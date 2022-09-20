Бухта Балос — місце зустрічі трьох морів 

Подорожувати варто аби… Напевно, найважливішим у подорожах є відкриття для себе всіх дивовижних місць нашої прекрасної планети Земля, яка має фантастичну природу та магічні краєвиди. Бухта Балос — прекрасне місце, яке варто відкрити кожному туристу, аби насолодитися неземною красою нашої планети.

Країна Еллади знаменита своїми дивовижними краєвидами, які варто тільки побачити, відразу зачаровуєшся блискавично. Греція володіє, напевно, наймальовничішими місцями у світі. Вся країна це суцільні краєвиди. Кожне місце є єдиним у своєму роді. Саме Греція завдячує нам неймовірною історією людського розвитку. Грецькі боги, старовинна архітектура прослідковується впродовж всієї нашої історії. Еллада вважається найдавнішою країною у світі. Тому потрапити до неї — найзаповітніша мрія кожного.

Місце злиття трьох морів на Криті. Один із чудес Греції та всього світу. За своєю природою воно насправді дивує. Балос знаменитий своїм білосніжним піском і неперевершеними видами. Саме злиття морів створює величезну палітру синього кольору. За підрахунками вчених бухта має щонайменше 14 відтінків цього кольору.

Бухта розкинулася на заході острова та лежить між основною частиною Криту й островом Тігані. В районі міста Кісамос в північній частині півострова Грамвуса, що в 10 кілометрах на північ від поселення Калівіані. Це місце можна розділити на Лагуну Балос і Пляж Балос.

У бухті зустрічається Єгейське, Іонічне та Лівійське морів, де колір води в різних частинах бухти разюче відрізняється. Найбільше відтінків синього має Іонічне море.

Як дістатись до бухти Балос

Потрапити до бухти можна двома способами: за допомогою корабля або орендованого автомобіля. Кожен з цих варіантів має свої переваги й особливості.

Морський круїз до бухти можливий зі всіх курортних міст Греції, що полегшує подорож до нього.

Корабель вважається найзручнішим варіантом подорожі. Всього за декілька годин ви можете потрапити у бажане місце. Час перебування на кораблі спливає доволі швидко.

На борту для туристів працює бар, у якому можна замовити їжу та напої. Одним із мінусів круїзу на катерах — це конкретний час, до якого потрібно підлаштовуватися.

Найчастіше туристи замовляють морську екскурсію до лагуни Балос на Криті у туроператора.

Поїздка включає:

доставку автобусом від готелю до порту Кісамос;

морську подорож до Балоса;

екскурсійну програму;

Пляжний відпочинок;

повернення морем у порт Кісамос;

подорож автобусом до вашого готелю.

Зазвичай тривалість такої екскурсії – цілий день.

Вартість залежатиме від декількох чинників: місця вашого перебування, розцінок туроператора, екскурсійної програми.

Мінімальна ціна – від €50.

Також доступна можливість орендувати катер і вирушити до бухти Балос без прив’язки до розкладу морських рейсів.​ Обійдеться оренда катера від € 150. Для любителів усамітнення це чудова нагода відвідати затоку до прибуття туристів, які припливають на катерах.

Поїздка автомобілем. Потрапити в місце призначення можна з будь-яких курортних містечок. Спочатку потрібно доїхати до Кіссамоса, а потім за вказівниками орієнтуватися у напрямку до готелю Balos Beach. Вже після нього дорога буде не дуже комфортною. Траса доволі вузька, а камінці, розкидані по дорозі можуть сильно подряпати авто. Тому, якщо ви будете орендувати автомобіль, потрібно заздалегідь обговорити певні деталі, щоб потім не виникали проблеми.

Біля бухти є спеціальне місце, де можна припаркувати машину, це біля єдиного на території заповідника кафе. Вже потім доведеться пройти 2 кілометри до самої бухти та спуститись сходами. Тому, обов‘язково виберіть зручне взуття, адже фізичні навантаження гарантовані, але заради приголомшених видів, це варто всіх зусиль.

