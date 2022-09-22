Недооцінена столиця Туреччини: що подивитися в Анкарі?

У цьому прекрасному місті розташовані як найкращий музей країни, так і мавзолей Ататюрка, дві найважливіші історичні туристичні пам’ятки країни, а також оглядова прогулянка по району цитаделі Анкари, яка дає змогу зазирнути в минуле міста до того, як воно було підвищено до статусу столиці.

Завдяки своєму географічному розташуванню Анкара є чудовим пунктом для подальших подорожей до центру Анатолії, де Ви знайдете багато археологічних та історичних пам’яток, які можна відвідати в межах одноденної екскурсії. Тож скористайтеся нашим списком, щоб знайти найпопулярніші пам’ятки та цікаві місця в Анкарі.

Відвідайте Музей анатолійських цивілізацій

Цей музей є достатньою причиною, щоб включити Анкару до свого турецького маршруту. Це єдине місце в країні, де можна осягнути всю історію людства Анатолії докласичної епохи.

Тут, у першому залі, представлені й знаменита статуя богині родючості, і найважливіші знахідки з неолітичного села Чаталхойюк поблизу Коньї, включаючи настінний розпис, який, на думку деяких археологів, є першою у світі картою міста.

Далі зали присвячені Хеттській імперії бронзової доби, столиця якої була в Хаттуші (192 кілометри на схід), а також Фрігійській і Урартській імперіям, які процвітали в анатолійському степу в залізну добу.

У центральному Кам’яному залі представлені найважливіші кам’яні рельєфи та статуї різних епох.

Тут ви побачите численні тонко деталізовані ортостатні рельєфи з хеттського місця Каркеміш (70 кілометрів на південний захід від Газіантепа), відомого задовго до його фактичного відкриття як місце битви при Каркеміші між Єгиптом і Вавилонією, згадане в Старому Завіті.

Адреса: 2 Gözcü Sokak, Ulus, Ankara

Віддайте шану в Аниткабір (мавзолей Ататюрка)

Ця найбільш відвідувана пам’ятка Анкари є також найважливішим сучасним місцем паломництва в Туреччині. На вершині пагорба, на захід від центру міста, розташований мавзолей Ататюрка (Мустафи Кемаля), засновника турецької держави.

Окрім власне розкішного мармурового мавзолею, це місце приваблює туристів великим музейним комплексом, що містить як виставки про Війну за незалежність під проводом Ататюрка, яка привела до зародження Туреччини як сучасної країни, так і експонати, присвячені життю Ататюрка.

Зовні відкривається чудовий краєвид на Анкару з аркади, що обрамляє площу. Сам мавзолей прикрашений позолоченими написами з промовами Ататюрка.

Всередині над могилою Ататюрка стоїть кенотаф. Відвідувачі, які входять до мавзолею, повинні поважати атмосферу похмурої пошани, яка панує всередині, оскільки турки віддають шану засновнику та першому президенту своєї держави.

Адреса: Yücetepe, 31 Akdeniz Caddesi, Çankaya, Ankara

Прогуляйтеся околицями Цитаделі

Побродити цим районом – одна з найбільш атмосферних речей в Анкарі. Територія цитаделі (Кале) походить із візантійської епохи й оточена все ще величезними укріпленнями, зведеними у 9 столітті.

Вузькі бруковані провулки оточують скрипучі будинки османської епохи, деякі з яких були ретельно відреставровані останніми роками, хоча інші повільно продовжують руйнуватися.

Головною визначною пам’яткою внутрішніх стін є Східна вежа (Сарк Кулесі), з зубчастих валів якої відкриваються краєвиди на сучасну Анкару.

Перебуваючи тут, обов’язково зупиніться та подивіться Aslanhane Cami, одну з найцікавіших мечетей Анкари. Варто побачити інтер’єр мечеті з молитовним залом, облицьованим дерев’яними колонами, увінчаними римськими кам’яними капітелями, і вишуканим міхрабом (настінною нішею), оздобленим керамічною плиткою.

Адреса: Gözcü Sokak, Kale, Altindag, Ankara

Перегляньте колекцію в Ерімтанському музеї археології та мистецтва

Колекція Ерімтанського музею здебільшого демонструє досягнення класичної епохи, тому він є чудовим доповненням до головного міського Музею анатолійських цивілізацій. Оскільки обидва музеї розташовані на маршруті, що веде до району цитаделі, їх легко оглянути за один день.

Крім постійної колекції, Ерімтан також проводить регулярні тимчасові виставки в нижньому залі, які часто демонструють конкретні археологічні пам’ятки турецької культури. На території музею також періодично проводяться вечірні концерти класичної музики.

Адреса: 10 Gözcü Sokak, Kale, Altindag, Ankara

Відкрийте для себе залишки римської імперії Улусу

Анкару часто вважають сучасним містом – запланованою новою столицею країни після утворення сучасної держави Туреччина.

Проте поселення на цьому місці існувало ще з бронзового віку. У римський період це поселення набуло популярності, коли воно стало відоме як Анкіра, а імператор Август зробив його столицею римської провінції Галатія.

Залишки римських руїн цієї епохи розташовані в центральному районі Улус.

Щоб зрозуміти важливість стародавньої Анкіри, відвідайте залишки унікального храму римського імператора Августа на Хачі Байрам Велі Каддесі. На сьогодні залишилися лише часткові руїни колись вражаючих стін храму поруч із Хачі Байрам і Велі Джами.

Найбільший комплекс зруйнованих споруд, що залишився від Стародавньої Анкіри, – це римські лазні на Чанкірі Джаддесі. Фундаменти, а також безліч кам’яних рельєфів і деякі недоторкані арочні елементи цього розгалуженого комплексу імператорських лазень можна легко побачити, хоча вам доведеться ледь не продиратися крізь бур’яни, щоб побачити їх.

Якщо ви йдете від Улусу вгору по Гісарпаркі Каддесі до Музею анатолійських цивілізацій і околиць цитаделі, подивіться на північ, щоб побачити руїни римського театру.

Наразі він перебуває на реставрації, тому туристам доступні для споглядання лише залишки цього театру, який колись вміщував від 3000 до 4000 глядачів.

Відпочиньте в парку Генчлік

Це центральна зелена зона Анкари. Надзвичайно популярним для вечірніх прогулянок і пікніків на вихідних у місцевих мешканців є парк Генчлік. Це справді гарне місце для відпочинку від метушні в столиці.

У парку є велике озеро та красиві набережні з фонтанами і доглянутими садами.

У південно-східному куті парку розташований Луна-парк Анкари, де є кілька атракціонів у парку розваг, зокрема колесо огляду, дві американські гірки та багато спокійніших атракціонів, таких як каруселі та бампери, що цілком підходять для дітей молодшого віку.

Якщо Ви подорожуєте з малюками, це гарне місце, щоб відволікти дітей на годину-дві.

Адреса: Atatürk Bulvarı, 50

Анкара здивує Вас і історичними, і культурними локаціями. Тут є на що подивитися, є чим захоплюватися і де відпочити.

Приємної Вам подорожі.

Назли Якубова