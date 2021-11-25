«Край землі», або Таємне містечко у Великобританії

Якщо Ви подорожуєте Великобританією і не хочете бути банальним туристом, який їде подивитися на Біг-Бен – то ця локація саме те, що Ви шукали.

Це місце можна назвати одним з найсолоніших міст Великобританії. Це місце, де можна буквально дістатися сонця. Це місце, де душа відпочиває, а подих перехоплює від краєвидів. Це місце, де панує спокій і умиротворення. Це місце зветься Land’s End.

Що таке Land’s End?

Лендс-Енд – скелястий мис на південному заході Великобританії.

Лендс-Енд розташований на крайньому заході Корнуолла на території села Сеннен, за 13 км від Пензансу, це найзахідніша точка англійської частини острова Великобританія. З території Англії на захід від мису розташований лише невеликий архіпелаг Сіллі та група скель Лонгшипс.

Це місце мало досить багато назв, однак найвідомішою є Балеріон – місце, де живе Сонце. Протягом століть Край Землі приваблював тисячі людей, і це місце надихнуло багатьох на створення історій та витворів мистецтва. Кажуть, що міфічна «Загублена земля Ліонесса» лежить під хвилями між Лендс-Енд та островами Сіллі. За легендою, Лайонесс був багатою частиною королівства короля Артура, яке було затоплено морем під час жахливої штормової ночі. Навколо Лендс-Енду зареєстровано понад 130 аварій кораблів. Але із часом цю проблему було вирішено: Маяк Longships, Маяк Wolf Rock і Маяк Lizard разом утворюють один із найбільш освітлених водних шляхів на Британських островах.

Мис є одним із найулюбленіших локацій туристів та місцевих мешканців через його бурхливі хвилі, золоті піски та зелені стежки. Кожен рік його навідують більше ніж 500 000 відвідувачів з усього світу, а на території працюють приблизно 100-150 місцевих.

Непідвладна природа мису

Лендс-Енд вітає всіх туристів шаленими хвилями, різнокольоровими полями із квітів та грайливим вітерцем. Місцевість відома своєю дикою природою, а хвилі, солоні бризки та вітер породили класичні скелясті прибережні пейзажі з кам’яними арками, морськими стінами, прибережними скелястими островами та пагорбами висотою від 61 до 122 метрів заввишки.

Погода тут дуже мінлива незалежно від пори року: літо може бути м’яким та теплим, а може здивувати холодними вітрами, які з’являються через широту місцевості та сильний океанічний вплив Атлантичного моря. На півострові щосезону фіксують до 30 штормових днів із холодними вітрами, взимку таких днів навіть більше.

Однак все одно такі шалені погодні умови не зможуть затьмарити красу цього місця: дивовижна різноманітність квітів, понад 220 видів квітучих рослин та 81 вид лишайників прикрашають пагорби та скелі.

Розпочнемо подорож

Це місце буде цікавим не тільки дорослим, а й дітям. На території є дитячі майданчики, спеціальні ігрові кімнати та атракціони.

1. Aardman Presents: A Grand Experience – це неймовірна інтерактивна подорож світом Баранчика Шона та його друзів. У Вас буде змога завітати до майстерні, де можна побудувати ракету із сиру, подивитися на кімнату Морфа та приготувати вечерю Ширлі з інгредієнтів, які вона заховала в загоні із вівцями.

2. 4D Film Experience: The Jolly Roger – новинка 2021 року, яка точно вразить Ваших дітей. Цей атракціон дозволить Вам зануритися у казковий світ морських пригод і відчути себе справжнім піратом.

3. Arthur’s Quest: Experience the Legend – цікавий квест, який подарує незабутні враження та перенесе Вас у часи короля Артура. Для створення цього атракціону було використано новітні інтерактивні технології та спеціальні ефекти, які майже відтворили цей чарівний світ.

4. Greeb Farm – це найстаріша ферма на цій місцевості, їй майже 200 років. Вона розташована лише за кілька хвилин ходьби вздовж мису. На її території проживають маленькі та великі тваринки, які чекають на Вас. Кози, вівці, свині, кролі, маленькі поні та навіть тхоренята очікують зустрічі там. Також на фермі є стара комора, де працюють митці. У Вас буде можливість поспостерігати за роботою талановитих місцевих художників та ремісників і обрати особливий подарунок чи сувенір із цілого ряду унікальних виробів.

5. The Iconic Signpost – відомий покажчик Land’s End, який було засновано у 1950 році. Він розташований в самому центрі локації та слугує найпопулярнішою фотозоною для відвідувачів. Нещодавно ді-джей Кріс Еванс, співак Гері Барлоу, професор Брайан Кокс і телеведучий Джеймс Мей позували поруч із ним. Тому ця пам’ятка заслуговує на увагу кожного туриста.

Крім такої кількості різноманітних розваг, на території є спеціальні маршрути вздовж всього мису та дивовижна оглядова площа із величезним телескопом. Ви зможете подивитися на мальовничі пейзажі та насолодитися свіжістю солоних бризів. Зарядитися енергією сонця, або роздивитися краєвид під час хмар.

Вхід на територію безкоштовний, а от ціну на атракціони Ви дізнаєтеся вже на місті.

Зголодніли?

Під час такої подорожі Ви можете не хвилюватися, що зголоднієте, адже на території велика кількість різних кафе та магазинів:

1. Cornish Pantry – великий сімейний місцевий ресторан самообслуговування, який пропонує широкий вибір гарячих та холодних страв та напоїв на будь-який смак.

2. The Bakehouse – місцева пекарня, де ви знайдете великий вибір страв на виніс, включаючи культову пасту Корнуолла. Також у Вас буде можливість скуштувати домашнє морозиво чи випити прохолодного сидру, сидячи на відкритій терасі, та спланувати Вашу наступну мандрівку.

3. Land’s End Donut Company – місцеве кафе, спеціалізація якого – пончики. Свіжі, солоденькі, яскраві – усі ці слова блискуче підходять під опис цих ласощів.

4. Land’s End Restaurant & Bar – місцевий ресторан та бар, який вітає гостей неймовірним краєвидом на Атлантичний океан. Безліч гарячих та холодних страв, винна карта та романтична атмосфера перетворять звичайний вечір на казку.

Якщо Ви хочете просто перепочити, то Land’s End надасть таку можливість, бо спеціально для туристів побудували невеличкі домівки та готелі.

Поради туристам

Перш ніж вирушити в таку подорож, рекомендується заздалегідь ознайомитися з прогнозом погоди в регіоні, одягнутися відповідним чином, одягти практичне взуття та звернути увагу на всі вказівки щодо безпеки. Також слід триматися подалі від країв урвищ, які можуть бути нестабільними через ерозію та погодні умови.

Отже, це місце подарує Вам незабутні враження, тому скоріше збирайтеся туди, де Вас зустріне сонце!

Анастасія Савченко

(Фото автора)

