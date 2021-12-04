Морчіано-ді-Романья – відпочинок у провінційній Італії

Втомились від гамірних туристичних міст, але хочеться відпочинку в теплій Італії? Зараз розповімо, куди їхати!

Розташований у провінції Ріміні та з усіх боків оточений безкрайніми виноградниками та сонячними полями, муніципалітет Морчіано-ді-Романья точно стане для вас ідеальним вибором для тихого, спокійного відпочинку.

З минулого…

Містечко займає площу всього у 5 км2 та налічує сім тисяч мешканців. І це, по суті, вся інформація, яку можна знайти про муніципалітет в україномовних джерелах. Саме тому потік туристів сюди не надто великий. Історично територія Морчіано належала невідомому дворянину з однойменної столиці провінції Ріміні. Пізніше землі успадкував феодальний лорд Беноне ді Віталіано й подарував їх своєму синові — П’єтро, а той через декілька десятків років передав їх під управління монастиря Святого Григорія, навколо якого почали селитися віряни.

Поселення поступово перетворилось у важливий торговельний осередок регіону Емілія-Романья, де проводилось безліч ярмарок. І навіть через багато століть, коли в Італії вже десятки разів змінилась влада, а війська Наполеона закрили центральний монастир, місто зберегло свою економічно-торговельну важливість. Так Морчіано з невеликого села з кількома будинками навколо парафіяльної церкви перетворилося на автономний муніципалітет Морчіано-ді-Романья.

…В сучасне

Сьогодні Морчіано-ді-Романья є затишним охайним містечком, де старі відреставровані вілли стоять поруч з зовсім новими будинками, що зовсім не псує загального зовнішнього вигляду. Всі споруди налічують не більше трьох поверхів, а вздовж вулиць росте безліч зелені, від пальм до хвойних дерев. Готелів у місті не дуже багато, адже основним житлом для туристів, яких і так досить мало, є вілли, що здаються власниками в оренду на сервісі Airbnb.

Якщо вам доведеться відпочивати в Морчіано, радимо завітати до піцерії «DOLCEPIZZA» на вулиці Via Roma. Тут готують смачну піцу прямо в печі. Також варто відвідати міські парки — Parco Montanari та Conca Urban Park. Вони досить невеликі, але для ранкової прогулянки підходять чудово.

Для любителів спорту на півночі містечка є кінний клуб. Але всі ці розваги не можна порівняти з головною перлиною цього міста — самою територією, де воно розташоване. З усіх сторін Морчіано-ді-Романья оточують виноградники, оливкові гаї та невисокі зелені гори, повз які дуже цікаво проїжджати автомобілем. Місцевість справді є основною родзинкою цього муніципалітету.

Звичайно, більшість туристів приїжджають в Італію за морем, і навіть тут Морчіано не поступається прибережними містечками з завищеними цінами на житло. До берегової північно-східної берегової лінії лише 12 кілометрів. Автомобілем ця відстань долається хвилин за 20, громадським транспортом — трохи більше, ніж півгодини. Звичайно, другий варіант є менш привабливим, але треба пам’ятати, що увесь відпочинок в цьому містечку орієнтований на тих туристів, що бажають відійти від відпочинку на пляжі, орендувати машину й більше їздити країною.

Куди варто поїхати?

Морчіано-ді-Романья є досить зручною відправною точкою для поїздки в будь-який регіон Італії. Виїхавши на трасу від берегової лінії, можна дістатись Чезени, Фаенци та Болоньї. Якщо є сили витратити 3-4 години на дорогу, то варто дістатися Венеції або Флоренції.

Якщо ж бажання подорожувати на великі відстані немає, то берегова лінія поряд з Морчіано заповнена невеличкими туристичними містами, які без перешкод можна відвідати заради пляжів, аквапарків, клубів та інших міських розваг. Наприклад, сусідні муніципалітети Ріміні, Католіка, Пезаро та Фано, дістатися яких досить швидко, на відміну від тихого спокійного Морчіано містять і парки атракціонів, і океанаріуми, і кінотеатри.

Муніципалітет Морчіано-ді-Романья є ідеальним відпочинком для мандрівників, що бажають знайти баланс між типовим відпочинком на узбережжі й спокійною відпусткою в провінції та не переплачувати. Сюди приємно повертатися після цілого дня в дорозі або на пляжі, адже місто кардинально відрізняється від типових туристичних баз. Тут немає завищених цін на продукти, натовпу туристів та великого трафіку на дорогах. Це звичайне затишне село, яке дає змогу повністю відчути атмосферу італійської провінції та влаштувати собі незабутній відпочинок.

Бажаємо гарних подорожей!

Поліна Лешкович

(Фото автора)