Розваги

Через унікальну і дику флору та фауну, дивовижний вид бухти, територія, де вона розташована та її околиці ретельно охороняються, аби зберегти мальовниче творіння природи та рослинний світ від численних відвідувачів.

Чистий пісок, барвистість кольорів, які має Балос, дикий рослинний та тваринний світ та відсутність великої кількості людей ваблять багатьох туристів. Саме місце майже безлюдне, окрім численних туристів. Місцеві жителі в бухті доволі рідкісні гості. Тому на території немає ніяких обладнаних магазинчиків, пунктів продажу харчових продуктів, кафе або інших додаткових послуг.

Всього кілька років тому на пляжі Балос з’явилась можливість орендувати шезлонги й парасольки. Але найголовніше, що пропонує бухта Балос — це насолода всіма красотами та природними витворами, приміром, рожевими мушлями.

Що ще можна подивитися поблизу бухти

Недалеко від бухти Балос, на острові Імері Грамвуса розташована старовина Венеційська фортеця. Дістатись до неї доволі складно. Адже фортеця знаходиться на висоті 137 кілометрів над рівнем моря. Тому заздалегідь підготуйтесь як морально, так і фізично підійматися на вершину, шлях до якої починається з самого берега.

Піднявшись до неї, можна побачити останки венеційських фортифікаційних споруд і руїни будівель, які були зведені критськими повстанцями, що мешкали на острові під час Грецької війни за незалежність. Також Ви зможете насолодитися морським рифом та видом на бухту з висоти пташиного польоту.

Ще одним місцем, куди варто потрапити є мис Тигани. Він є скелястою гірською грядою, вершина якої має висоту близько 120 м. та славиться каплицею Святого Миколая, від якої залишись, на жаль, лише руїни. Все це місце просякнуте старовинною магією Греції.

Природні загородження захищають затоку від вітрів та штормових хвиль, тому море тут найчастіше спокійне.

За бажання, зверніть увагу на археологічний музей Кіссамоса і курорти Фаласарни, а також на руїни стародавнього міста Агніон з храмом бога Аполлона, що на мисі Корікон.

Застереження та поради перед поїздкою

Є чимало застережень і порад, які ми можемо дати перед поїздкою до бухти Балос. Насправді вони є дуже важливі для подорожі. Скористайтесь ними, аби отримати максимальне задоволення від мандрівки. Особливо зверніть увагу на пункт 2.

Найголовніше, підготуйтесь до довгої дороги до портового місця, де ви вирушите до кінцевого місця призначення кораблем. Ще до нього ви можете їхати доволі довго (але, зазвичай, це залежить від початкового місця перебування).

Тому:

Підготуйте собі їжу в дорогу, бо подорож буде довга, але все ж таки цікава. Впродовж всієї дороги з вікна відкриваються приголомшливі краєвиди, білосніжні грецькі будиночки на вершинах та прекрасний вид на різні місця під час підйому на вершину. Обов’язково візьміть із собою зручне взуття. А також додатковий одяг, головний убір та крем від засмаги, який допоможе вам вберегтися від палючого сонця та не згоріти. На острові немає жодного дерева, де можна було б сховатись. А палюче сонце нещадне до туристів. Підготуйте свої камери телефонів та фотоапаратів до неймовірних барв прозорої морської води (але не концентруйтесь на цьому, обійдіться декількома фото на пам’ять, краще насолодіться пейзажами наживо, адже час на острові обмежений навіть, якщо ви подорожуєте самостійно). Для подорожі самостійно. Майте на увазі, що с удна вирушають на Балос тільки в сезон і тільки в першій половині дня, починаючи з 10 годин. Вартість квитка – від €27, поїздка займе близько години. Зазвичай до програми морської подорожі входить огляд острова Імері-Грамвуса.

Бухта Балос вважається одним із мальовничих куточків, які має чарівна Греція. Її полюбляють туристи через пейзажні красоти, чудове місце для райських фото. Тому ця бухта на острові Крит постійно входить до туристичних списків must see. І безперечно, Балос вартий всіх перешкод, котрі трапляються на шляху мандрівників.

Гарного відпочинку та приємних вражень!

Богдана Богданова