вважається одним з найкращих в Україні, та готель «Елладу».

Южне уклало багато взаємовигідних відносин з іноземними містами, завдяки чому в нього є аж 6 міст-побратимів: Могильов (Білорусь), Кемер (Туреччина), Кобулеті (Грузія), Кьорменд (Угорщина), Юецин (Китай) та Димитровград (Болгарія). На честь співдружності з містами на території Южного побудовано декілька тематичних парків, які обожнюють відвідувати туристи.

Як дібратись?

Місто знаходиться на окраїні Одеської області, за 47 км від обласного центру. Добратися до нього найзручніше буде власним авто. Траса Одеса-Київ стане найшвидшим варіантом шляху. Маршрут легко прокласти у Google Картах.

Ще один варіантом є потяг, а потім автобус. Спочатку прибуваєте на залізницю Одеси зручним для вас поїздом. Потім вирушаєте до знаменитого одеського Привозу . Звідти до Южного курсує автобус №68. Перший рейс о 6:15, після цього автобуси курсують кожні пів години. Ціна квитка — 30 гривень. Час у дорозі становить приблизно одну годину.

Проживання

Найчастіше туристи обирають варіант оренди квартири. Це доволі розповсюджений бізнес серед місцевих, що на літо залюбки пропонують житло мандрівникам за доволі бюджетними цінами. Так найдешевші варіанти починаються від 500 грн.

Якщо ви любитель відпочинку в готелі, то їх у місті також є чимала кількість. Найкращим вважається вищезгаданий готель «Еллада», розміщений поруч зі спорткомплексом «Олімп». Через високий статус, ціни на житло тут у місті найдорожчі — від 1600 грн за номер-стандарт, від 2000 грн за люкс. На території «Еллади» є власна стоянка та медичний центр. А близько, на території «Олімпу», розміщується також тренажерний зал та СПА-центр. До речі, відпочинок у ньому обійдеться у 270 грн з людини.

Невеличкий готель «WellOtel Yuzhne» виграє внаслідок близького розміщення до пляжу. На його базі всього 15 номерів, ціни за які коливаються від 750 до 1000 грн. Також на території діє власне кафе.

Поблизу центру розмістився мініготель «Охотничий домик», що може підійти для бюджетних туристів. Ціни за номери тут коливаються в районі 500-600 грн.

Найдешевшим варіантом стане хостел «Скай», що відкрили не так давно. Вартість ліжко-місця тут становить від 150 грн.

Красиві місця Южного

Мандрівники зізнаються, що місто дійсно можна назвати зеленим та чистим. Незважаючи на велику кількість багатоповерхівок, у Южного багато парків та зелені, що додає місту провінційної чарівності. Влітку для туристів вигадали чимало розваг у місцевих пабах та у прибережних барах. Після таких гулянок на ранок напрочуд чисто, все завдяки старанним працівникам комунальних служб, що підтримують Южне у чистоті. Найпопулярніше плодове дерево у місті — абрикоса. Їх виросло багацько по всьому Южному, і влітку мандрівники можуть поласувати соковитими фруктами прямо з дерева. Не морем єдиним може похизуватися молодий курорт, на його території розкинулося чимало тематичних парків, що приваблюють до себе сотні туристів щодня. Парки були створені на честь співдружності з вищезгаданими містами-побратимами. Розглянемо їх детальніше:

Турецький сквер «Кемер». Знаходиться на вулиці Приморська, 19 . Це найновіший парк серед 4 тематичних. Він займає майже пів гектара території. У ньому розміщені чимало об’єктів у турецькому стилі: бесідки, лавки з оригінальним навісом, ковані амфори, масивні Скелі Каппадокії та зменшена копія Купальні Клеопатри. Вздовж скверу висаджено багато різноманітних видів дерев, кущів та рослин.

. Це найновіший парк серед 4 тематичних. Він займає майже пів гектара території. У ньому розміщені чимало об’єктів у турецькому стилі: бесідки, лавки з оригінальним навісом, ковані амфори, масивні Скелі Каппадокії та зменшена копія Купальні Клеопатри. Вздовж скверу висаджено багато різноманітних видів дерев, кущів та рослин. «Маленька Грузія». Невеличкий парк, розміщений вздовж однієї вулиці та присвячений місту Кобулеті. Вхід прикрашає кована арка, оплетена листям винограду. Далі у сквері розмістилися альтанки, лавки з кованими навісами, гроти та, навіть, рукотворні пагорби. Особливістю дизайну стали великі амфори з вином — пам’ятка про грузинське місто-побратим. Розташований за 10 хв ходьби від вищезгаданого турецького скверу.

