Ресторани у Вінниці — культ нового та сучасного 

Прогулянка парком, фонтаном, фотосесія біля головної вежі Вінниці, неодмінно змусять вас зголодніти, тому пропонуємо вам нові й смачні заклади.

Процвітаюча та неосяжна Вінниця. Місто, яке створене для затишного та спокійного життя. Маючи у володінні знамениті споруди та заходи у всьому світі, Вінниця вважається справжньою перлиною України.

Зараз Вінниця може вас порадувати не тільки визначними місцями, а й розкішними та престижними ресторанами, які безперечно можуть стати вашими улюбленими.

Всього за короткий час, у Вінниці відкрились смачні та затишні ресторани з різноманітною кухнею. Смак страв у цих ресторанів заохотять вас частіше бувати у Вінниці.

Rich:

Ресторан в самому серці міста користується особливою популярністю у місцевих і гостей Вінниці.

Ресторан Rich має приголомшливу терасу з виглядом на вежу – одну із головних пам’яток міста. У літню пору панорамні вікна автоматично розсуваються, за допомогою чого і створюється сама тераса.

Заклад має 6 залів, де можна затишно провести будь-які свята та зустрічі на ваш смак. Одним із таких залів є караоке з якісною апаратурою, де ви можете вдосталь повеселитися з друзями, інші зали найбільше підходять для вечерь у колі сім’ї, для бізнес-зустрічей, для побачень і інших зустрічей.

Для шанувальників кальянів, ресторан пропонує кальяни з різними смаками та рівнями важкості. Посмакувати кальян можна у головній залі із терасою, для яких виокремлена частина залу. Частини залів для тих, хто курить і для тих, хто ні — розділяє декілька метрів і відкритий коридор, з якого входять відвідувачі. Тому, якщо ви не полюбляєте дим, можете не хвилюватися й насолоджуватися свіжим повітрям, яке долинає з вулиці літом.

Меню ресторану не націлено на кухню певної країни. Страви в Rich належать до мультинаціональної кухні. Все залежить від вашого настрою та вподобань. Ви можете замовити страви української, мексиканської та італійської кухні, скуштувати страви з морепродуктами, а також смачні десерти.

У ресторані Rich користуються популярністю стейки, особливо стейк Рибай. Для любителів риби є чудовий вибір риби та морепродуктів. Один із них — страва під назвою ”Лосось з цвітною капустою на грилі під соусом з топленого молока”. А також десерти з красивою подачею, до прикладу, крем-брюле, яке перед тим, як покласти на ваш стіл, підпалюють.

Ще однією приємністю для туристів буде те, що Rich має готель при ресторані, тому туристи зможуть не перейматись із житлом і оселитися у готелі з прекрасним інтер’єром і комфортом. Забронювати номер або столик в закладі ви завжди можете на сайті ресторану.

Rich — стильний та затишний ресторан, до якого можна завітати, щоб спостерігати за вечірнім містом або насолоджуватись сніданками з видом на головну прикрасу міста.

Clover:

Затишний сімейний ресторан з прекрасною атмосферою. Знаходиться заклад біля центрального входу до парку Вінниці, а саме в торговельному центрі “Універмаг”, де ще розташована одна пам’ятка Вінниці: напис “I love Vinnytsia”.

Інтер’єр закладу привертає до себе увагу. Всі деталі інтер’єру зроблені стильно та сучасно. З першого візиту до ресторану ви одразу оціните дружній персонал закладу, який дуже професійно ставляться до своєї роботи.

Далі черга їжі. Кухня ресторану — це старі, добре знайомі страви із дитинства, але приготовані так, що ви повертатиметеся за тим самим смаком із дня у день.

Цей ресторан буде прекрасним вибором, щоб завітати для ранкового сніданку. Порції кожної страви насправді вражають. Ранкова страва сирників чи будь-яка інша за вашим вибором, може нагодувати цілу родину. Є навіть страви з позначкою XL, що дає відразу зрозуміти масштаб порції.

Ще Clover може запропонувати хороший вибір алкогольних та безалкогольних коктейлів, меню для дітей, і як обійтись без десертів. До закладу легко дістатися як пішки, так і доїхати будь-яким транспортним засобом. Тому не ігноруйте цей ресторан у вашому туристичному плані, коли ви потрапите до Вінниці й обов’язково завітайте після прогулянки містом, аби відпочити й посмакувати десерт “Анна Павлова”.

Полуночники:

Новітній та перший коктейльний бар у Вінниці, який за короткий час має великий попит у мешканців.

Полуночники також знаходяться в центрі міста, але, щоб знайти його, потрібно докласти трішки зусиль. Адже розташований він у дворику на вулиці Соборна. Відразу, коли ви зайдете у дворик, перед вами відкриється розмальована стіна, на якій зображено картину “Полуночники” — найвідоміша картина американського художника-реаліста Едварда Хоппера й одне з найвідоміших творів мистецтва США.

Заклад має власний слоган : «Люди – з коктейлями. Коктейлі – з історіями», що також виокремлює його від інших.

Головна родзинка закладу –– це його інтер’єр, який з першого погляду зачаровує. Центральним елементом бару стала ваза з гілками японської верби із золотою підсвіткою в оточенні полиць з понад 300 пляшками алкоголю.

