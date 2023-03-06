Ріо-де-Жанейро — місто вічного карнавалу

Однією з перших та найяскравіших асоціацій з Бразилією у сучасних туристів є Ріо-де-Жанейро. Одне з найбільших бразильських міст є батьківщиною пишних карнавалів, місцем, де пісні та танці не вщухають ні на мить. Місто-свято – саме так можна схарактеризувати Ріо!

У перекладі з португальської, Ріо-де-Жанейро означає «січнева річка», що не дивно, адже саме в січні Гаспар де Лемуш, португальський дослідник і мореплавець, на своєму кораблі увійшов до просторів затоки Гуанабара і помилково прийняв його за гирло річки. Згодом з’ясувалося, що Гуанабара — зовсім не річка, проте назва, дана містечку його першовідкривачем, прижилася і використовується і до сьогодні.

Що подивитися в Ріо-де-Жанейро

Місто славиться своїми пляжами, чудовою природою, затишними парками, цікавими музеями та гарними соборами. Але що подивитися в Ріо-де-Жанейро, якщо від цього вибору розбігаються очі? Куди поїхати, щоб навіть найкоротша подорож залишила яскраві спогади на все життя? З метою спростити майбутній вибір було складено топ головних визначних пам’яток.

Візитна картка міста, його символ – гігантська статуя Христа, поставлена ​​на найвищій вершині Ріо – Корковадо на висоті 704 метри. Розкинувши широко руки, Христос ніби літає над містом, благословляючи й охороняючи його. Статуя виготовлялася в Парижі, потім була доставлена ​​в Ріо і 12 жовтня 1931 відбулося її урочисте відкриття та освячення. Ще один символ Ріо – це знаменита кристалічна вершина – Пан-ду-Асукар, що розташувалася біля входу до бухти Гуанабара, її висота 395 метрів.

Передбачається, що свою назву вона отримала завдяки формі, що нагадує контури старовинної розфасовки “цукрових голів”. За версією, походження назви Pan de Asugar походить від індіанських слів “paunh-acuqua”, що означає “високий пагорб”.

Визначними архітектурними пам’ятками міста є колоніальні церкви, монастирі Сан-Бенто, Сан-Антоніо та ордена капуцинів, колишня імператорська резиденція. Церкву Богородиці Лампедоса названо на честь острова Лампедоса у Середземному морі, де сталося явище Богородиці. Побудована в 1929 році на місці початкової будівлі 18 століття в неокласичному стилі під впливом мексиканської архітектури.

Основна пам’ятка церкви Святої Лусії — природний фонтан, вода якого вважається цілющою. Вулиці та набережні Ріо буквально потопають у пишній рослинності — вічнозелені гігантські дерева, стрункі, величезна кількість екзотичних квітів.

У місті є і ботанічний сад, і величезна кількість парків. У ботанічному саду, заснованому в 1808 році і який є одним із найкращих у світі, зібрано понад 7000 видів рослин з усього світу. Тут знаходиться і знаменита алея пальм та колекція екзотичних звірів і птахів. Національний парк Тижука, до якого входить і вершина Корковадо, є найбільшим у світі міським лісом.

Пляжі Ріо

Пляжі Ріо — це, мабуть, найулюбленіше місце всіх бразильців. Тут проходить їх дитинство, юність, а у багатьох і все життя. Це місце зустрічей, відпочинку, розваг, прогулянок, це бюро новин та знайомств в одному місці. Один з найкрасивіших пляжів – Грумарі, рай для серфінгістів та любителів водних розваг.

Широко розрекламовані пляжі Леме та Копакабана, одні з найдорожчих і найпрестижніших, але один із ланцюжка цих пляжів, Арпоадор — крайня точка Копакабани, досить небезпечний. Купання там, досить ризикована втіха через постійні та сильні хвилі. Там займаються серфінгом тільки справжні професіонали, проте вся Копакабана відрізняється присутністю сильних підводних течій.

Пляжі Леблон — це середовище проживання дуже заможних жителів Ріо, жити в Леблоні престижно. До красивих і безпечних пляжів належить і Пепіно Сан-Конраду, щоправда, від міста його відокремлює величезна скеля. Пляжі Барри де Тижукі гарні всім, крім одного, розташовані поблизу величезної фавели. А ось пляжі Ботафогу взагалі вважаються найгіршими через забрудненість.

Карнавал

У лютому, коли в Бразилії розпал літа, вся країна перетворюється на феєрію пишного та яскравого святкування. Звичайно, це карнавал у Ріо. Місто охоплене п’янким ритмам нестримної самби, здійснює ходу особливою алеєю, оточеною глядацькими трибунами.

Спостерігаючи це видовище, сповнене захоплення та радості, складно повірити, що кожен крок цієї ходи відточувався танцюристами протягом року. Адже мета виступаючих не лише завоювати серця глядачів, а й вразити суддівську колегію, яка суворо оцінює виступ. Карнавал у Ріо це своєрідний рубіж, за яким слідує 40-денний Великий піст.

Темпераментне місто самби, прекрасної природи, найкращих пляжів і футболу має самобутній образ, що запам’ятовується.

Жителі Ріо відрізняються простотою, безтурботністю та невимушеністю у спілкуванні, заражаючи всіх своїм життєрадісним настроєм. Тому, перебуваючи в Ріо-де-Жанейро, ви відчуваєте себе як вдома і залишаєтеся зачаровані цим казковим містом назавжди.

Якщо ви хочете відвідати не тільки Ріо, рекомендую прочитати цю статтю про Бразлію!

Дар‘я Кисличенко

(Головне фото: Pexels, Monika Silvestre)