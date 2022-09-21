Вражаюча Норвегія: місце, де живе та дихає природа

Норвегія, як і інші Скандинавські країни, вирізняється своїм кліматом, а також великою концентрацією природних явищ та пам’яток, які зацікавлюють та зачаровують своїми розмірами та магічними пейзажами.

Близько двох третин території Норвегії займають гори, а на розрізаних берегових лініях лежать близько 50 000 островів, розділених глибокими льодовиковими фіордами.

Ріки, озера, водоспади, зелені густі ліси, та багато чого іншого можна відшукати у Норвегії, адже її природна краса приваблює відвідувачів з усього світу, і навіть високі схили та багатокілометрові відстані не стають на заваді бажанню подивитися на неймовірні краєвидами.

Місць для візиту і справді багато, але згадаємо найбільш особливі та визначні.

Культова пам’ятка Гейрангер-фіорд

Гейрангер-фіорд часто вважають справжньою перлиною Норвегії, і не дарма. Оточений величними гірськими вершинами, крутими скелями та каскадними водоспадами, фіорд простягається більш ніж на 100 кілометрів углиб країни від Олесунна на західному узбережжі.

Поїздка до Гейрангер-фіорду безсумнівно стане тією самою «перлиною» Вашої подорожі. Сяюче під сонячними променями блискуче озеро та круті гори сягають 15 кілометрів завдовжки, а глибина самого фіорду становить 260 метрів.

Фіорд також може похвалитися 800-метровими скелями та вражаючими водоспадами. На першій ділянці фіорду знаходиться багато жвавих невеликих міст та селищ, таких як Сула на північному березі, а також поселення, які колись були центрами полювання на арктичних тюленів. Гори переважають у середній частині фіорду, де людська діяльність обмежена невеликими фермами, що чіпляються за схил гори.

Водоспад «Сім сестер»

Цей водограй також знаходиться в районі Гейрангер-фіорда, неподалік покинутої ферми під назвою «Knivsflå», але саме йому слід приділити багато уваги, адже «Сім сестер» – найпопулярніша фотолокація фіорду. Окрім цього, він має сім окремих потоків, які спускаються у фіорд. Їхня середня висота падіння становить близько 250 метрів, і вони являють собою вражаюче видовище, коли рівень води високий.

Рівень води залежить від танення снігу та опадів і може вплинути на можливість однаково чітко бачити усі сім водоспадів. Водоспад, природно, більш помітний під час сильного танення снігу в травні-липні, і його найкраще спостерігати, здійснивши прогулянку на човні Гейрангер-фіордом.

Легенда свідчить, що всі «Сім сестер» були незаміжніми, а водоспад з протилежного боку фіорда був названий «Нареченим» після кількох безуспішних спроб доглядати за сестрами.

Парк Рондане – місце, де мешкають олені

Парк був заснований 1962 року як перший національний парк Норвегії. Гірський масив Рондане звеличується над величезними плато. На півдні простягається спокійний ландшафт округлих пагорбів; на півночі – високі круті гірські вершини.

Рондслотте висотою 2178 метрів і є найвищою із десяти 2000-метрових вершин гірського хребта Рондане. Як тільки Ви підніметеся вище лінії дерев, Ви знайдете безплідну і кам’янисту гірську місцевість: великі плато, вкриті вереском і мохом, а також голі гірські вершини, що простягаються до небес.

Дикі північні олені блукали цими ландшафтами протягом тисячоліть, і багато туристів надихалися неквапливими пейзажами Рондане і ніжним блакитним світлом, що викликає спогади.

Якщо Ви втомилися блукати та хочете перекусити, відвідайте одне з найстаріших фермерських селищ у Рондані – Хевринген. Тут розташований популярний туристичний будиночок Rondvassbu, який оточений привабливим гірським пейзажем. Сервіс може запропонувати Вам смачну їжу та зручні місця для відпочинку.

Знаменитий скельний виступ Тролльтунга

Тролльтунга, або ж, «язик троля», без сумніву, одна з найбільш вражаючих скель у Норвегії, що розташована на висоті близько 1100 метрів над рівнем моря і піднімається приблизно на 700 метрів над озером Рінгедалсватнет.

Щороку мандрівники з усього світу приїжджають сюди, щоб здійснити визначний похід і сфотографуватися на всесвітньо відомій скелі.

Як правило, туристичний сезон триває з 1 червня по 31 серпня, але також існує, так званий, зимовий сезон з 1 жовтня до 31 травня. Досвідчені туристи можуть вирушити у похід самостійно, але якщо у Вас немає досвіду, або Ви не впевнені у своїх силах, рекомендуємо приєднатися до походу разом з гідом. Вони знають місцеві умови та можуть впоратися зі змінами погоди.

Окрім цього, декілька компаній пропонують екскурсії на снігоступах або лижах, щоб Ви могли насолодитися видом засніженої Тролльтунги у повній мірі.

Найстаріший маяк Ліндеснес

Споруду збудували у 1656 році, тому «Lindesnes» вважається першим норвезьким маяком та найпівденнішим місцем материкової частини країни – 2518 км від мису Нордкап.

Маяк було офіційно оголошено національним музеєм. Зараз там проводяться різні виставки, пов’язані з розвитком та історією маяків, морською та береговою культурою, тощо.

У залі під маяком знаходиться кінотеатр, виставки та кафе. Крім того, комплекс ще включає магазин із сувенірами, ресторан і галерею. Також Ви зможете побачити залишки німецького форту часів Другої світової війни.

Але найважливіше з усього цього – захопливі краєвиди. Відкрите небо, невеличкі скелі, та безкрайнє море, що їх омиває.

До речі, тут і досі працюють два наглядачі маяка, єдині в країні.

Льодовик Нігардсбрін

Вважається одним із найдоступніших льодовиків, де можна вдосталь роздивитися льодову блакить з дуже близької відстані.

Аби дістатися туди, варто проїхати мальовничий Йостедален, а потім доїхати до Брехеймсентерете – центру національного парку, архітектура якого натхненна льодовиковими утвореннями. Від цього центру Ви швидко дістанетеся автостоянки, а звідти можете або пройтися вздовж озера, або перепливти його до самого льодовика, насолоджуючись цікавими краєвидами.

Перебуваючи на такій невеликій висоті, близько 300 метрів над рівнем моря, у Вас обов’язково виникне відчуття, наче Ви перебуваєте в альпійській, навіть полярній атмосфері між озером і льодовиком, а нижче, у дельті річки, Ви зможете спостерігати за природними процесами, що формують ландшафт.

Що цікаво: тала вода цих льодовиків є величезним енергетичним ресурсом під час виробництва гідроелектроенергії.

Якщо Ви хочете взяти участь у походах з гідом та прогулянках по льодовику, зверніться до центру для відвідувачів Breheimsenteret, або до уповноважених гідів та інструкторів Jostedalen Breførarlag Ltd.

Норвегія дійсно вражає кількістю цікавих місць, де можна досхочу намилуватися всіма дарами природи і вкотре здивуватися тому, наскільки різноманітною, живою та гарнною може бути наша планета.

Злата Чернова