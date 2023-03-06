Аушвіц-Біркенау: жахлива сторінка в історії людства

Місто Освенцим відоме насамперед як місце концентраційного табору смерті часів Другої світової війни. Сьогодні на його колишній території розташовується музейний комплекс Аушвіц-Біркенау, присвячений пам’яті жертв. Він нагадує людству про цю жахливу сторінку історії.

Укріплені стіни, колючий дріт, бараки, газові камери та печі для кремації демонструють умови, в яких відбувався геноцид у колишньому концентраційному таборі смерті Аушвіц-Біркенау, найбільшому в Третьому Рейху. Згідно з історичними дослідженнями, 1,5 мільйона людей, серед яких велика кількість євреїв, систематично голодували, їх катували й вбивали, що є символом жорстокості людства у 20-му столітті.

Історія табору смерті

Аушвіц-Біркенау був головним і найвідомішим з шести концентраційних таборів, створених нацистською Німеччиною. Побудований у Польщі під час окупації спочатку як концентраційний табір для поляків, а згодом для радянських військовополонених, він став в’язницею для представників інших національностей. Окрім масового вбивства понад мільйона єврейських чоловіків, жінок і дітей та десятків тисяч польських жертв, Аушвіц також слугував табором для расового вбивства тисяч ромів і сінті. Будівлі, споруди та інфраструктура табору, що залишилися, є мовчазними свідками історії, що свідчать про злочин геноциду, вчинений німецькими нацистами.

Був звільнений 27 січня 1945 року. На жаль, до того часу було вбито близько 1 000 000 євреїв, 70 000 поляків, 25 000 сінті та ромів, а також близько 15 000 військовополонених з різних країн.

Зі скількох частин складається концтабір?

Це був цілий комплекс, який складали: Аушвіц І — адміністративний центр; Аушвіц II (Біркенау) — «табір смерті»; Аушвіц III (Monowitz) — табір праці.

Табірний комплекс Аушвіц-Біркенау складається зі 155 цегляних і дерев’яних споруд (57 в Аушвіці та 98 у Біркенау) та близько 300 руїн. У Біркенау є також руїни газових камер і крематоріїв, які були підірвані в січні 1945 року. Є також споруди, що мають велике історичне значення, такі як залізничні під’їзні колії та рампи, продовольчі склади та промислові будівлі.

Головний табір Аушвіц I був місцем знищення, яке здійснювалося переважно шляхом позбавлення людей елементарних умов життя. Тут знаходилися офіси адміністрації табору, командира місцевого гарнізону і коменданта Аушвіца I, центральні офіси політичного відділу і відділу праці в’язнів. Більша частина комплексу залишилася недоторканою. Архітектура табору складалася з будівель, які вже існували та були переобладнані нацистами для виконання нових функцій. Інтер’єри деяких будівель були змінені, щоб пристосувати їх до меморіальних цілей, але зовнішні фасади залишилися незмінними.

1942 року на околиці Освенцима з метою розвантаження перенасиченого основного табору був побудований другий – Auschwitz-II-Birkenau. Він був побудований заново на місці переміщеного села, там зараз збереглася лише невелика кількість історичних будівель. До сьогодні збереглося лише декілька бараків та руїни крематоріїв. Більшість жертв комплексу Аушвіц, близько 90%, були вбиті в таборі Біркенау. Заручниками концтабору стало і понад 14,5 тисяч вихідців із території України.

Що треба побачити?

Екскурсія починається біля воріт з гаслом Arbeit macht frei – «Праця робить вільним». Коли людина проходила через ці ворота, вона востаннє чула своє прізвище та ім’я, бо потім вона ставала номером. У частині бараків розташувалася експозиція державного музею Auschwitz-Birkenau, де представлені приголомшливі, жахливі свідчення геноциду, фотографії та документи, а також предмети особистого користування, відібрані у жертв. Місце та його ландшафт мають високий рівень автентичності, оскільки оригінальні свідчення були ретельно збережені без зайвих реставраційних робіт.

