Харків – місто вогнів

Якщо Ви бажаєте подорожувати Україною, але не знаєте з якого міста почати – Харків стане найкращим стартом для Вашої мандрівки. Це місто вразить Вас своєю атмосферою старих вулиць та закохає у світло вечірніх ліхтарів.

Харків – друге місто за кількістю населення України, колишня столиця і великий центр сучасного та культурного життя. Таке молоде місто, але вже на цей час має не малу кількість історичних пам’яток, музеїв та просто дивовижних місць. Щовечора місто запалює свої яскраві вогні, які немов вітають усіх нових гостей.

Що ж дивитися?

Харків можна впевнено назвати одним із найзеленіших міст України через велику кількість різноманітних парків, скверів та бульварів. Тому один день точно можна виділити саме на прогулянки на свіжому повітрі.

Парк ім. Шевченка

Почати можна з парку ім. Шевченка або колишнього міського саду в самому центрі міста. Фонтани, білі та вишукані альтанки, величезні дуби та затишні лавочки під ними – усе це, і навіть більше, чекатиме на Вас там.

Також на території парку є Зоопарк, який вітатиме відвідувачів величезною експозицією із мавпами у костюмах, які грають на музичних інструментах. Повірте, пройти повз таке просто неможливо, однак про це поговоримо пізніше.

Саржин Яр

Ще одним неймовірним та зеленим місцем є Саржин Яр. Цей парк нещодавно було модернізовано за проектами талановитих архітекторів і ландшафтних дизайнерів, тому створюється відчуття, ніби Ви взагалі перебуваєте не в Україні. Вишукані довгі доріжки, фонтани, ставки та озера прикрашають це місце.

На території побудовані новітні дитячі майданчики та спеціальні дороги для юних велосипедистів, отже, Ви можете бути спокійні за безпеку Ваших малюків. А поки дітки граються, дорослі також можуть весело провести час: біля майданчиків розташовані столи для гри у малий теніс та дошка із дартсом.

Якщо Вам хочеться провести час наодинці із собою або просто у тиші, то Ви маєте нагоду порибалити у місцевому озері та навіть викупити здобич. Так само на всій території розташовані стільці та дерев’яні ліжка, тож у будь-який момент Ви можете лягти та відпочити, насолоджуючись краєвидом. Потрапити до Саржиного Яру можна пішки або проїхатися канатною дорогою.

Парк ім. Горького

“Харківський Діснейленд” – саме так прозвали одним із найбільших парків в Україні, парк імені Горького. Цей парк щороку намагається фантастично розвиватися та дивувати харків’ян якимись новинками. Величезна кількість атракціонів, високе 55-метрове оглядове колесо, канатна дорога, майданчики для катання на скейті та на роликах, і це тільки початок.

Територія розбита на тематичні квартали: для дітей, для екстремалів, для родини. А також на стилі: середньовічний, ретро, тощо.

До парку краще приходити зранку аби відвідати усі атракціони, а увечері спокійно гуляти чистими та зеленими доріжками серед різнокольорових вогнів.

Вечірній вигляд парку дуже відрізняється від ранкового, і це варто побачити.

Режим роботи:

• Парк: 8:00-23:00

• Атракціони: 10:00-22:00

• Каси: 10:00 – 21:45

Вартість на квитки можна подивитися тут.

Харківські Зоопарки

Харківський зоопарк, заснований у 1895 році, належить до найстаріших зоопарків Європи. У 1980 році йому надано статус заповідної території. Колекція тварин включає понад 400 видів риб, амфібій, рептилій, птахів та ссавців. Серед них є рідкісні, занесені до Міжнародної Червоної книги та Червоної книги України. Це найкрасивіший куточок Східної України, гордість та візитка міста.

Нещодавно у зоопарку було проведено реконструкцію, завдяки якій умови життя тварин було покращено. Територію просто не впізнати: величезні вольєри для приматів із вільним доступом на свіже повітря, широкий та просторий яр для ведмедів та тигрів тощо. Зони розділені тематично: пекуча Саванна, крижана Антарктида, тропічні ліси та інші. Поруч знаходиться дельфінарій з океанаріумом і химерний фонтан з мавпами, який точно зверне на себе Вашу увагу.

Фельдман екопарк – унікальне явище і ще один харківський зоопарк. Багатосторонній благодійний проект, який поєднує у собі турботу та допомогу тваринам, терапію для дітей з особливими потребами, реабілітаційну, науково-дослідну та освітню бази, а також дозвілля для любителів природи. Вхід на територію вільний.

Організатори парку розробили безкоштовний маршрут автобусами з різних районів міста, але для того, щоб сісти до автобуса треба буде зачекати у черзі. У парку на Вас чекатиме свято з безкоштовними подарунками та частуваннями, безкоштовні майданчики для дітей та батути, лебедине озеро, масштабний та розкішний комплекс серед лісу, контактний зоопарк, курси верхової їзди тощо. Отже, ця локація також заслуговує на увагу туристів.

Старовинні вулиці міста

Взагалі, крім парків та зоопарків, у Харкові досить подивитися й на саме місто. Побудувати маршрут буде дуже легко, адже всі цікаві локації розташовані дуже близько одне до одного.

Навіть без спеціального маршруту Вам буде на що поглянути, адже майже кожна будівля має свою історію та неповторний дизайн. Однак для «першопрохідців», які тільки знайомляться із містом можна порекомендувати місця для екскурсії:

• Площа Конституції

• Станція метро «Історичний музей»

• Театр ім. Т. Г. Шевченка

• Вулиця Гоголя

• ХаТОБ

• Дзеркальний струмінь

• Площа Свободи

• Пам’ятник вухам

Отже, після такої насиченої прогулянки Ви точно зрозумієте яке воно – місто Харків.

Зголодніли?

Після таких мандрівок містом, апетит розіграється не на жарт. Тому ось список смачних та бюджетних закладів у місті Харків:

1. Nonni Bertoni – новий заклад із величезними вікнами, що виходять на площу Поезії. Італійські страви там готують з українських продуктів й тим самим забезпечують демократичні ціни.

2. Some like it hot – місце, в якому затишно. Там Ви можете насолодитися неперевершеними солодощами та цікавими сандвічами з вафель чи млинців. Цікава подача, тепла атмосфера та відповідальний персонал – усі ці слова ідеально описують це місце.

3. Чехов – маленьке романтичне кафе, яке точно смачно Вас нагодує.

4. Mon Сher – це перший ресторан шаурми у місті. Всі страви тут готують виключно на дровах. А візитівка закладу – шаурма з лососем і авокадо.

5. Італійська Редакція №2 – це справжня Італія у межах Харкова. Сюди можна прийти на швидкий сніданок і не помітити, як минули цілі «римські канікули».

То як же потрапити до Харкова?

Простіше за все дістатися до Харкова буде потягом , однак велика кількість туристів їде власним авто:

Відстань між Києвом та Харковом 479 км, за часом шлях займе близько шести годин.

Найпоширеніший маршрут через Полтаву, дорогами Е40 і М03.

Якщо Вам потрібно якнайшвидше дістатися міста, то можна витратити не більше двох годин та полетіти туди літаком .

Про Харків можна ще багато розповісти, але все одно краще це все побачити. Тому ми бажаємо Вам гарної подорожі та незабутніх вражень!

