Захоплива Кенія, Або як потрапити в мультфільм «Король Лев»

Чи знали ви, що землі прайду в мультфільмі «Король Лев» змалювали з пейзажів Кенійського національного парку? У чому ж секрет цієї місцевості? З’ясовуємо тут.

На сході Африки Індійський океан омиває береги одного з найпопулярніших курортів цього континенту — Кенії. Охоплюючи площу приблизно 580 тисяч квадратних кілометрів, країна кожного року радо зустрічає мільйони туристів. Що керує мандрівниками, коли вони обирають не стареньку Європу або екзотичний Тайланд, а незвідані землі Кенії?

Відповідь надзвичайно проста. Якщо оглянути перелік туристичних пам’яток країни, можна помітити: 99% складають національні парки й заповідники. Відповідно найчастіше туристів приваблює саме можливість спостерігати за дикими тваринами в їхніх природних умовах існування, а не за гратами тісної клітки в зоопарку. Тому подорожанам пропонується два найпопулярніших види місцевого відпочинку — сафарі й екотуризм. Це максимально наближує гостей Кенії до всіх дивовиж навколишнього середовища: тутешньої флори та фауни, що славиться своєю різноманітністю.

Кенійські землі населяють майже 40% ссавців і 36% птахів, яких більше не зустрінеш ніде на планеті. Стимулює поїхати на сафарі, еге ж? Проте найгарячіший вогонь азарту розпалює можливість зловити на об’єктив камери «Велику африканську п’ятірку»: чорного носорога, африканського слона, леопарда, африканського буйвола та, звісно, лева.

Останній викликає неабиякий трепет, бо побачити справжнього Муфасу (Муфаса — персонаж мультфільму «Король Лев», правитель земель прайду), героя найулюбленішого мультика дитинства, — солодка мрія багатьох. І вона цілком здійсненна, якщо пам’ятати кілька нюансів.

Аби потрапити на територію Кенії, необхідно мати візу. Її оформлюють в аеропорту або через консульство у разі наявності таких документів: закордонного паспорту (з терміном дії не менше 6 місяців з дати повернення), авіаквитків (туди і назад), ваучеру і страхового полісу (детально про який ми розповідали в цій статті).

Також, опинившись у Кенії, слід пам’ятати, що самостійно гуляти по заповіднику й/або національному парку без супроводу фахівця — суворо заборонено. Як не крути, справжні господарі цієї території — тварини, й недотримання правил безпеки та/або інструкцій провідника може коштувати вам життя. Краще замовити тур чи послуги гіда й насолоджуватися природою зі спокійним серцем, яке і так буде шаленіти від кількості адреналіну та незабутніх емоцій.

А зараз для тих, хто поки не наважився бронювати тур до Африки або наразі просто не має можливості, пропонуємо віртуальний екскурс кількома знаменитими національними парками.

Національний парк Рума

Розташований у Провінції Няньца й охороняє єдиний корінний вид роан-антилоп, який наразі перебуває на межі зникнення. Парк створили в 1966 році як заповідник долини Ламбве, а пізніше перейменували в «Рума» на честь одного з наймогутніших чаклунів Кенії Гор Махіа.

Окрім роан-антилоп, тут можна зустріти леопарда, східного чорного носорога, жирафу Ротшильда, оливкового бабуїна та багато інших цікавих видів місцевої фауни.

Національний парк Марсабіт та природний заповідник

Розташований парк біля міста Марсабіт на півночі Кенії та містить низку вимерлих вулканічних кратерів, які вкриті лісами.

Парк вважають рідним домом велика популяція зебр, леви, жирафи, леопарди, буйволи, газелі, блакитні мавпи та близько 330 видів птахів, серед яких: африканські білоголові грифи, соколи-сапсани, чорні повітряні змії, африканські рибні орли, жовтодзьобі лелеки та інші.

Національний парк Воріт пекла

Лежить на південь від озера Найваша в Кенії поблизу міста Найробі, тому й здобув велику популярність. А таку моторошну назву він отримав на честь вузької прірви у скелях, колись притоки доісторичного озера, яке годувало перших людей у Рифтовій долині. Парк заснували в 1984 році й до сих пір тут заохочуються піші прогулянки, поїздки на велосипеді, мотоциклі і навіть кемпінг, що дозволено лише в двох кенійських національних парках.

Територія славиться різноманітністю тварин та пейзажами. Леви, леопарди, гепарди, грифи, буйволи, зебри, гієни — усі знайомі нам герої «Короля Лева» живуть прямо тут. Тому й не дивно, що саме цей парк став документальним підґрунтям під час створення улюбленого всіма мультфільму.

Отже, в чому ж секрет Кенії? Банально буде сказати, що ніякого секрету немає, та правда необов’язково повинна завжди дивувати.

Туристи обирають цю країну лиш тому, що прагнуть хоч на кілька тижнів вибратися з бетонних джунглів своїх міст та сірої рутини й отримати нові емоції, спостерігаючи за первозданною, ніким недоторканою природою. При цьому вони не помічають, як поступово відновлюють зв’язок із далекою частиною свого «я», що сотні тисяч років тому вийшла саме звідси, з Африки.

Аліна Покропивна