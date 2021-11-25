Новий рік за кордоном – як святкують іспанці

Зовсім скоро, у кожній країні знову замиготять ліхтарики, лунатимуть святкові пісні та буде встановлено новорічні ялинки в центрі міст. Багато туристів вирушать на свята за кордон. Запрошуємо Вас здійснити новорічну подорож до Іспанії.



Новорічна ніч з 31 грудня на 1 січня в іспанців називається Nochevieja, тобто “стара ніч”. Зазвичай, кожен відзначає свято так, як він хоче, але все ж таки, є традиції, які залишаються незмінними. Іспанці, частіше за все, святкують в колі родини, або ж у центрі міста з великою компанією.

Санта Клаус в Іспанії… інакший



Так, так, вам не почулося, він досить сильно відрізняється від того Санта Клауса, до якого всі звикли.

Почнемо з того, що його називають Олентцеро, він баск і одягнений у традиційний іспанський костюм. Його дружина – Марі Домінгі завжди виходить разом з ним.

Також, при собі у нього завжди пляшка якісного вина, а подарунки він взагалі залишає на підвіконні.

Новорічні традиції Іспанії

Існує найважливіша традиція, без якої ніколи не відбувається святкування Нового року – це дванадцять ударів годинника. Під час цієї події, вся увага прикута до годинника на вежі Puerta del Sol в Мадриді. Збирається величезний натовп з туристів та місцевих мешканців, для того, щоб почути бій годинника.

Але майже у кожному місті є своя площа, де також збирається святковий натовп, і люди з нетерпінням чекають, коли рівно о дванадцятій годині проб’є годинник.

Якщо, ви святкуєте Новий рік на вулиці, то радимо підготуватись. Адже іспанці одягають різнокольорові перуки, ковпаки Санта Клауса, різні веселі маски. Не потрібно одягати карнавальний костюм, достатньо лише прихопити на святкування яскравий аксесуар, який створить атмосферу.

Зазвичай, на святковій площі роздають котильйон – це спеціально прикрашена сумочка, де є різна святкова атрибутика. У ній можна знайти повітряні кульки, серпантин, яскраві ковпаки, карнавальні маски. Їх прийнято відкривати після того, як годинник проб’є північ.

Навіщо їдять виноград

Неважливо, де ви святкуєте Новий рік в Іспанії – в гостях, вдома, у ресторані або просто на площі. Але під бій курантів обов’язково потрібно з’їсти рівно 12 виноградин.

Насправді ця традиція має суто комерційне походження. Кажуть, у 1909 році у виробників винограду в Аліканті стався рекордний урожай, і щоб не довелося викидати більшу частину, вони вигадали такий рекламний трюк — 12 виноградин під бій годинника в новорічну ніч принесуть успіх.

І це, справді, спрацювало, продалося багато винограду, а нова мода припала до смаку іспанцям і поступово перетворилася на добру традицію.

Святкові ярмарки

Найбільший новорічний ярмарок розташований в Барселоні Fira de Santa Llúcia – це один з найдавніших ярмарків у Європі. Сюди приїжджає понад 300 продавців із усієї Іспанії. Ярмарок організовується на площі навпроти Кафедрального собору, що розташований у Готичному кварталі.

Площа умовно розділена на сектора. У першому – можна придбати живу ялинку та новорічні прикраси для домівки. Другий сектор присвячений різноманітним фігуркам для різдвяного вертепу. Наступний сектор віддано під ремісничі товари. І останній – стосується музичних інструментів.

Також радимо відвідати ярмарок, який знаходиться біля Храму Святого Сімейства – Mercat de Nadal de la Sagrada Familia. Саме там ви зможете придбати кращі роботи каталонських художників та ремісників.

Новий рік в іншій країні – це по-справжньому захопливо та незабутньо. Адже цікаво дізнатися безліч нових традицій, які відрізняють країни одну від одної. Тож, радимо хоча б раз відсвяткувати Новий рік в Іспанії. Ми впевнені, що таке святкування запам’ятається вам надовго.

Валерія Скопець

