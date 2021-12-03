Легендарне озеро Лох-Несс: подорож до шотландського чудовиська

Давно мріяли стати свідком чогось містичного або надприродного? Було бажання побувати у місці, де живуть легенди та загадки? Якщо Ваша відповідь «так», тоді зараз на Вас чекає страшно цікава подорож.

Про це місце складають різні легенди, однак не кожен знає реальну історію. Загадкове озеро Лох-Несс має велику таємницю, а саме про жахливе морське чудовисько Нессі. Чи існує цей монстр насправді, звідки він взагалі з’явився і чому туди так тягне туристів – усі ці питання розглянемо нижче.

Озеро Лох-Несс

На заході Шотландського Високогір’я знаходиться одне з найпопулярніших місць відпочинку – озеро Лох-Несс. Довжиною понад 30 кілометрів Лох-Несс є другим за величиною і найбільшим озером у Шотландії. Водойма має витягнуту форму, простягаючись вздовж лісів та полонин на кілька кілометрів. Вода в озері не кришталева синя та і сам пляж не має неймовірних відмінностей від інших. То чому ж туристи все одно, у такій кількості, відвідують це місце кожен рік?

По-перше, глибина озера становить більше ніж 230 метрів – це найглибше озеро у Великобританії. По-друге, обсяг прісної води перевищує сумарний обсяг води Англії та Уельсу. Крім того, озеро може бути цікавим і з геологічної точки зору: водойма була утворена в результаті рухів льодовиків на місці розлому Грейт-Глен.

Лох-Несс не є «закритим», до типу яких і належить більшість озер у світі. Ця водойма, яка переливається, немов перлина на сонці, знаходиться майже за 40 кілометрів від шотландського містечка Інвернесса і постійно поповнюється водами річки Морістон. Окрім цього, озеро дає початок річці Несс, тому протягом понад 300 мільйонів років водоймище, яке з усіх боків оточене горами та зеленими лісами, залишається у первозданному вигляді.

На території озера є все для найрізноманітнішого відпочинку – історичні пам’ятки, неймовірна природа, затишні місця для проживання та чудові кафе. Можна неспішно прогулятися мальовничою південною стороною озера (South Loch Ness Trail) або спробувати подолати пішохідний маршрут Great Glen Way, довжиною близько 110 кілометрів (70 миль).

Крім того, обов’язковим для перегляду є Каледонський канал з каскадом шлюзів та замок Urquhart – найвідоміший замок в області. Від цієї будівлі залишилися лише руїни, однак навіть вони ще й досі справляють величезне враження на туристів.

Легенда про чудовисько

Вчені стверджують, що озеро Лох-Несс утворилося під час Льодовикового періоду, внаслідок зсунення гірських порід. Водойма має витягнуту форму: ширина озера становить не більше двох кілометрів, а довжина займає 30 км вздовж лісів та рівнин. Вода прісна та чиста, однак через велику кількість торфу на дні, вона каламутна. Це і є причиною того, чому вчені не можуть провести ретельне дослідження підводного світу, породжуючи цим безліч історій навколо Лох-Несса.

Озеро оточують різні легенди та таємниці, найвідоміші з них — про величезну істоту, яка живе у воді, — Лох-Неське чудовисько або, як його кличуть місцеві, Нессі. Перші записи про нього були ще в 565 році, в них згадувалося, що чудовисько схопило і з’їло місцевого фермера. Свідки кажуть, що монстр виглядає як морська змія із довгою шиєю, схожого на динозавра.

З роками чутки поширилися всюди і досі, хоч і не доведено, правда це чи вигадка, величезна кількість людей приїжджає на озеро, сподіваючись побачити Нессі власними очима.

Що подивитися туристам?

Якщо Ви активний турист та полюбляєте довгі прогулянки на свіжому повітрі, то у Вас буде можливість насолодитися мальовничими пейзажами шотландських лісів та гір. Також буде нагода подивитися на диких оленів, лисиць та навіть гірських цап. Різноманітність птахів включає кропивників, дятлів, канюків, скопів, фазанів, куріпок і соколів. Через таку кількість тварин та птахів можна побувати на спеціальній екскурсії, де буде змога постежити за їхнім способом життя та зробити ексклюзивні фото.

Крім того на території розташовано кілька старовинних замків, які на тлі води та пагорбів виглядають ще більш таємниче. До них також варто завітати.

Туристи, яким цікаво розібратися детальніше із легендами про Нессі, можуть відвідати місцевий музей у селі Drumnadrochit. Там представлені фото, відео та інші цікавинки на честь цього дивного та загадкового створіння.

На території озера можна займатися рибальством, покататися на човнах та навіть займатися вітрильним спортом із тренером. Буде цікаво як і дорослим, так і дітлахам.

Поїхали?

Місцевий громадський транспорт не найкращій варіант подорожі до цього місця: автобуси ходять дуже рідко. Краще орендувати машину або скористатися послугами туристичних фірм Едінбургу або Інвернесу – двох великих міст країни. Шлях з Единбурга триватиме понад чотири години, від Інвернесу ж їхати не більше 30 хвилин.

Тур може закінчитися не лише поїздкою автобусом до озера, але й прогулянкою озером на яхті, що значно підвищує шанси побачити лохнеське чудовисько. На околицях локації можна перепочити або просто заселитися – шикарні готелі та маленькі затишні хатинки побудовані спеціально для гостей в самому Інвернесі, поблизу озера Лох-Несс.

Рекомендується орендувати авто, адже біля берега багато безкоштовних паркувальних місць, а дороги ідеально підлаштовані до подорожей.

Це загадкове місце чарує своєю містичною атмосферою та енергетикою свободи. Швидше пакуйте валізи, щоб дізнатися про усі таємниці озера Лох-Несс. Гарної подорожі!

Рачиба Анастасія