На території 28 бараків та інших адміністративних приміщень. Кожен барак присвячений якійсь одній тематиці. Один показує, як жили в’язні. Просто на підлозі, встеленій соломою, тулилися 200 людей, хоч кімната розрахована на 50. В іншому бараку зібрані особисті речі. За скляною вітриною велика гора посуду, за іншою – тисячі окулярів, ще далі – взуття, валізи, волосся. А на стінах багато стендів з документами. Усе перекладено трьома мовами – польською, англійською та на івриті. Ви також побачите багато фото. Під фото вказані дати прибуття до табору й дата смерті.

Барак № 10 – лікарня. Тут професор Карл Клауберґ проводив над єврейками експерименти, а доктор Йозеф Менгеле робив досліди на близнюках. У блоці № 11 ув’язнені відбували покарання у стоячих камерах. Між бараками № 10 та 11, у дворі, була «Стіна смерті». Тут виводили людей на розстріл. Блок № 27 продовжує дитячу тематику. На стіні у білій кімнаті висять копії дитячих малюнків. Їх знайшли дослідники, а художники перенесли на ці стіни й зробили інсталяцію. А ще звуковий супровід – дитячий спів і розмови на івриті.

Деякі країни поробили у певних бараках музеї пам’яті своїх земляків. Наприклад, один барак присвячений євреям Нідерландів, Чехії, Словаччини, Бельгії, Франції, Румунії.

Інформація для тих, хто хоче відвідати Аушвіц-Біркенау

Музей містить території двох вцілілих частин концентраційних таборів Аушвіц I та Аушвіц II-Біркенау. Територія музею займає 191 гектар, з яких 20 гектарів припадає на Аушвіц I й 171 гектар – на Аушвіц II-Біркенау.

Національний музей відкритий цілий рік. Вхід на територію Меморіалу Аушвіц-Біркенау є безкоштовним. Плата стягується лише за послуги екскурсовода, оренду навушників та перегляд документального фільму. Вхідні квитки слід резервувати на сайті . Для кращого розуміння історії Аушвіцу ми рекомендуємо відвідати його у супроводі екскурсовода. Тривалість візиту визначається виключно індивідуальними інтересами та потребами відвідувачів. Однак, як мінімум, слід зарезервувати щонайменше три з половиною години.

Фотографування на території Державного музею “Аушвіц-Біркенау” в Освенцимі у власних цілях, без використання спалаху та штативів дозволено, за винятком зали з волоссям жертв та підвалів блоку № 11. Матеріали можуть бути використані лише у заходах і проєктах, які не паплюжать і не порушують доброго імені жертв концтабору Аушвіц.

У зв’язку з необхідністю збереження історичної автентичності території Меморіалу людям з обмеженими фізичними можливостями може бути важко пересуватися територією та будівлями Меморіалу. Щоб допомогти відвідувачам з обмеженими можливостями, у Центрі обслуговування відвідувачів безкоштовно надаються інвалідні візки.

Дітям до 14 років не рекомендується відвідувати Меморіал.

Які висновки треба зробити після відвідування?

Аушвіц-Біркенау – пам’ятник цілеспрямованому геноциду євреїв німецьким нацистським режимом і загибелі незліченної кількості інших людей, містить неспростовні докази одного з найбільших злочинів, коли-небудь скоєних проти людства. Також це пам’ятник силі людського духу, який у жахливих умовах випробувань протистояв зусиллям німецького нацистського режиму придушити свободу і вільну думку та знищити цілі раси. Місце є ключовою пам’яткою всього людства про Голокост, расистську політику і варварство. Це місце нашої колективної пам’яті про цю темну сторінку в історії людства, її передачі молодим поколінням і знак застереження про численні загрози і трагічні наслідки крайніх ідеологій. Щоб не робити помилки в майбутньому, треба знати про помилки минулого!

Анна Запша

(Головне фото: britannica.com)