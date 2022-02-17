Яскраві та колоритні: незвичайні фестивалі світу

Різні культури створили безліч різноманітних незвичайних фестивалів та свят, які точно здивують вас. Ми пропонуємо список найкращих на наш погляд фестивалів світу.

Фестиваль вогнів у Берліні

Фестиваль вогнів — подія, що відбувається щорічно у жовтні у столиці Німеччини, Берліні. Свято відзначається з 2004 року і триває один-два тижні.

У дні фестивалю площі, бульвари, історичні та сучасні будівлі, а також головні пам’ятки, такі як Берлінська телевежа, Берлінський кафедральний собор, Бранденбурзькі ворота, Колона Перемоги та інші прикрашаються різнокольоровою ілюмінацією та освітлюються феєрверками.

Свято ліхтарів

Це китайське свято, що відзначається у п’ятнадцятий день першого місяця за місячним китайським календарем. Це одне із найстаріших китайських свят.

Під час святкування на вулицях відбуваються костюмовані паради та танці. А традиційним символом фестивалю є червоні ліхтарі різної форми, що зустрічаються на кожному кроці.

Дівалі

Дівалі — найважливіше індійське релігійне свято (еквівалентне християнському Різдву), яке зазвичай відзначається наприкінці жовтня — початку листопада.

Дівалі святкується як «Фестиваль Вогнів» та символізує перемогу добра над злом. На знак цієї перемоги всюди запалюються свічки та ліхтарики, а також прикрашаються статуї тварин та богів.

Фальяс

Фальяс – традиційне свято, що проводиться щорічно з 14 до 19 березня у місті Валенсії, в Іспанії, на честь святого Йосипа.

З настанням свята на вулицях міста можна побачити величезні постаті, які привертають увагу мільйонів туристів щороку. Цей день вважається святом вогню, тому протягом усього святкування можна спостерігати грандіозні феєрверки та постійно чути вибухи петард та хлопавок.

Лойкратхонг

Лойкратхонг – свято, що відзначається щорічно в Таїланді та деяких частинах Малайзії, Лаосу та Бірми. Лойкратхонг припадає на повний місяць 12-го місяця в традиційному тайському місячному календарі.

У західному календарі цей день зазвичай припадає на листопад. У ніч повні мільйони місцевих жителів і туристів пускають крихітні плотики із запаленими свічками та ароматичними паличками, зроблені з бананового листя та прикрашені квітами, у води річки, озера, каналу чи ставка. Цей ритуал є своєрідним відпущенням гріхів, можливістю розпочати життя з чистого аркуша.

Мацурі

Мацурі – японський літній фестиваль, що проходить щороку з 2 до 7 серпня. Вважається одним із трьох найбільших фестивалів країни.

У період святкування вулиці міста наповнюються вигаданими воїнами та ордами демонів. Від самого початку цей фестиваль був релігійним ритуалом у японській релігії синто, проте згодом значно змінився, зберігши лише карнавальні риси.

Обов’язково відвідайте одне з цих свят і море вражень Вам гарантоване!

Чехович Богдана