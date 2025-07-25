Понад Прутом моя Коломия — лине пісня її голосна

Коли говорять про Західну Україну, то зазвичай мають на увазі Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль тощо. Але, як на мене, краса західного краю ховається саме в таких мальовничих містечках, як Коломия. Столиця Покуття, серце Гуцульщини, перлина Карпат — як тільки її не називають…

Де на світі я не буду — сині гори не забуду

У містечку є залізниця, дуже стара й красива, свого часу там навіть знімали кіно. Сполучень із Коломиєю багато, тому дістатися туди легко. Але ви маєте бути готові до невеличкої незручності: у потязі вашими попутниками стануть веселі та дуже шумні гірники (запасіться терпінням!) Ви зустрінете їх дорогою до Коломиї в будь-яку пору року (тому краще купувати квитки за місяць до подорожі). Річ у тім, що місто розташоване буквально посеред гір — їх можна побачити з вікна будь-якої багатоповерхівки. Всі шляхи любителів висот ведуть до Коломиї, а вже потім хто-куди: Піп Іван, Говерла, Петрос і т.д.

Коломия — не помиї, Коломия — місто!

Якщо йти в далекі гори ви не збираєтесь, а спати на широких полонинах і поготів, то будьте спокійні, адже в самому серці Коломиї є готель «Писанка». Він користується найбільшою популярністю серед туристів, тому номер там варто бронювати заздалегідь. Але якщо там зайнято — не проблема! Коломия є сучасним містом і постійно розвивається, із часом стає дедалі більше зручностей для туристів. З кращих варіантів ви можете обрати новесенький готель «Бонус» чи «Diamond De Luxe». Більш бюджетне житло — гостел «Гетьман».

Сходив же я Коломию вздовж і впоперек,

Не дав би цю Коломию за десять Америк!

Від шедеврів архітектури до мальовничих пейзажів — у Коломиї є чим порадувати око. Пропоную перелік місць, які задовольнять вашу цікавість:

1.Музей «Писанка» — найбільше яйце в Європі. Коломийський край славиться щирою любов’ю до писанкарства. У самому музеї ви можете поринути в мистецьку атмосферу краю і захопитися красою писанок.

2. Музеї «Історії міста Коломиї» та «Гуцульщини» — місця, де ви зможете побачити національні костюми, дізнатися все про побут і культуру краю.

3. Міське озеро — найкраще місце для велосипедних прогулянок, пробіжок та пікніків. Особливість озера полягає в наявності посередині невеликого острівця, де можна заховатися серед дерев і споглядати захід сонця. Крім цього, на території також розташований гриль-паб «Кружало» — на другому поверсі є чудова літня тераса, де із настанням сутінків запалюються вогники.

4. Народний дім — колишній дім офіцерів, де відбуваються всі масштабні події міста: концерти, конкурси, покази, гумористичні шоу тощо. Тому не лінуйтеся перед поїздкою зазирнути в афішу заходів міста.

5. Сотка — це місцева назва центральної вулиці міста, яка бере початок з площі Героїв і веде прямо до головної Ратуші. Пройшовшись соткою, ви зустрінете багато кафе, ресторанів, магазинів і навіть бабусь, які продають квіти й продукти.

Як злітають над Прутом пісні, завітайте до нас в Коломию!

Хоч Коломия і вражає своєю архітектурою, її родзинка далеко не в цьому. Місто створюють його люди! Тут вони завзяті, веселі, завжди готові до авантюр і святкувань. Саме тому найкращий час для відвідин Коломиї — літо. Щороку в червні тут проходить фестиваль вуличних мистецтв «Арт-візія». Середмістя стає сценою для музикантів, художників та вуличних артистів. Тільки в Коломиї центр міста може бути усіяний витворами мистецтва: вони є навіть на стінах будинків!

19, 20 і 21 серпня — особливі дати для Коломиї. Саме на Спаса місто святкує свій день народження. У цей особливий день люди влаштовують ярмарки, де ви можете скуштувати традиційні страви, наприклад, бануш з бринзою, чи випити міцної медовухи. Крім цього, у цей самий час щорічно відбувається один з наймасштабніших фестивалів Західної України — Drive for live fest. Це унікальне дійство, що проходить на міському аеродромі.

Серед розваг фестивалю: автомобільні перегони, політ на літаку, стрибки з парашутом, повітряні кулі, виступи відомих виконавців та нічні дискотеки. Три дні шаленого ритму й адреналіну!

Врешті-решт, недалеко від столиці Покуття розташовані курортні місця Яремча і Шешори, куди ви можете втекти, якщо місто вам набридне. Однак Коломия — вона як мистецтво — може вам не подобатись, та неодмінно викликає емоції.

Де на світі я не буду, Сині гори не забуду, Як згадаю серце — мліє, Коломиє, Коломиє!

Маргарита Варадовська

Головне фото: karpaty.love