за 10 хв ходьби від вищезгаданого турецького скверу. Китайський сад. За адресою вулиця Хіміків, 14 розкинувся маленький Китай. На вході нас зустрічають ковані арки у традиційному червоному кольорі, якими прикрашений увесь парк. Також тут посаджено чимало особливих видів рослин, серед яких знамениті дерева сакури. На містках, перекинутих через невеликий струмок, вирізьблений орнамент з китайської міфології. А всі ліхтарі саду прикрашені фігурами знаменитих драконів. Також є ігрова зона для дітей.

розкинувся маленький Китай. На вході нас зустрічають ковані арки у традиційному червоному кольорі, якими прикрашений увесь парк. Також тут посаджено чимало особливих видів рослин, серед яких знамениті дерева сакури. На містках, перекинутих через невеликий струмок, вирізьблений орнамент з китайської міфології. А всі ліхтарі саду прикрашені фігурами знаменитих драконів. Також є ігрова зона для дітей. Білоруський сад. Цей парк виривається за популярністю серед інших. Ковані арки та ліхтарі виконані в єдиному молочно-білому кольорі. На території скверу росте чимала кількість рослин, найбільше серед яких — знаменитих білоруських беріз. Родзинками парку є ковані скульптури зубра та лелеки, біля яких часто полюблять фотографуватися туристи.

Після огляду тематичних парків, хочеться повернутися до чогось свого, українського. На щастя, в Южному є ще чимало скверів й у звичному українському стилі.

Наприклад, Парк кованих фігур. Розкинувся він на вулиці Тараса Шевченка . На його території зібрано величезна кількість кованих експонатів, які постійно поповнюються новими шедеврами. Усе завдяки фестивалю майстрів кованої справи, що проходить щороку наприкінці червня. Головний вхід прикрашає так звана Підкова щастя, яку встановили першою на території парку. Витвори схожі на маленькі світи зі своїми історіями, тут є цілі ковані містечка з власними героями. Кована яблуня з червоними плодами. Лавки з особливими орнаментами. Відвідувачі надовго затримуються у парку, адже відірвати погляд від незвичайних шедеврів ремесла просто неможливо.

Поступово, прогулюючись містом ми доходимо до найбільшого його парку — «Приморський», назва якого натякає, що він розташований безпосередньо на узбережжі Чорного моря. Територію розчистили, засадили рослинністю та облагородили. Тут розміщені красиві арки, фонтани, квіткові клумби та лавки з видом на морський пейзаж. Відразу за парком розпочинається смуга пляжу, що називається як «Центральний Пляж» , та вільний вихід до моря. Туристів кожного року приїжджає багато, тому місце поблизу води варто собі займати ще з самого ранку. На пляжі вигадали багато розваг для відпочивальників з дітьми: водні гірки, атракціони; традиційні, для українського відпочинку, поїздки на надувних «бананах» тощо. Пляж розтягнувся у настільки довгу смугу, що деякі крайні його ділянки мають скелясту поверхню. Мандрівники облюбували такі місцини у фотозони. Це не дивно, адже морські краєвиди у поєднанні з квітучим містом створюють неймовірну картину природної краси. Є чимало прибережних барів, де можна приємно провести час за келихом прохолодного напою.

Щодо кухні

У Южному є багато кафе та ресторанів, що можуть смачно нагодувати туристів традиційною українською кухнею, а також різними добавками з морепродуктами. На вулиці Новобілярській є заводська «Столова», меню якої складається з ситних українських страв. Гарний обід тут обійдеться всього у 100-150 гривень. Для любителів більш легкої їжі на тій же вулиці є кафе «Фльор», де готують смачні молочні коктейлі.

Також у місті багато кафе з узбецькою, армянською та грузинською кухнею. Там можна поласувати морепродуктами прямо з Чорного моря, а також замовити собі хінкалі чи хачапурі. Порції доволі великі, якраз під апетит українського туриста. Наприклад, можна завітати у ресторан «Узбецька кухня», кафе «Ізюм», або «Руді-кафе».

Якщо ви хочете готувати вечері самотужки, гарною ідеєю буде відвідати місцевий базар, на якому можна знайти усіх жителів морських глибин та бюджетно закупитися продуктами.

Тож, бажаємо Вам побувати у провінційній перлині Одещини та гарно відпочити серед її зелених парків та чистих пляжів.

Олена Коваль