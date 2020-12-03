In vino veritas: де шукати хороше вино? Частина перша

Вино ніколи не було просто алкогольним напоєм. Фараони пригощали ним своїх родичів, лицарі й королі пили його на бенкетах, а причастя було й залишається важливим атрибутом релігійних служб. Та й зараз ми відкорковуємо пляшку ігристого на святах, наливаємо терпке червоне на побаченнях і насолоджуємось легким білим у компанії друзів чи в сімейному колі.

Виноробством займається чи не увесь світ. А туристи швидко зрозуміли, що відвідини шато та погребів можуть бути не менш цікавими, ніж візит до замків, парків чи морських узбереж.

Ми дібрали для Вас основні регіони, які займаються виноробством та розповімо про нюанси та особливості, що допоможуть вам знайти улюблений смак.

Топ виноробних країн світу виглядає так:

Італія Франція Іспанія США Аргентина Австралія Південна Африка Чилі Німеччина Португалія Австрія Нова Зеландія

Саме на ці країни припадає 80% світового виробництва вина, хоча загалом його роблять більше 90 країн світу. Смаки вин, залежно від регіонів, мають свої спільні риси.

Регіони з прохолодним кліматом славляться виробництвом білих вин із високим рівнем кислотності. Такі виноградники розташовані в наближених до полюсів широтах, високогірних областях та місцях, де переважають холодні вітри.

Регіони з теплим кліматом знані червоними та білими винами з високим рівнем кислотності.

А місця, де панує спека, відомі своїми насиченими червоними винами з помірним чи низьким рівнем кислотності.

Такі закономірності пов’язані, перш за все, із сонячними променями, під якими визріває виноград. Оскільки на Півночі сонця менше, виноград виходить терпким та кислуватим, а на Півдні, купаючись у теплі, винороби отримують солодкий та насичений смак ягід.

Італія

Італія славиться концентрованими елегантними винами. Її можна умовно поділити на три регіони: північна, центральна та південна Італія.

Вина з північної Італії (Венеція, Верона, Турин, Генуя, Асті) мають високу кислотність та аромати кислих фруктів і трав. Найвідомішими є ігристі Просекко та Москато д’Асті. Винознавці виокремлюють аромати акації, цедри лимону, меду та цитрусового цвіту. «Secco» італійською означає «сухий», тому в цьому вині лише від нуля до півграма цукру на бокал. Такі вина добре поєднувати з в’яленим м’ясом або фруктами.

Щодо білих вин, цей регіон славиться Піно Ґріджо і Соаве. Впізнати їх можна за освіжаючим, кислуватим смаком та присмаками лайму, свіжого кокосу, мармеладу та банана. Ці вина радять вживати охолодженими. Вони добре смакують із рибою, м’якими сирами а, також, продуктами, які складно із чимось поєднати, наприклад, сочевицею, горохом та спаржею.

Центральна Італія славиться, перш за все, Тосканою. Утім, активно виноробством у цьому регіоні займаються, також Болонья, Умбрія та Абруццо. Найпоширенішим є вино К’янті (з тосканської долини К’янті). Воно робиться із найвідомішого для цих місць сорту винограду – Санджовезе. Якісні вина цього сорту мають пікантний і трав’янистий смак із нотками червоних ягід та в’ялених томатів. Це червоне вино відмінно поєднувати із соковитим м’ясом та стравами на основі томатного соусу, скажімо, лазаньї, пасти Болоньєзе та піци.

Південь Італії (Неаполь, Сицилія, Сардинія) виготовляє те, чого ніколи не знайти в північній частині – десертне кріплене вино. Саме острів Сицилія забезпечує світ вином Марсала. Воно міцне, терпке, має помірну кислинку та фруктові ноти. Його не лише поєднують із їжею, а й використовують у готуванні. Марсалу додають у солодкі соуси для страв зі свинини або курятини, а також, у пікантні страви, щоб надати горіхових ноток грибам, індичці та телятині.

