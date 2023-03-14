Вражаючий світ: чим надихалися творці культових мультфільмів

Дивлячись мультики, ми часто захоплюємося гарними анімованими лісами, замками, природними явищами та спорудами, навіть не здогадуючись, що деякі з них існують насправді.

За кожним селом, спорудою та міським пейзажем ховаються не тільки вигадані, а ще й реальні місця, якими надихалися творчі команди, аби надати своїм творінням казковості та чарівності.

Отже, ми вирушимо в подорож навколо світу, щоб подивитися на місця, які потрапили на великий екран. Діставайте свої планувальники, тому що вони гідні списку бажань, куди варто відправитися в подорож.

Мон-Сен-Мішель, Франція: «Рапунцель: Заплутана історія»

Вигаданий острівний замок «Корона» у фільмі «Рапунцель: заплутана історія» 2010 року був натхненний Мон-Сен-Мішель у французькому приморському місті Нормандія.

Абатство з його готичною та римською архітектурою та неперевершеними краєвидами зробило цей замок гідною спорудою, де могла б жити принцеса Діснея.

Раніше Мон-Сен-Мішель був доступний лише під час відливу, але нещодавно було збудовано міст, що дозволяє відвідувачам легко дістатися до замку. Прогулянка абатством та його вулицями виявиться дійсно романтичною та захопливою.

Острів є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і його населяють близько 30 осіб.

Афіни, Греція: «Геркулес»

Мультфільм заснований на давньогрецьких міфах про легендарного героя Геракла (відомого під своїм римським ім’ям Геркулес), сина Зевса. Саме тому творці мультфільму вирушали до Греції, аби вивчити грецькі ілюстрації для розробки декорацій.

Хоча діснеївська версія Геркулеса не повторює історію з міфів, вона надихає дітей більше дізнаватися про грецьку культуру, міфологію, і саму країну.

Саме Афіни стануть чудовим місцем для подорожі, адже окрім знайомої архітектури, Ви матимете змогу відвідати Парфенон – пам’ятник античної архітектури, давньогрецький храм, розташований на афінському Акрополі, а також інші пам’ятки, присвячені богам грецької міфології.

Кенія та Танзанія, Африка : «Король Лев»

Мультфільм про левеня, яке стало новим королем прайду після того, як його батько вбили, мав захопливі та моторошні види природи. Щоб створити чудові «землі прайду» для мультику, команда аніматорів вирушила до національного парку «Брама пекла» в Кенії, щоб дослідити довкілля та тварин, які живуть у ньому.

Багато африканських місць стали натхненням для різних декорацій. Наприклад, гори Ндото, які розташовані на захід від національного заповідника «Лосай» в Північній Кенії, а також скельні утворення пагорбів Чьюлу на півдні, які стали джерелом натхнення для «Скелі Гордості», де мавпа піднімав левеня, щоб продемонструвати всім новонародженого спадкоємця. Національний парк «Серенгеті» в Танзанії також посприяв створенню кількох декорацій мультфільму.

Ви можете відправитися на сафарі в ці популярні серед туристів місця, якщо хочете дослідити африканську дику природу і побачити тварин у їхньому природному середовищі.

Замок Нойшванштайн, Німеччина: «Спляча красуня»

Відомий як замок Сплячої красуні, Нойшванштайн, мабуть, один із найпопулярніших і найбільш відвідуваних замків у світі, частково, завдяки Діснею і мультфільму про принцесу Аврору, яку намагалися вберегти від прокляття Маліфісенти, але так і не змогли.

Нойшванштайн був джерелом натхнення для створення замку Сплячої красуні, де вона народилася, а потім, через роки, поринула у вічний сон і була врятована принцом Філіпом.

Ви зможете відвідати замок, поїхавши до південного регіону Німеччини, Баварії, аби на власні очі подивитися на величну споруду як зовні, так і всередині.

