Насправді якщо писати широку статтю на тему індійської кухні, вийде багатотомне видання. Місцева кухня настільки багатогранна та різноманітна, що за один візит до Індії навряд чи вдасться скуштувати хоча б десяту частину національних страв. У кожному штаті представлений величезний вибір страв, які можна скуштувати лише тут. Тільки на перший погляд, може здатися, що індійські страви однакові на смак та просто гострі, але повірте, в національній кухні знайдеться багато частування без спецій, вишуканих десертів і напоїв.

Дещо про індійську кухню

У країні збереглися певні національні особливості та традиції індійської кухні — тут віддають пріоритет овочам, величезній різноманітності спецій, водночас ви не знайдете в меню яловичину. Вегетаріанець, безперечно, відчує себе в гастрономічному раю, опинившись в Індії. Місцеві жителі не вживають м’ясо та навіть рибу.

У минулому індійську кухню привнесли різні рецепти монголи, мусульмани. Основа раціону – рис, боби, овочі. Також на формування індійської кухні вплинула насамперед релігія. Адже 80% місцевого населення сповідують індуїзм, який заперечує будь-яке насильство. Тому в індійській кухні рідко зустрічаються м’ясні та рибні страви, а про яловичину не може бути мови! Вас потішать овочі, кисломолочні продукти, зелень, спеції.

Приготування їжі в Індії — священнодійство, тому господині та шеф-кухарі свої страви під час приготування не пробують. Окремий том в енциклопедії традиційної індійської кухні доведеться присвятити приправам та прянощам. Найпопулярніша — Каррі, до речі, це не лише пряність, а й назва індійської страви яскраво оранжевого кольору. Саме ця приправа надає частуванню густого аромату неповторного смаку.

Топ 5 страв індійської кухні, які вам треба скуштувати

Як зазначалося раніше, національна індійська кухня дуже різнопланова, і охопити всі страви, які варті уваги туристів, практично неможливо. Я вирішила спростити завдання та підготувала огляд

5 національних страв індійської кухні.

1.Тхалі – навколо рису

Бажаєте спробувати всю Індію на одній тарілці? Сміливо замовляйте тхалі. Назва цієї страви так і перекладається — таця з їжею.

Спочатку тхали подавали на стіл у банановому листі, але з часу їх замінили на тарілочки та тацю. У центрі підноса — звичайний рис, а поруч із ним у невеликих місткостях дав, карі, курд, чапаті, соус пікулі та чатні, роті.

Найпростіше тхалі складається з 5-6 страв, а на свята або в ресторанах їх кількість зростає до 25. Залежно від регіону тхалі відрізняються набором страв і їх розрізняють на ім’я штату.

2.Малай-кофта

Ніжні фрикадельки з картоплі, приготовані у фритюрі із кремоподібним соусом, можуть боротися за право називатися улюбленою стравою всієї Індії.

Щоправда, є одне але — через такий мінімальний набір продуктів малай-кофту дуже легко зіпсувати, перетворивши делікатесні кульки на гумові.

До речі, навіть в Індії не всюди його готують вдало. В результаті туристи не приділяють частування гідної уваги.

3.Палак Панір

Одна з популярних та улюблених індійських страв – палак панір. Палак перекладається з хінді як шпинат, а панір – м’який індійський сир.

М’які шматочки сиру подають зі шпинатним соусом, завдяки збалансованій кількості сиру та спецій вони виходять дуже ніжні.

Палак панір ставлять на стіл разом з овочами, рисом і, звичайно ж, коржами чапаті.

Перед тим як замовляти страву, уточніть наскільки в ній багато спецій, якщо їх багато, попросіть лише їх мінімальний набір, так ви відчуєте смак м’якого і надзвичайно смачного паніру зі шпинатом.

4.Суп дал

Типовий приклад поєднання овочів, бобових (гороху), рису, Каррі в одній індійській страві — Дал. Суп є обов’язковим для індійського обіду, його їдять з рисом або хлібним коржем.

Індійський суп називають не просто національною стравою, а народною, оскільки її обов’язково готують без перебільшення у кожній родині. Подають першу страву, як гарячою, так і холодною.

Місцеві жителі стверджують, що методів приготування супу стільки, що його легко готувати цілий рік, не повторюючись.

5.Джалебі

В індійській національній кухні великий вибір солодощів та десертів.

Джалебі – крендель насиченого помаранчевого кольору, його знають у кожному куточку Індії.

Частування готують з рідкого тіста, його виливають у киплячу олію, а потім вимочують у цукровому сиропі. Національне частування хрумке, соковите, але виходить жирним, солодким, отже, дуже калорійним.

Індійська кухня – одна з найколоритніших у світі, якщо ви хочете познайомитися з культурою країни, обов’язково приділіть увагу гастрономічним аспектам.

Традиції та звичаї індійської кухні різняться насамперед залежно від регіону. Але загалом можна назвати кілька особливостей – пряна, гостра, вегетаріанська. А якщо вас після прочитання зацікавила індійська кухня та її традиції, тоді вам точно варто дізнатися про таємничі храми цієї прерасної країни. Після цього ви сміливо можете бігти збирити валізи та вирушати до колоритної Індії!

Дар‘я Кисличенко

(Головне фото: Pexels, neosiam2021 )