Франція

Франція є другим за величиною виноробним регіоном.

Насамперед, вона славиться Шампанським. І, хоча ми звикли ототожнювати його з ігристими винами, Шампанським називають лише те вино, що вироблялось у регіоні Шампань. Воно знане нотками бісквіту, мигдалю та медової дині.

На Південному Сході, в регіоні Бордо, існує насичене червоне однойменне вино. Його можна впізнати за ароматами ожини, кави та фіалки.

Утім, це не єдине червоне вино, яким славиться Франція: варто звернути увагу на Мальбек і Сіра, проїхавши для цього трохи південніше. Ці міцні, насичені вина подарують нотки молочного шоколаду, темних ягід і тютюну.

Іспанія

Палкий темперамент іспанців відобразився й на їхніх винах.

Якщо ви будете на екскурсії, вам обов’язково запропонують скуштувати Ріоху. Це вино роблять у північній частині, в долині Наварра. Сорт винограду, з якого виготовляють Ріоху вважається найкращим в Іспанії. Цей напій має присмак шоколаду, родзинок і темних ягід.

Вартим уваги є ігристе вино з цікавою назвою – Кава. Воно добре підходить до будь-якої їжі, адже є легким , фруктовим і чудово освіжає смакові рецептори.

Прихильникам кріпленого вина Іспанія теж не дасть засумувати. Саме для них південні регіони країни виготовляють Херес. Він має приємні нотки карамелі, шоколаду, вершків та горіхів.

США

Якщо ви помітили, що в американських фільмах найчастіше п’ють Шардоне, то це не випадковість. Саме це його виготовляє один із найбільших виноробних центрів Америки – Каліфорнія. Воно не занадто кисле, натомість має нотки вершків, скоринки пирога та солодких екзотичних фруктів.

Північ Штатів може похизуватися легким червоним із промовистою назвою Ніагара. Воно нагадує Піно Нуар, адже в ньому можна відчути смак полуниці, цукрової вати та какао.

Любителям насичених смаків радимо скуштувати Мерло, яким забезпечує країну північно-західний регіон. Воно містить удвічі більше антиоксидантів, ніж легкі червоні вина та добре смакує до барбекю, бургерів з беконом та інших американських страв.

Аргентина

Батьківщина танго не менш пристрасна й у виноробстві. Основне місце там посідає територія біля міста Мендоса, що знаходиться неподалік від Чилі.

Саме цей регіон виготовляє майже 75% усього аргентинського вина. Там роблять вже відомі нам Мальбек та Сіра, але не менш вартим уваги є біле вино Торонтес. Воно варіюється від сухого і цитрусового до напівсухого з насиченими ароматами персика та гуави.

На Півдні, біля міста Патагонія, роблять славнозвісний Совіньйон Блан. Це вино відоме всьому світу завдяки насиченому фруктовому смаку та своїй легкості. У ньому відчувається аґрус, маракуя, жасмин та лемонграс. Його радять вживати льодяним та поєднувати з легкими сирами та фруктами.

Австралія

Австралія стала материком, що першим відокремився від інших. Завдяки цьому вона має унікальну флору та фауну й дивує світ не менш самобутніми смаками вин.

Південна й центральна Австралія відома вином Шираз. Воно має насичений вершковий присмак, аромат шавлії, лавандои та бодяну.

Ця країна, також, виготовляє Шардоне. Найкраще буде зробити тур по регіонам, аби відчути різницю присмаків. На Заході, скажімо, виготовляють невитримане біле Шардоне, воно легке, кислувате й не дуже насичене.

Центральні регіони роблять біле так зване маслянисте Шардоне. Назва говорить сама за себе: трохи димчастий маслянистий присмак – його головна ознака.

А місця з прохолодним кліматом виробляють вершкове Шардоне. Воно, на відміну від двох попередніх, червоне. Це вино характеризується більшою терпкістю, але залишає ніжний вершковий післясмак.

(Далі буде)

Анастасія Зіміна