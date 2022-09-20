Унікальна їжа Кореї: що варто спробувати туристу

Представляємо Вашій увазі декілька відомих традиційних страв Кореї, після смакування яких Ваші смакові рецептори будуть вражені!

Напевно Ви хоча б раз у житті чули про те, що корейська їжа насамперед відрізняється від української гостротою. Також можна помітити, що корейські страви зазвичай червоні, так як їх щедро приправлено гострим перцем. Проте чому корейці так полюбляють гостру їжу? Насправді все дуже просто: це пояснюється тим, що Корея є країною з жарким кліматом, а перець просто допомагає довше зберігатися стравам. До речі, набір спецій корейської кухні не такий і багатий: здебільшого це просто часник і перець, але корейські кухарі експериментують з пропорціями та поєднаннями, що призводить до розмаїття страв.

Тепер можна перейти до головного: які ж саме відомі корейські страви варто скуштувати туристу?

Рамен

Рамен – надзвичайно популярна страва у Кореї швидкого приготування. Страва є недорогою і поживною, а ще її досить легко та швидко приготувати, саме тому рамен набув такої популярності у Кореї. Якщо зайти у місцеві корейські продуктові магазини, то там Ви побачите нереально великий вибір рамену на різний смак із різними добавками. Ця страва складається з пшеничної локшини в бульйоні, зверху якого можна покласти різні добавки. По-особливому приготована свинина, що називається тясю, сир, бамбукові паростки, мариновані гриби шиїтаке , паростки бобів мунґ і овочі є основними інгредієнтами рамену. Іноді в рамен додаються норі та яйця (варені або смажені).

Пібімпап

Ще одною популярною стравою корейської кухні є пібімпап. Страва зазвичай подається в порцеляновому, мідному, кам’яному або керамічному глибокому посуді. Вона складається з відвареного білого рису, покритого овочевим салатом, пасти з гострого перцю, сирого яйця або яєчні і тонко нарізаних шматочків м’яса. Лише перед самим прийняттям їжі усі компоненти перемішуються. Пібімпап, як і будь-яка інша корейська страва, має безліч різновидів. Один із найвідоміших варіантів пібімпапу – Чонджу пібімпап (за назвою Чонджу , столиці провінції Чолла-Пукто), що містить дуже багато овочів. До речі, страва подається як в холодному, так і гарячому вигляді.

Токпоккі

Токпоккі (або смажені рисові коржі) — популярна корейська їжа, виготовлена із довгих білих рисових коржів, що мають назву токмуйон. Ці коржі тушкуються разом із овочами, м’ясом або морепродуктами, перцем і приправами. Рецептів приготування токпоккі безліч! Наприклад, із соєвим соусом або пастою чилі, із порошком зеленого чаю і кунжутом, а ще як варіант із сиром у гострому соусі. Емук (рибні тістечка), варені яйця та лушпиння — одні із найпоширеніших інгредієнтів страви. Ці рисові коржі зазвичай купують та їдять у закусочних, а також їх можна зустріти буквально у всіх вуличних кіосках. Крім того, існують ще спеціалізовані ресторани для того, аби скуштувати цю страву.

Самгьопсаль

Самгьопсаль або просто корейський гриль – ще одна популярна страва корейської кухні. Його подають у ресторані, де відвідувачі самотужки нарізають ножицями м’ясо та смажать його на грилі, а потім їдять із гарніром та соусом. Найпоширеніші гарніри до самгьопсалю є салат і нарізаний тонкими скибочками сирий часник. Зазвичай він також подається і з іншими овочами: листям перилли, нарізаним перцем чилі, мілкопорізаною зеленою цибулею та кімчі . До самгьопсалю також подають панчхани (загальна назва різних закусок і салатів в Кореї, які подаються як акомпанемент до основної страви і рису в маленьких тарілках).

Ненмьон

Для любителів холодної їжі така страва як ненмьон підійде ідеально! Вона складається із холодного куксу (локшина) та води, розведеною з соєвим соусом і гірчицею. Крім того, містить багато овочів, яйце та відварене м’ясо. Потрібно знати про два основні різновиди цієї страви – муль ненмьон і пібім ненмьон. Перший різновид (представлений на фото нижче) являє собою холодний суп із локшиною і кількома шматочками м’яса (зазвичай яловичиною). Другий різновид більше схожий на салат, заправлений пастою з червоного перцю.

Кімпаб

Наступною традиційною корейською стравою є кімпаб. Це загорнуті роли в сушені пресовані листи «морської капусти». Вони наповнені приготованим на парі рисом з додаванням начинки, нарізаною або викладеною смужками. Зазвичай туди входять квашені овочі, риба, морепродукти, шинка та омлет. Кімбап подають до столу нарізаними кружечками, які їдять, взявши паличками і вмочивши в соєвий соус з насінням кунжуту. До речі, від суші кімбап відрізняється тим, що рис майже не містить оцту, а також у кімбап не кладуть сиру рибу. Корейці зазвичай вживають цю страву на пікніках або просто на вулиці, а також в якості закуски, проте в цьому випадку кімбап подають разом з такуаном або кімчі.

Ось так у Кореї із простеньких інгредієнтів вдаються кулінарні шедеври, тож, якщо Ви раптом зібралися туди у подорож, ми охоче радимо Вам їх спробувати! Вищезгадані страви, звичайно, далеко не усі родзинки корейської кухні, проте тепер ви ознайомлені із основою основ корейської кухні.

Анжела Лазарук