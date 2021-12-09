Бостон – місто, яке хочеться вивчати

Бостон – справжня перлина Америки, що має давню історію. Місто багатіїв і найбільших університетів світу.

Столиця штату Массачусетс щороку привертає до себе увагу тисяч туристів. Це і не дивно, адже Бостон – Батьківщина Американської Революції, саме звідси почалася війна за незалежність від Британії. Окрім місць, пов’язаних з історією США, Бостон може похвалитися величезною кількістю університетів, мальовничою природою та атмосферними ресторанами. Проте і ціни тут доволі високі. Вирушаючи у подорож ви повинні бути готові до цього. Ми створили невеликий список місць, які можна відвідати не витративши на це купу грошей.

Garvard – перший університет Північної Америки

Обов’язковий пункт у списку визначних місць – Гарвардський університет. Він знаходиться на території Кембриджу, по суті, студентського містечка. що всього за 5 кілометрів від Бостону.

Ви стовідсотково чули про цей відомий на весь світ університет. Гарвард протягом багатьох років займає впевнене перше місце в провідних освітніх рейтингах.

Ви можете відвідати Гарвардський інформаційний центр і отримати веселу безкоштовну пішохідну екскурсію по кампусу від самих студентів. Вони поділяться цікавими історіями і особистими враженнями від навчання.

Пейзажі навколо ніби кадри з фільму, де студенти зі стопками книг сидять на сходинках великої бібліотеки, а навколо мальовнича природа. Garvard Yard наповнений магазинами, затишними книгарнями та магазинами морозива.

Массачусетський технологічний інститут

Ще один пункт, який варто відвідати у Кембриджі – це Массачусетський технологічний інститут.

Якщо ви шанувальник сучасної та постмодерної архітектури, то цей університет западе вам у душу. Це справжній музей робіт відомих архітекторів, таких як Едуардо Каталано, Френка Гері чи Альвара Аелто. Крім того, на території університету розміщено сотні скульптур та інсталяцій.

Якщо ви хочете самостійно прогулятися по території, то у спеціальному Visitor Center можна взяти детальну карту території із зазначенням усіх будівель.

Beacon Hill

Один з найстаріших районів Бостона, що відомий своїми чарівними вуличками та ошатними будинками. Він також вважається одним з найбагатших і найдорожчих житлових районів міста. Саме тут найбільше відчувається дух Старої Англії. Ваш візит до Бостону не можна вважати повноцінним без прогулянки у ньому.

Якщо хочете здійснити покупки, поїсти чи просто помилуватися архітектурою та численними історичними пам’ятками, то вам потрібно саме у Beacon Hill. Цей чарівний історичний район відомий своїми історичними пам’ятками і численними антикварними магазинами. Саме тут знаходиться Капітолій, тут збереглися історичні будівлі в федеральному стилі, а на вузеньких вулицях стоять ліхтарі, які імітують газове освітлення.

В одному з провулків ви зможете натрапити на «будинок Скарлет О’Хара» із «Віднесених вітром». Але насправді, звичайно, це ніяких не будинок, а просто макет частини фасаду, хоча людям подобається.

Boston Public Garden

Під час своєї подорожі до Бостону, ви також повинні відвідати, мабуть, найбільш мальовничий парк США. Він розташований недалеко від Beacon Hill і є справжнім «серцем» міста. Boston Public Garden є чудовим варіантом для прогулянки і відпочинку від міського шуму у будь-яку пору року.

Невеликий міст, ставок, що потопає у зелені, свіжий аромат рослин і пишні квіти – це справній рай посеред міської метушні, де дуже люблять гуляти як місцеві, так і туристи з усього світу.

Скуштуйте Dunkin’ Donuts

Всесвітньовідома франшиза розпочала свою історію саме в штаті Массачусетс. У містечку Квінсі, що приблизно за 17 кілометрів від Бостона.

Перша кав’ярня відкрилася у 1948 році і спочатку мала назву «Open Kettle». Там продавалися кава та пончики. Лише за два роки з’явився «Dunkin’ Donuts». Сьогодні перший ресторан має ретро-стиль, акцентуючи увагу на своїй давній історії. В середині є табличка «Це місце оригінальних пончиків Dunkin’ Donuts», а також оригінальні стільці-табуретки рожевого та оранжевого кольорів та столи у формі пончиків.

Вирушайте за адресою: 543 Southern Artery Quincy, Massachusetts, 02169 United States.

Бостон сьогодні – це поєднання історичного минулого і прогресивного майбутнього, архітектури Нової Англії і сучасних хмарочосів. Так, це місто не настільки велике, як, наприклад, Нью-Йорк чи Лос-Анджелес. Проте прогулюючись по історичному центру ви відчуєте неповторну атмосферу цього міста і захочете повернутися сюди ще раз.

Діана Віскушенко