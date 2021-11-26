Життя під землею: місто Кубер-Педі в Австралії

У світі є безліч незвичайних місць, про існування яких ми навіть не здогадуємося. Там життя мешканців відрізняється від нашого та дивує своїми винаходами.

Одним із них є підземне місто Кубер-Педі, розташоване посеред жаркої австралійської пустелі. Його особливість в тому, що всі будинки знаходяться під землею.

Історія

Кубер-Педі – невелике місто в штаті Південна Австралія. Усе почалося у 1915 році, коли син разом з батьком шукали в пустелі золото. Його вони так і не знайшли, але виявили родовище коштовного каміння – опалу. Сьогодні у Кубер-Педі знаходиться 30 % світових запасів цього мінералу. Після того, як люди дізналися про родовище, з’явилося багато охочих видобувати дорогоцінне каміння аби розбагатіти.

Гірники не витримували високих температур та пекучого сонця, тому почали будувати помешкання не на поверхні, а прямо під землею поміж викопаних шахт. Через деякий час підземне місто налічувало понад 1500 будинків. А в 1920 році воно отримало свою назву, яке з мови австралійських аборигенів перекладається як «нора білої людини».

Життя мешканців

Сьогодні у Кубер-Педі живуть приблизно 2000 мешканців. Усі вони облаштувалися в землянках, які оснащені меблями, технікою, текстилем та елементами декору.

Деякі будинки розміщені під землею лише наполовину, що вирізняє їх з-поміж інших. Типове помешкання складається з трьох кімнат: спальні, вітальні та ванної. Температура у такому житлі протягом року становить 23-24 °C.

Місцеві мешканці мають все, що потрібно для нормального життя: каналізацію, водопровід, електрику. За більш ніж сто років у Кубер-Педі з’явилися власні підземні школи, бібліотеки, готель, церкви, спортзал, магазини та навіть кладовище.

Місцеві також можуть зустрітися з друзями в барі або пограти в гольф на вулиці. На варті спокою та захисту жителів стоїть волонтерська бригада пожежників та поліції.

Розваги для туристів

У 1987 році в Кубер-Педі почав активно розвиватися туризм. Люди з різних куточків планети приїздять аби відвідати місце найбільшого родовища опалів та подивитися на місто під землею. Дістатися сюди неважко: Кубер-Педі розташоване за 800 км від міста Аделаїда, де проходить залізниця Аделаїда – Еліс-Спрінгс. Найближче велике місто – Порт-Огаста (500 км на південь).

Зупинитися туристи можуть в місцевому готелі Deserve Cave Hotel.

Для того, щоб побачити всі переваги та недоліки життя підземелля, можна відвідати дім Faye’s, який побудували три жінки, використовуючи лише лопати та кирки.

Також варто побувати в церквах, розташованих на території. Зустрітися з друзями та обговорити свої враження від побаченого можна в барі за бокалом вина.

Ще одним туристичним місцем є стара шахта Old Timers Mine, яку відкрили ще у 1916 році, а також шахта Tom’s Working Opal Mine. Саме тут можна побачити як добували опали в минулому, і як це роблять зараз. Крім цього відвідувачі мають шанс спробувати добувати дорогоцінне каміння самостійно.

Недалеко від підземного міста знаходяться декілька цікавих локацій для туристів: кольорова пустеля, центр реабілітації кенгуру та найбільша ферма тварин у світі.

Цікаві факти

1. Місто відоме як світова столиця опалів: тут знаходиться найбагатше родовище цих мінералів.

2. На околицях Кубер-Педі знімали безліч фільмів, адже місцеві краєвиди приваблюють своїм екзотичним видом. Ось декілька з них: «Цілковита пітьма», «Скажений Макс 3», «Кенгуру Джек» та інші.

3. Найпопулярнішою локацією для зйомок є Moon Plain – місце, де пісок вкритий морськими скам’янілостями та крихітними кристалами гіпсу, які виблискують на сонці.

4. Саме в Кубер-Педі проходило навчання для експедиції на Марс.

Місце вражає своєю екзотичністю та ексклюзивністю, адже під посушливою й безлюдною пустелею простягається місто, у якому вирує життя. Подорож до Кубер-Педі здивує будь-якого мандрівника та залишиться приємним спогадом на все життя.

Руслана Остріщенко