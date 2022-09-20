Батьківщина Іскендер-кебабу: що приховує місто Бурса?

Бурса є чудовою точкою зупинки для подорожей Туреччиною маршрутами, які ведуть до узбережжя Егейського або Середземного морів. Дізнайтеся, як спланувати свій час у місті, за допомогою нашого списку найпопулярніших пам’яток і цікавих місць у Бурсі.

Взимку Улудаг є основним місцем для зимових видів спорту, тут розташований найпопулярніший гірськолижний курорт Туреччини, а канатна дорога Бурса Телеферік працює цілий рік на схилах для тих, хто хоче додати трохи гірських пейзажів у свій маршрут огляду визначних пам’яток міста. До нього легко дістатися зі Стамбула регулярними поромами через Мармурове море, а потім короткою поїздкою на автобусі. Бурса стане гарним доповненням до Стамбула.

Це також одне з найкращих місць відвідування для гурманів, оскільки тут готують турецький іскендер-кебаб, одну з найвідоміших страв у країні. Місто, розкинулося біля підніжжя могутньої гори Улудаг, також пропонує для більш активних мандрівників багато речей, якими можна зайнятися на природі.

Покатайтеся на Bursa Teleferik

Одна з найдовших у світі канатних доріг Bursa Teleferik піднімається схилами Улудаг (Велика гора).

Поїздка охоплює 8,2 кілометра вгору по схилу гори, і потрібно 22 хвилини, щоб дістатися до кінцевої станції на висоті 1810 метрів над рівнем моря.

Взимку лижники та сноубордисти користуються канатною дорогою, щоб дістатися до гірськолижного курорту Улудаг, одного з найпопулярніших зимових напрямків Туреччини, але сама канатна дорога є туристичною визначною пам’яткою завдяки мальовничим краєвидам і працює цілий рік.

Дорогою ви зможете милуватися природою нижніх схилів, що вкриті густим лісом, з одного боку відкриваються чудові краєвиди на зубчасту гірську вершину, а з іншого — на прекрасне місто Бурса.

Така прогулянка є чудовим заняттям для туристів, які хочуть трохи відпочити від історичних пам’яток Бурси, а якщо ви подорожуєте влітку, чисте гірське повітря на верхній станції забезпечить перепочинок від спеки.

Адреса: Teferrüç Istasyonu 88

Магазин і екскурсії на Центральному базарі

Бурса була визначною зупинкою на Шовковому шляху між Сходом і Заходом, а її центральна частина міста рясніє добре відреставрованими будівлями найвеличнішої епохи.

Центральний базар — це величезний лабіринт критих ринкових вулиць, караван-сараїв, де колись ночували торговці, і складів, де зберігалися товари. У багатьох складських будівлях (називаються бедестанами) і караван-сараях (називаються ханами) тепер розташовані магазини, а їхні спокійні зелені центральні дворики використовуються як вуличні тераси кафе.

Однією з найвідоміших будівель у цьому районі є Коза Хан, яка датується 1490 роком. В арочних камерах на двоповерхових рівнях цього караван-сараю зараз розташовані магазини, що спеціалізуються на виробах з шовку, а у великому тінистому дворику в центрі розташовані магазини та різноманітні кафе.

Адреса: Uzun Çarşı Caddesi

Прогуляйтеся алеями Cumalıkızık

Щоб відчути смак минулих років, вирушайте в гірські села, що розташовані на околиці Бурси.

Найвідомішим із цих сіл є Джумаликизик, що лише за 14 кілометрів на схід від центрального міста.

Тут бруковані провулки оточені старими будинками, деякі добре збережені, а інші перебувають у різному стані зруйнованості. Споруди побудовані в типовому османському стилі з кам’яною кладкою та глинобитними стінами з дерев’яними балками. Деякі з будинків датуються ще раннім періодом османської епохи.

