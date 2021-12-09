Туреччина на смак: родзинки традиційної кухні

Відомо чимало турецьких страв, серед них особливо смачні солодощі. Звідки ж усі вони беруть свій початок? Яким із них варто приділити увагу?

Турецька кухня вважається однією з найбагатших у світі за різноманітністю страв. Вона бере свій початок ще з тих часів, коли турки мігрували в різні географічні райони та взаємодіяли з іншими культурами. Зазвичай у кожному регіоні є своя головна страва. Таке гастрономічне багатство було додано в більш пізні періоди, паралельно з географічним розширенням Османської імперії. Тож можна лише уявити кількість страв, якими багата турецька кухня.

Вірування займали не менш важливе місце. Так, наприклад, деякі племена, вживаючи тваринне молоко або м’ясо, малювали зображення тварини на скелі.

М’ясо, особливо коней і овець, було найважливішим джерелом тих, хто жив у пустелях. Починаючи з середньоазіатського періоду, турки вживали рослинну їжу, крім продуктів тваринного походження. В Анатолії (сьогодні це азійська частина Туреччини), особливо під час доісторичних розкопок, були знайдені докази сільськогосподарської продукції та зрошувальних культур. Таким чином, можна було зрозуміти, чим турки займалися ще в давні часи.

Традиційні страви та напої

Айран – кисломолочний продукт, який зазвичай готується шляхом додавання води в йогурт. Особливо вживається влітку, бо чудово втамовує спрагу. Іноді туди додають часник і сіль, таке поєднання має функцію балансування артеріального тиску.

Варто також сказати, що він покращує апетит та пришвидшує метаболізм, нормалізує роботу кишечника. А ще його варто використовувати при схудненні. Можна вживати лише айран в розвантажувальні дні.

Сьогодні цей напій можна знайти на поличках українських супермаркетів.

Лахмакун або, як ще іноді кажуть, турецька піца – це тісто, на яке кладуть приправи та м’ясний фарш. Страва часто буває трохи гостра. Також турки люблять додавати зелень. Крім м’яса, ще додають овочі. Зазвичай їх подрібнюють і перемішують з фаршем.

Цю страву зможе приготувати навіть новачок. Лахмакун підійде як для основного прийому їжі, так і для перекусу. Приготування займає трохи більше години.

Люля-кебаб. У Туреччині, порівняно з нашої країною, до приготування цієї страви відносяться серйозно. На вулицях стоять вагончики, у яких готують і продають люля-кебаб.

Зазвичай вже готовий фарш готують як шашлик. А для того, аби він міг триматися на шампурах, до нього додають багато цибулі та сала. Навіть якщо ви не любите сало, не хвилюйтеся: під час приготування на сильному вогні воно майже все виплавляється.

Рецепт всюди однаковий і дуже простий. Але мало хто залишається байдужим до цієї страви.

Візитною карткою Туреччини прийнято вважати солодощі.

Серед усіх хотілося б виділити саме кадаіф. За смаком він чимось схожий на пахлаву. Він також просочений медом, має ніжну структуру. Завдяки своєму ультратонкому тісту він дуже гарно вбирає мед і тоді стає ще ніжнішим. Зазвичай до десерту додають трохи варення чи збитих вершків.

Також дуже смачним і для всіх відомим є рахат-лукум. Зазвичай він має форму кубиків, іноді його завертають в трубочку. Знають його всі, але не всі знають, із чого ж він приготований. І це виріб з борошна, цукру, крохмалю та іноді додаються горіхи. Важко порахувати, скільки ж видів лукуму сьогодні можна знайти на ринку.

Варто спробувати і самому приготувати такі страви. Усі вони готуються легко, і не залишать байдужими нікого.

Анастасія Редкач