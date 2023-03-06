Галерея просто неба у столиці Німеччини

Меморіал Східної галереї, який розташований у Берліні — Фрідріхсхайн є постійною галереєю під відкритим небом на найдовшій збереженій ділянці Берлінської стіни на Мюленштрасе між Східним залізничним вокзалом Берліна та Обербаумбрюке вздовж річки Шпрее. Він складається із серії фресок, намальованих безпосередньо на залишках Берлінської стіни, розташованих поблизу центру Берліна.

Галерею варто відвідати не лише тому, що тут зображено найвідоміший “потрійний поцілунок” Леоніда Ілліча з Еріком Хоннекером, який став символом падіння Берлінського муру, а й тому, що на стіні ще багато чудових робіт, а сама галерея є найдовшою у світі художньою галереєю просто неба і становить 1316 метрів.

Трохи історії

Навесні 1990 року, після відкриття Берлінської стіни, представлену площу розписували 118 художників з 21 країни. Художники прокоментували політичні зміни 1989-90 рр. у добрій сотні картин на тій стороні Стіни, яка раніше була звернена до Східного Берліна. У зв’язку з містобудівними заходами він не повністю зберігся, і замість оригіналів з тих часів існують лише копії з 2009 року.

Галерея має офіційний статус Denkmal , або пам’ятка, що охороняється спадщиною. За словами асоціації художників, які беруть участь у проекті, «Істсайдська галерея розуміється як пам’ятник падінню Берлінської стіни та мирним переговорам про кордони та домовленості між суспільствами та людьми».

Цікаві факти про галерею

Галерея складається зі 105 картин художників з усього світу, написаних у 1990 році на східній стороні Берлінської стіни;

галерея розташована на так званому «Hinterland Mauer», який закриває кордон із Західним Берліном;

ймовірно, це найбільша та найдовша галерея під відкритим небом у світі. Далі з’явилися картини Юргена Гроссе під псевдонімом INDIANO,Дмитра Врубеля, Зігфріда Сантоні, Бодо Сперлінга, Касри Алаві, Кані Алаві, Джима Авіньйона, Інгеборг Блюменталь, Ігнасі Бланша та Гісберта та інших;

картини в East Side Gallery документують час змін і виражають ейфорію та великі надії на краще, вільніше майбутнє для всіх людей світу;

East Side Gallery була заснована після успішного злиття двох німецьких асоціацій художників VBK і BBK. Членами-засновниками були члени Федеральної асоціації художників BBK Бодо Шперлінг , Барбара Греул Ашанта, Йорг Кубіцкі та Девід Монті;

, Барбара Греул Ашанта, Йорг Кубіцкі та Девід Монті; у липні 2006 року, щоб полегшити доступ до річки Шпрее з Мерседес-Бенц Арени, ділянку на 40 м було перенесено трохи на захід, паралельно початковій позиції.

Яке ж майбутнє Істсайдської галереї?

З 1 листопада 2018 року Берлін відповідає за ділянки «Park an der Spree» та «East Side Park» з елементами колишньої Берлінської стіни. Парламент схвалив пропозицію сенатора з питань культури та Європи, яку пройшов головний комітет. Фонд Берлінської стіни отримав мандат на структурне обслуговування пам’ятника East Side Gallery, утримання пов’язаних громадських зелених насаджень і посередництво в історичному місці пам’яті.

У майбутньому відвідувачі East Side Gallery повинні отримати більше інформації та історичної класифікації. З цією метою фонд запустив широку програму управління. На меті якого проілюструвати унікальний подвійний характер історичного місця: з одного боку, як художнє свідчення та символ радості з приводу мирного подолання німецького розколу; як свідчення прикордонного режиму НДР з іншого боку.

Діана Гасюк

(Головне фото: https://www.turpravda.ua)