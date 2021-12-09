Не головні, але важливі правила для походу в гори

Дуже часто буває недостатньо основних правил, які ми знаємо про гірський туризм. Але треба бути готовим до будь-чого. Що ж саме потрібно виконати/взяти з собою?

Карпати захоплюють своєю красою кожну й кожного, хто там буває. Виникає невпинне бажання підкорити ці вершини, відчути ту загадкову атмосферу, яка панує нагорі. І коли, нарешті, вдається досягти поставленої мети, то хочеться повертатися туди знову та знову.

І ось декілька правил, які допоможуть вам не лише чудово провести такий відпочинок, а й подбати про власне здоров’я і, можливо, навіть зберегти власне життя.

Перше правило

Необхідно заздалегідь зареєструватися в рятувальних службах. Адже у надзвичайній ситуації, коли у вас не буде зв’язку, а ви потрапите в екстремальне становище, то потрібно буде кликати допомогу. Наприклад, вам буде потрібен лікар, або в лісі спалахне велика пожежа, яку не можливо загасити самостійно.

Які саме служби краще використовувати? На сайті можете обрати найближчу адресу пошуково-рятувального підрозділу й зберегти вказаний номер телефону.

Друге правило

Не подорожуйте самі. Беріть із собою друга або ще краще – цілу компанію. Так буде не лише безпечніше, а й веселіше.

Третє правило

Не соромтеся звертатися до традиційних способів орієнтування в просторі. Беріть із собою компас, карту. І обов’язково тримайтеся разом.

Складено список необхідних речей, про які часто забувають навіть досвідчені мандрівники. І це:

1. Балаклава або баф. Ця річ використовується як шарф, шапка, тримач для волосся (якщо ви жінка, звісно). Також він зігріватиме холодними карпатськими ночами.

2. Легка куртка. ОБОВ’ЯЗКОВО з капюшоном, який затягується. Дуже важливо, аби вона закривала шию. І величезним плюсом буде наявність великих кишень.

3. Панама зі шнурком. Це в тому випадку, якщо ваш похід планується в спекотну погоду. Саме такий головний убір не буде злітати у вітряну погоду.

4. Водонепроникний одяг. Можна взяти вітрівку або штани, також підходить плащ. Завдяки такому комфортному одягу можна вільно пересуватися назначеним маршрутом не витрачаючи час на те, аби сховатися десь від дощу.

5. Термобілизна. Особливо корисною вона виявиться саме в холодну пору. Завдяки своїй еластичності, не буде заважати вільно рухатися, але й при тому буде зігрівати вас.

Завдяки переліченим вище правилам ваш відпочинок в горах гарантований на успіх. І ви будете почуватися в безпеці.

Анастасія Редкач