У меню є класичні й авторські коктейлі, а також безалкогольні напої. Загалом коктейльне меню поділили на шість категорій, кожна з яких присвячена певній епосі з історії.

Меню страв для закладу розробив шеф-кухар херсонського бару Eclipse Ігор Богач. До легких коктейлів Ігор Богач радить подавати брускети й салати, а до міцного алкоголю – пасту чи лосось з авокадо-мусом.

Коктейль-бар працює з 16:00, що й характеризує назву закладу: “Полуночники”.

Варто також зазначити й те, що Полуночники мають певну особливість — немає терміналів для розрахунку банківською картою. Є можливість розрахувати банківською картою через мобільний телефон. Але і в цьому випадку потрібно пам’ятати, що не з усіх банківських карток можна оплатити своє замовлення, тому рекомендуємо мати запасний варіант оплати.

Debi:

Грузинський ресторан у Вінниці, який зібрав в собі всі традиції та колорит Грузії.

На вас чекають тепле гостинне обслуговування в кращих традиціях сходу, затишна сімейна атмосфера, неперевершені страви з локальних продуктів за авторськими рецептами з сучасною адаптацією та багато іншого!

Завітавши до закладу, ви потрапляєте не в просто грузинський ресторан, а у втілену мрію двох сестер, які придумали яскраве, душевне та продумане до дрібниць місце, в яке ще не раз хочеться повернутися.

Ідея створення грузинського ресторану в Вінниці не виникла просто так — власниць надихнула подорож до Грузії. Побувавши в різних її куточках – від самобутніх сіл до сучасних міст – і спостерігаючи за традиціями, гостинністю та дружність населення, вони усвідомили дивну схожість грузинської культури з українською.

Інтер’єр ресторану зосереджений на фіолетових, червоних та синіх кольорах. Шляхом такого поєднання кольорів, створюється таємнича, але одночасно затишна атмосфера, що безперечно характерно для грузинської нації.

Ресторан Debi може запропонувати вам різнобарвні страви грузинського застілля, будь то хачапурі, хінкалі або оджахурі, вражаючих розмірів. Є також європейська кухня, якщо хтось з вашої компанії не полюбляє грузинську кухню, а ще, алкогольні, безалкогольні напої досхочу, та десерти.

Заклад знаходиться поблизу центра. Після прогулянки містом, ви може спокійно завітати до закладу, щоб перепочити та смачно поїсти традиційної кухні Грузії й далі продовжувати відкривати для себе красу Вінниці.

Ресторан Ostriv:

Новітній двоповерховий ресторан, зелено-матовий фасад якого зачаровує. Заклад розташований біля торгового центра “Мегамолл”. А самий масштаб ресторану нагадує епоху розкоші та стилю, атмосферу якого ще доповнює фонтан біля ресторану.

Всередині закладу багато простору, що дозволяє влаштовувати грандіозні банкети. Розкішні сходи, що прямують на другий поверх, тераса, кожна деталь інтер’єру доповнює одне одну та створює затишну атмосферу.

Слоган ресторану: “Тут їдять м’ясо”, тому у меню закладу можна знайти безліч страв з м’ясом, але кожна з них має особливий смак та запах.

Ви можете завітати до Ostriv на сніданки та спробувати сирники, які лежать на подушці крему з кокосового молока, поруч зі смородиновим джемом та сметаною. Також для ще більшого візуального апетиту додають зверху шматочки манго, кокосові чипси. Кругленькі ніжні сирники викликають захоплення, справжні асоціації теплого гостинного дому.

На обід можна замовити різні салати на ваш вибір, гарніри, пасти, а до десерту ще взяти смачний крем-брюле або бельгійські вафлі.

Для спокійного сімейного вечора ресторан Ostriv також стане у пригоді. Він безперечно підходить для спокійного вечора після метушливого дня.

Насолодження смачним стейком з келихом червоного вина, трапеза якого переривається безтурботними розмовами з рідними про кіно, погоду, подорож або ж про те, як кожен провів свій день — допоможуть вам розслабитися та насититися силами на нові звершення у наступному дні.

Цим список ресторани Вінниці аж ніяк не обмежуються. Якщо будете у районі “Поділля”, завітайте до ресторану Beatriche/Pasta e Vino на ланч та скуштуйте найсмачніший у всій Вінниці цезар, також відвідайте ресторан Mr. & Ms. Meat, який спеціалізується на стейках. Ще варто завітати до ресторану La Cucina, в інтер’єрі якого присутні милі декоративні каченята. У ньому ви можете насолодитися смачними пастами та ситними тортиками. А у день грандіозних матчів з футболу, можна завітати в ресторан-бар під назвою “Ліга бар” у центрі міста та повболівати за свою улюблену команду.

Насичена подорож завжди виснажує і змушує нас зголодніти. З кожним днем у Вінниці відкриваються по-справжньому розкішні заклади на смак кожного гостя та мешканця місця, які додадуть вам ще більших вражень від подорожей. Тому рекомендуємо обов’язково відвідати хоча б один із них.

Бажаємо смачних подорожей!

Богдана Богданова

(Головне фото: ukrinform.ua)