Через їхню історичну важливість, села в цьому районі були включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Насправді, відвідувачам у Cumalıkızık не так багато є чим зайнятися. Замість цього візит сюди — це просто блукання вулицями та занурення в сільську атмосферу старого світу серед вітряних вулиць, та постійний подив, що таке місце все ще збереглося, просто на порозі одного з найжвавіших міст Туреччини.

Деякі з будинків перетворилися на кафе та ресторани, і багато місцевих жителів Бурси приїжджають у село під час сонячних вихідних на обід. Місцеві мешканці села встановили безліч кіосків на вулицях, щоб продавати вироби традиційних ремесел.

Адреса: Cumalıkızık Caddesi

Велика мечеть Бурси

Велика мечеть (Ulu Cami) Бурси розташована посеред центрального ринкового району міста, тож її відвідування можна легко включити в дослідження околиць.

Мечеть датується 1399 роком (початок існування Османської імперії), тому її архітектура все ще схиляється до більш раннього сельджуцького стилю, який отримав великий вплив від перських мечетей.

Мечеть найбільш відома своїм дахом із 20 куполами. Стверджується, що ця унікальна стилістична особливість була створена тому, що султан Беязит I, який замовив мечеть, обіцяв побудувати 20 мечетей, але пізніше вирішив, що це занадто амбітно, і натомість встановив на цій мечеті 20 куполів.

Всередині молитовний зал — це величезний, спокійний простір з особливо тонко вирізьбленим мінбаром (амвоном) і складним каліграфічним декором.

Адреса: Atatürk Caddesi

Зелена мечеть і гробниця

Зелена мечеть (Yeşil Cami) була побудована султаном Мехмедом I, а сусідня Зелена гробниця (Yeşil Türbe) є саркофагом султана.

Султан Мехмед I, який був п’ятим османським султаном, був важливою фігурою в ранній османській історії. Під час свого правління він міг забезпечити контроль над великою територією.

Зелена мечеть була побудована в 1422 році і є хорошим прикладом особливого османського архітектурного стилю, який розвивався, щоб замінити дизайн сельджуків. Внутрішні стіни оздоблені плиткою.

Зелена гробниця також має вишукану кахельну роботу, яка детально описує як її інтер’єр, так і екстер’єр.

Адреса: Yeşil Caddesi

Прогуляйтесь околицями Цитаделі Бурси

У центральному районі Бурси добре збережені стіни цитаделі оточують найстарішу частину міста, на пагорбі, що оточує сучасну метушню внизу.

Прямо на вершині розкинувся парк, звідки відкривається чудовий краєвид на Велику мечеть і навколишній базар, а позаду височіють схили Улудага.

У парку розташована стара годинникова вежа та могили засновників Османської імперії Османа та Орхана Газі. Нинішня будівля гробниці не є оригіналом, оскільки та була зруйнована землетрусом і перебудована в 1863 році.

Дороги та алеї, що оточують парк, зберігають гарно відреставровані зразки османських будинків і особняків. Також тут є різні частини вцілілих валів, з яких відкриваються чудові краєвиди.

Пообідайте знаменитим кебабом Бурси

Бурса є популярним місцем для гурманів завдяки своїй славі місця, де винайшли турецький Іскендер-кебаб (Iskender kebap). У Бурсі його часто описують у меню як Бурса-кебаб (Bursa kebap).

Це одна з декадентських варіацій шашлику в країні. Тарілочка для кебаба Іскендер складається з пластів плаского хліба та м’яса, вирізаного з вертела, що обертається, залитого томатним соусом, а потім политого підрум’яненим маслом.

Ви побачите, що його пропонують у багатьох ресторанах Бурси, але ресторан, який стверджує, що його винайшов, це Kebapçı Iskender. Заклад має кілька філіалів по всьому місту окрім свого історичного оригінального ресторану в центрі Бурси.

Тож, відвідання Бурси стане гарним доповненням до будь-якої подорожу. Тут є на що подивитися, є, де відпочити і тілом, і душею. І є де смачно перекусити, щоб потім ще довго з приємністю згадувати національні страви, якими Ви ласували у цьому унікальному місті Туреччини.

Назли Якубова