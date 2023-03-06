Найбагатша скарбниця Європи як справжній витвір мистецтва

Музей «Зелене склепіння» — не просто черговий музей красивих виробів, а ціла знаменита колекція коштовностей, розташована в самому серці чарівного міста Дрезден. Відноситься до князівської скарбниці Веттінів, що охоплює період від Ренесансу до класицизму.

Цікавим фактом є те, що колекція демонструється у двох постійних експозиціях — «Історичне зелене склепіння» та «Нове зелене склепіння» , що розташовані в західному крилі дрезденського палацу-резиденції. Багато хто з туристів не приділяє цьому достатньо уваги.

Трохи історії

Більшість приміщень дрезденської резиденції, на місці якої зараз знаходиться скарбниця, ще в XVI ст. носили назву «таємне сховище» . Така названа через те, що здавна тут зберігалися цінні предмети і виготовлялося їхнє обрамлення, але для публіки колекція була закрита. Також цю будівлю вважали найкращим сховищем у випадку пожежі.

Із самого початку саксонський курфюрст та король Польщі Август Сильний в 1723—1729 роках велів обладнати в 9 залах паноптикум, де відвідувачі в оточенні барокової архітектури мали б змогу оглянути художні експонати та раритети, зібрані ним та його попередниками. Під час будівельних робіт до старих приміщень «Зеленого склепіння» було приєднано 8 нових кімнат. Архітектурний проєкт скарбниці виконав Маттеус Даніель Пеппельманн, а внутрішнє оформлення було доручено Ремону Лепла. Такий вигляд музей зберігав до XX століття. Тому колекція може претендувати на звання найдавнішого музею світу, яке наразі неофіційно носить Британський музей.

Під час бомбардування Дрездена було зруйновано три з дев’яти залів скарбниці. Самі експонати за кілька років до цього були перевезені в фортецю Кенігштайн. В кінці Другої світової війни вони були вивезені в СССР та 1958 року повернуті в соціалістичну НДР за рішенням радянського уряду.

1 вересня 2006 року після реконструкції відкрилося «Історичне Зелене склепіння», що займає 2000 кв.м. на першому поверсі палацу. Інтер’єри будівлі відновлювали на основі збережених документів 1733 р. і в результаті максимально наближені до оригінального вигляду скарбниці Августа Сильного.

Не дивно, що цю унікальну колекцію навіть пограбували невідомі 2019 року. За даними МВС Саксонії, сума збитку оцінюється приблизно в мільярд євро. Зловмисники, яким удалося втекти, пошкодили електропостачання, проникли до скарбниці через вікно, звідки забрали коштовності, але залишили великі предмети, на кшталт, ваз і картин.

У колекції саксонських курфюрстів та королів налічується більше 4000 унікальних витворів мистецтва. У нових залах «Зеленого склепіння» представлено майже 1100 предметів ювелірного мистецтва, близько 3000 предметів знаходяться в експозиції історичних залів.

Цей музей поєднує в собі не лише дорогоцінну колекцію, а й самі по собі розкішні інтер’єри приваблюють та розтоплюють серця відвідувачів.

Не забудьте взяти з собою фотоапарт та гарний настрій, адже ходити доведеться багато.

Вдалої екскурсії!

Vergessen Sie nicht, eine Kamera und gute Laune mitzubringen, denn Sie werden viel laufen müssen.

Gute Reise!

Гасюк Діана

(Головне фото: https://focus.ua/)