Дівалі – Свято надії, світла й магії добра

Магія добра і світла, танці і веселощі, подарунки і сотні салютів – усе це про Дівалі – неповторне свято вогнів, одне з головних торжеств Індії.

Свято Дівалі дуже важливе для мешканців Індії. Багато торговців вважають цей день початком нового року, до нього завершують справи, упорядковують рахунки. Закохані пари намагаються зіграти весілля саме під світло святкових вогнів. На свято влаштовують барвисті феєрверки, запалюють традиційні лампадки діпа і свічки навколо своїх будинків, щоб залучити богиню багатства і благоденства Лакшмі. Зазвичай Дівалі припадає на період із середини жовтня до середини листопада за григоріанським календарем. Щороку дата змінюється. Так, минулого року Дівалі святкували чотирнадцятого листопада, цьогоріч – четвертого.

Дівалі — державне свято у країнах, де мешкають великі індуїстські громади. Це Індія, Гайана, Маврикій, Непал, Суринам, Фіджі, Кенія, Малайзія, Сінгапур, Шрі-Ланка, Трінідад та Тобаго.

Свято відзначається з великим розмахом аж п’ять днів поспіль. Свято Дівалі дуже яскраве та сповнене радості і веселощів, усі п’ять днів усюди звучить музика, чуються вітання та побажання добробуту, здоров’я та щастя. Під час святкування щоночі запускаються сотні салютів, феєрверків та петард.

П’ять днів Дівалі

1-й день: Дханвантари Трайодаші (Дхана-Трайодаші)

У надвечірній час індуси мають скупатися і запропонувати запалену лампу з їжею богу Ямараджа, владиці Смерті, і молитися про захист від передчасної смерті. Також у цей день прийнято купувати прикраси і посуд.

2-ий день: нараки чатурдаши (Чхоту-Дівалі)

У другий день святкують перемогу бога Крішни над демоном Наракасурой і звільнення світу від страху. З цього дня запускають феєрверки. Слід зробити масаж тіла з маслом, щоб позбутися від втоми, скупатися і відпочити так, щоб відсвяткувати Дівалі з усією енергією.

3-й день: Дівалі – Лакшмі Пуджа

Найважливіший день фестивалю, який власне і називається Дівалі. У цей день поклоняються Матері Лакшмі. Вкрай важливо, щоб в будинку було ідеально прибрано, так як богиня Лакшмі любить чистоту і в цей день вона спершу відвідає найбільш чистий будинок. Ліхтарі і лампади запалюють увечері для богині і освітлення її шляху. З храмів чутні звуки дзвонів і барабанів. Феєрверки запускають після обіду.

4-й день: Говардхана Пуджа

Четвертий день свята – поклоніння пагорбу Говардхан і царю Балі Махараджі. В цей день Господь Крішна підняв Говардхан, щоб захистити людей від гніву Індри. У цей день зазвичай у храмах божествам роблять молочну ванну і одягають їх в блискучі одежі з блискучими діамантами, перлами, рубінами та іншими дорогоцінними каменями. Потім божествам підносять спеціальні підношення- солодощі.

5-й день: Бйама-Двітійа або Бхай-Дудж

Останній день Дівалі присвячується любові між братами і сестрами. Сестри готують для своїх братів різні смачні страви і моляться за їх довге життя, а брати благословляють своїх сестер і дарують їм подарунки.

Про що повідали легенди

Про свято Дівалі існує багато легенд. У різних регіонах Індії існують різні перекази. Найвідоміший – Північної Індії, де Дівалі пов’язується з урочистим поверненням імператора Рами в Айодхйу після закінчення вигнання та його перемоги над злим девоном Раваною.

Інша легенда побутує у Західній частині Індії, це свято пов’язано з королем-демоном Балі, який зробив таку тапасйу (духовну аскезу), що боги на небесах почали відчувати загрозу. Тоді Вішну набув форми карлика Вамана і відправився на землю. Король саме виконував велике жертвопринесення. Під час цього жертвоприношенні він віддавав кожному те, що той просив. Ваман пішов до нього.

Балі сказав, що Вамана спізнився і що йому майже нема чого дати йому. Вамана сказав: все, що він хоче, це те, що знаходиться від нього за його три кроки. Король-демон заспокоївся, засміявся та виконав прохання. ” Карлик ” виріс до величезного розміру і виміряв землю своїм першим кроком, другим крок він виміряв небеса. І потім повернувшись до Балі і спитав його: “Куди зробити мій третій крок?” Балі зрозумів, що це не був ні хто інший, як Господь і вклонився і запропонував свою голову для третього кроку.

Коли Балі був переможений, Господь також звільнив тих, кого ув’язнив Балі, , зокрема, Лакшмі – богиню багатства – і бога мудрості Ганеша Коли Лакшмі та Ганеша спустилися до землі, вони принесли людям велике процвітання. Таким чином у цьому святі шанують Лакшмі та Ганеша.

У Південній частині Індії кажуть, що Вішну в одному зі своїх втілень знищив демона Наракасуру, який завдавав великих нещасть людям усього світу. Таким чином Дівалі святкує кінець усього зла. Ще свято знаменує кінець сезону дощів і початок зими. Саме в цей час фермери завершували збір врожаю, а торговці готувалися до далеких подорожей.

Сила традицій

Ліхтарі та лампади. Дівалі в буквальному перекладі з санскриту означає ряд ламп. Так що найвпізнаваніша традиція фестивалю — запалення великої кількості маленьких глиняних ламп з олією — дія Запалювання вогнів на Дівалі в Індії має велике значення.

Для індуїстів тьма представляє невігластво, а світло – метафора знання. Завдяки світлу, розкривається краса світу.

Через запалення вогнів також здійснюється звільнення від негативних сил: лукавства, насильства, похоті, гніву, заздрощів, лицемірства, страху, несправедливості, гноблення і страждання.

Запалення лампи для індуїстів- форма поклоніння богу для отримання здоров’я, багатства, знання, світу, доблесті і слави.

Ранголі.

Ранголі – спеціальний малюнок-молитва. Це орнамент, який наносять на підлогу та стіни будинку. Для створення малюнків використовують яскраві різнокольорові порошки, борошно та крупи.

Це настільки популярне в Індії мистецтво, що змагання зі створення ранголі проводять у школах та офісах.

Також у будинках малюють борошном сліди на підлозі, що символізує очікування приходу Лакшмі.

Азартні ігри. Один із найцікавіших звичаїв Дівалі —азартні ігри. Особливо популярна ця традиція у Північній Індії. Варто зазначити, що на Дівалі грають не заради грошей, а для задоволення. За легендою, цього дня богиня Парваті грала в кістки з чоловіком Шивою і розпорядилася так, що кожен, хто зробить ставку на ніч, Дівалі процвітатиме протягом усього наступного року.

Обмін подарунками. Дарування подарунків завжди було одним із важливих ритуалів свята. Дівалі зміцнює зв’язки із членами сім’ї, друзями та близькими. Подарунки можуть бути різними, але особливо популярні: солодощі, релігійна атрибутика, лампади дія, срібло і золото, новий одяг та прикраси, листівки ручної роботи.

Тож, якщо ви плануєте відвідати Індію, приїжджайте до країни саме на Дівалі, щоб вповні насолодитись магією свята. Бажаємо вам приємної подорожі.

Чехович Богдана