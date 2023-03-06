Природні дива крижаної країни. Подорож Ісландією

Маючи статус однієї з найменш заселених країн на планеті, Ісландія завжди входила до списку “бажаних” для туристів. І це недивно, адже її природна краса настільки запаморочлива, що її часто називають інопланетною. Тож пропонуємо добірку найдивовижніших місць Ісландії.

Діамантовий пляж

Діамантовий пляж також відомий як Breiðamerkursandur ісландською. Попри те, що він розташований приблизно за шість годин їзди від столиці, Даймонд-Біч все ще залишається однією з найбільш відвідуваних визначних пам’яток Ісландії, і на це є вагомі причини. Ця культова пам’ятка отримала свою назву від блискучих айсбергів, розкиданих уздовж її берега, як поле діамантів.

Ці приголомшливі айсберги колись були частиною льодовика Breiðamerkurjökull. Відколовшись, брили льоду ліниво плавали навколо льодовикової лагуни Йокулсарлон, перш ніж опинитися на Даймонд Біч.

Шматки льоду на Даймонд-Біч бувають різних форм, кольорів і навіть розмірів. Тут ви можете помилуватися величезними брилами льоду в унікальних блакитних відтінках або маленькими чорними шматочками льоду. Багато факторів впливають на колір льоду. Синій може означати вік (старіший лід). Чорний колір може утворитися через вулканічний пил або сонячне світло, що відбиває чорний пісок пляжу. Мандрівка айсбергами на Даймонд-Біч схожа на відвідування художньої галереї – ніколи не знаєш, що знайдеш, і кожна подорож представляє щось зовсім нове.

Поблукайте серед діамантоподібних айсбергів сліпучо-блакитних і білих різного розміру. Досліджуючи цей приголомшливий пляж із чорним піском, ви відкриєте для себе безліч ідеальних можливостей для фотографій і закохаєтесь у природну красу Ісландії. Ви навіть можете взяти екскурсію на човні по лагуні та пропливти серед масивних айсбергів!

Скогафосс

Скогафосс — один із найбільших і найкрасивіших водоспадів Ісландії з приголомшливою шириною 25 метрів і висотою падіння води 60 метрів.

Розташований на річці Скоґа, цей могутній водоспад є чудовим місцем, щоб зупинитися та розім’яти ноги під час подорожі південним узбережжям Ісландії. Річка нижче Скогафосса містить велику популяцію гольця та лосося, тому влітку це улюблене місце для рибалок.

Земля під водоспадом дуже рівна, що дозволяє відвідувачам підійти прямо до стіни води. Скогафосс також можна побачити з вершини, оскільки круті сходи ведуть до оглядового майданчика над водоспадом. На підйомі можна зустріти багато морських птахів, що гніздяться.

Через велику кількість бризок і водяного пилу, що утворюються водоспадом, у сонячні дні майже завжди можна спостерігати одинарну, а іноді й подвійну веселку.

Хуакадалур

З 18 століття геотермальний район Хаукадалур (долина) є одним із найвідоміших і відвідуваних геотермальних районів Ісландії. Тут ви можете знайти знаменитий гейзер, який дав назву всьому своєму виду та гейзер під назвою Строккур, який вивергається кожні 8-10 хвилин. Є інші, менші, гейзери, розкидані навколо поля, а також мінеральні джерела та грязьові горщики (кипляча суспензія геотермальної води та розчинених мінералів, каменю та всього, що випадково туди потрапляє).

Гейсір – той, на честь якого були названі всі інші подібні. Активний з 1294 року, вивергався на висоту до 170 метрів. Його діяльність непередбачувана і тісно пов’язана з геотермальною активністю в цьому районі. Очікування його виверження може зайняти дуже багато часу, якщо ви не настільки терплячі, просто перейдіть до його «брата» – Строккюр.

Строккюр – вивергається дуже часто, кожні 8-10 хвилин на висоту до 40 метрів. Тому так багато туристів приїжджає сюди, щоб побачити цю геотермальну красу. Відвідайте Хуакадалур взимку, щоб побачити бліде зимове сонце, яке підсвітлює пару, що викидається в повітря гейзерами. Короткі години слабкого сонячного світла дадуть вам побачити приголомшливі відтінки оранжевого та рожевого, які ви могли б не застати влітку.

Природа – найкращий архітектор, який дивує нас своїми творіннями не перше тисячоліття. Вона створює таку красу, в існування якої часом буває складно повірити.

Анастасія Корнійчук

(Головне фото з https://www.thrillist.com )