Нетипова Туреччина: чому варто відвідати Анкару?

Туреччина ― країна сонця, пляжів та райського відпочинку. Не дивно, що прибережні міста цієї країни найбільш відвідувані.

Континентальну Туреччину туристи часто ігнорують, а дарма. Адже саме тут розташована столиця, Анкара, яка відома як історичними, так і культурними рекреаційними зонами. Що ж подивитись в головному місті Туреччині?

Замок Анкари

Замок Анкари розташований у серці історичного регіону Анкари, Улусі, який звідусіль обступають колоритні турецькі крамнички та ринки.

Споруда була заснована ще в 8 столітті до нашої ери і з того часу стоїть на пагорбах столиці. Звісно, зараз замок не є оборонним чи військовим об’єктом. Однак завдяки своєму вдалому розташуванню це місце користується популярністю серед туристів.

Саме так, в туристів. Місцеві не надто полюбляють це місце, адже щоб дістатись вершини замку треба пройти численними сходами.

Не дивлячись на це, вид на Анкару із замку вартий зусиль, адже він перехоплює подих. Однак поспішіть, бо споруда працює лише до 20:00.

Аниткабір

Аниткабір – усипальниця першого президента та героя Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка. На перший погляд – це просто мавзолей, однак це Аниткабір – один із найбільших музеїв Туреччини. Тут зібрана велика колекція автомобілей Ататюрка та інших артефактів. Також усипальниця оточена неймовірним парком. Якщо пощастить, то можна натрапити на перезміну сторожі, які влаштовують цілу військову виставу, від якої неможливо відвернути увагу.

Варто пам’ятати, що це місце – сакральне для місцевих, тому важливо висловлювати повагу до історії та культури Туреччини. Також правила на території мавзолею досить суворі. Наприклад, на вході вас перевірять на наявність небезпечних предметів.

Ресторан Аспава

Ресторани мережі Аспава – обов’язкові для відвідування, адже вони є втіленням турецької гостинності, щедрості та смачної їжі. Чому саме цей ресторан? Все дуже просто – дешево, смачно, колоритно та ексклюзивно, адже ці ресторани є лише в Анкарі.

Коли ви замовляєте одну страву ціною близько 25 лір (приблизно 80 гривень), то вам, як бонус, подають безліч закусок та снеків, включно із десертом.

Оскільки турецька кухня заслуговує окремої статті, зазначимо лише, що бажання повертатись сюди знову і знову ще довго виникатиме у вас лише від згадки про похід до цього ресторану.

Акваріум та зоопарк Aqua Vega

Один із найбільших океанаріумів Туреччини розташований саме в Анкарі.

Aqua Vega – це комплекс, що складається океанаріуму, тераріуму та зоопарку. Тут можна побачити різні види комах, рептилій, морських жителів, наприклад, акул чи скатів, а також мешканців савани, наприклад, левів чи рисі.

Це чудове місце для вивчення біології та й просто для того, щоб відволіктись. Особливо цікавим це місце буде для дітей. В океанаріумі навіть є окрема кімната для дітей, оточена з усіх боків водою.

Бар 6:45

Бар 6:45 – найвідоміший нічний заклад Анкари. Оскільки таких місць бракує, в барі щотижня збирається чи не вся молодь столиці, не зважаючи на малі розміри закладу.

Також місце чудово підійде для людей, які полюбляють розслабитись танцями. Адже бар часто запрошує як відомі турецькі групи, так і ді-джеїв, які почергово розважають публіку. Звісно, варто пам’ятати, що це місце для повнолітніх відвідувачів. Бар не пропонує ніяких перекусів, лише алкогольні напої.

Замість епілогу

Анкара багата як і історичними, так і культурними та рекреаційними місцями. Наведені приклади – навіть не десята частина всього вибору, який на вас чекає в турецькій столиці. Тож не варто нехтувати континентальною Туреччиною, адже вона не менш цікава ніж берегова частина країни.

Ірина Никоряк