Кухня Австралії – чим здивує гурманів материк?

Австралія – дивовижна країна не лише для подорожей, а й для гастротурів. Кухня країни поєднує десятки смакових точок світу.

Подорожуючи планетою, гастротуристи частіше всього відвідують популярні серед любителів смачної та незвичної кухні країни: у США вона калорійна, в Індії – гостра, в Японії – ніжна й свіжа, в Угорщині пряна та ситна. Але чомусь усі оминають Австралію – клаптик землі посеред океану, якому насправді є чим здивувати голодного та зацікавленого туриста. Це своєрідна «мозаїка смаку» – адже за час своєї історії країна увібрала десятки звичаїв, культур, і, відповідно, кухонь різних народів.

Бургери з маринованою буряком

Здивували? Так, виявляється прихильників буряка достатньо і за океаном: ця страва є чи не найвідомішою у австралійському стрітфуді та користується неабиякою популярністю серед зацікавлених туристів.

Та що туристів – самі австралійців в захваті від цього поєднання, кажуть, що така варіація відомого фастфуду набагато смачніша оригінальної.

Зазвичай бургери не подають як самостійну страву – до них додають, звичний для нас усіх, гарнір у вигляді картоплі фрі та соусу. Зізнавайтеся, спробували б?

Австралійський м’ясний пиріг

Ви точно чули про цю страву! І можливо, навіть не з кулінарних шоу, а із футбольних матчів. Так, австралійський м’ясний пиріг — це традиційна закуска австралійських вболівальників та любителів австралійського футболу.

Багато «австралійського» чи не так? Середньостатистичний житель країни в рік зʼїдає близько 12 пирогів, а по всьому світу щороку проходять окремі конкурси, переможці яких вважаються найкращими пекарями «австралійських пирогів»! Це, на секундочку, серйозна перемога, зважаючи на вплив страви на життя жителів країни.

Приготувати її може кожен – це закритий, невеликий пиріг, який начиняють фаршем або мілко порубаним м’ясом, заправленим томатним соусом.

Нерідко полюбляють збагачувати начинку грибами з цибулею чи сиром. А ось тісто готують із кількох окремих видів тіста – листового та пісочного.

Торт «Павлова»

Один із найпопулярніших десертів Нової Зеландії та Австралії полюбився далеко поза кордонами її країни. Це неймовірно повітряний, легкий десерт-безе з хрусткою скоринкою, ніжним вершковим кремом та свіжими фруктами.

Торт назвали на честь російської балерини Анни Павлової, яка полюбляла гастролювати Австралією та Новою Зеландією. Існує багато версій створення десерту, та в Австралії переконані, що його унікальний рецепт винайшов їхній кухар Берт Саші.

Торт виготовили з нагоди дня народження одного з відвідувачів, і, представляючи новий десерт, шеф-кухар вигукнув: «Такий же повітряний, як Павлова!». Згідно з цією версією, саме так за десертом закріпилася його сучасна назва.

Сирні булочки з пастою веджимайт

Прекрасна альтернатива класичним сіннабонам для тих, хто надає перевагу солоному. Начинка у традиційних австралійських булочок своєрідна – веджимайт (паста на основі пивного сусла), насправді спокійно може бути самостійною стравою.

Вважають, що сніданок австралійця невдалий, якщо до нього не подадуть тости з цією пастою. Я якщо так сталось, що для тостів часу не знайшлось, хоча б яєшня з пастою в ролі соусу бути зобов’язана. Продукт багатий вітамінами групи В та фолієвою кислотою, а смак у неї солоно-гіркуватий.

Веджимайт також люблять використовувати як спред (намазуючи на тости та крекери). Нині з впевненістю пасту-соус можна назвати невідʼємною частиною життя австалійця.

Як бачите, Австралію варто відвідати не лише заради кенгуру та Сіднея! Це також достойна точка на мапі кожного гастротуриста, смачного!

Аліна Зозуля