Центральний вокзал, США: «Мадагаскар»

Алекс – лев, який жодного разу не бував у дикій природі, втікає з зоопарку Центрального парку зі своїми друзями зеброю Марті, жирафом Мелманом та бегемотихою Глорією.

Спостерігаючи за їхньою втечею, глядачі потрапляють до знаменитих місць Нью-Йорка, зокрема, на Центральний вокзал, розташований на 42-й вулиці та Парк-авеню в Мідтауні Манхеттена.

Термінал є культурним центром міста. Туристи їдуть туди, аби помилуватися архітектурою, пообідати, придбати щось на згадку, а місцеві – аби поїхати на роботу, чи по власним справам.

Квебек, Канада та Норвегія: «Крижане серце»

Мультфільм розповідає про принцесу Анну, що вирушила на пошуки своєї сестри Ельзи, яка помістила їхнє королівство у вічну зиму.

Льодовий палац, який створила Ельза, був натхненний «Hôtel de Glace» у Квебеку. Ви можете забронювати один з номерів і поринути у справжню зимову атмосферу, і дійсно відчути, наче живеш у крижаному замку.

А природа і селище «Крижаного серця» було створено на основі ландшафту зовсім іншої країни – Норвегії. Дісней спонсорував різні дослідницькі поїздки до скандинавської країни, де митці черпали натхнення у її географії, а також у її архітектурі та культурі.

Власне, чудовим природним ландшафтом та мальовничими будиночками наче з мультика, Вас потішить саме Норвегія.

Водоспад Анхель, Венесуела: «Вперед і вгору»

Зворушлива історія Pixar про вдівця, який вирушає у пригоду у пошуках Райського водоспаду, щоб здійснити мрію своєї покійної дружини, черпає натхнення з водоспаду Анхель у Венесуелі.

Це місце, розташоване у національному парку Канайма у штаті Болівар, регулярно відвідувала та фотографувала творча група. Крім того, гори, на які приземляються головні герої, у мультфільмі називаються «тепу», або «будинок богів» мовою місцевих жителів, які населяють цей регіон.

Анхель – це найвищий водоспад у світі. Він приголомшує своїми розмірами та чистою, прозорою водою, що спускається зі скелястої гори. Зворушливе та гарне місце, яке обов’язково варто відвідати.

Портофіно, Італія: «Лука»

Один із найунікальніших мультфільмів Діснея, де головний герой – водяний, що залишає море, щоб стати хлопчиком.

Натомість він зустрічає друга, який живе на суші, і показує йому, що у світі є щось більше, ніж просто вода, як він завжди гадав.

Це «більше» і є приморські та рибальскі містечка в Італії, на кшталт Амальфі, Портофіно та Позітано, які взяли за основу, аби у мультику в усіх барвах та кольорах передати атмосферу: будівлі, розташовані на скелях з видом на океан.

Кожне з цих містечок доступне для відвідування. Запах моря, освіжаючий бриз, смак їжі, приготованої з риби та привітні жителі – ось, що чекає на Вас там.

Тадж-Махал, Індія, «Аладдін»

У всесвіті мультика про молодого злодюжку на ім’я Аладдін, який хоче стати принцом, щоб одружитися на принцесі Жасмін є натяки на те, що вигадане королівство Аграба знаходиться на Близькому Сході. Тоді як інші елементи фільму дозволяють припустити, що дія фільму відбувається в Індії і саме архітектурою цієї країни і надихалися загальні споруди міста, зокрема, місце, де живуть султан з дочкою.

Палац султана, його архітектура, дійсно заснована на Тадж-Махалі, який насправді є не замком, а гробницею, побудованою в 1632 імператором Шахом Джаханом для його коханої дружини Мумтаз-Махал.

Наш світ і сам схожий на казковий мультик, адже в ньому стільки всього прекрасного та чарівного. Варто лише озирнутися і подивитися навколо.

Злата Чернова

(Головне фото: collider.com)