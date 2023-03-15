Подорож стежками серіалу «Гра престолів». Частина друга

Сьогодні ми зібрали для Вас ще одну колекцію місць зйомок усім знаменитого серіалу «Гра престолів». Приготуйтеся відвідати чудові місця, де знімалися сцени з найвідомішими родинами Семи Королівств. Та навіть, якщо ви не бачили жодної серії, не поспішайте закривати статтю, вона буде цікава всім мандрівникам. А серед прихильників серіалу все популярнішою стає нова розвага: мандрувати по мальовничим місцям зйомок. Це не так складно, як здається на перший погляд. Тож запрошуємо Вас у подорож стежками цього незабутнього серіалу.

Айт-Бен-Хадду

Повторити подорож Дейєнеріс Таргарієн Вільними містами і Затокою работоргівців можна в Марокко. Марокканський ксар (укріплене місто) Айт-Бен-Хадду височіє на пагорбі посеред спекотної пустелі за 100 км від Марракеша. У давнину у фортецю заходили торгові каравани, а зараз її облюбували туристи та кіношники, і режисери «Гри престолів» не виняток.

Місто біля підніжжя Атлаських гір Айт-Бен-Хадду є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 1987 року. Всі стіни ксару зроблені із бруду. Мов замок з піску, що піднімається з вершини пагорба. Це справді захоплюючий будівельний комплекс, який представляє архітектуру Сахари. Айт-Бен-Хадду в серіалі представлений як місто работоргівців Юнкай. Режисери не помилилися, бо в минулому Айт Бен-Хадду був рабським ринком.

Де розташовано: Марокко

Замок Альмодовар-дель-Ріо

Несподівана облога Гайгардена Джеймі Ланністером у сьомому сезоні вперше знайомить нас з чарівним замком, в якому розташовувалися Тірелли. Спочатку замок Castillo de Almodóvar del Río був римським фортом, завойованим і відбудованим маврами 760 року. Прогулюючись уздовж бастіонів можна розглянути військові вежі, з яких відкривається неймовірний вид на річку Гвадалквівір.

Не можна не відзначити, що Альмодовар дель Ріо є одним з небагатьох середньовічних замків, що прекрасно збереглися – фортець у всій Андалусії. Архітектура замку чудово відбиває дух лицарської середньовічної епохи. Фортеця Альмодовар-дель-Ріо є фортифікаційною конструкцією в стилі мудехар з дрібними зубчиками і складається з 5 веж, цитаделі і фортечних стін. Фортеця, яку ми можемо бачити сьогодні, була побудована в середині XIV століття за правління Педро I.

Де розташовано: Кордобе, Іспанія

Вік

З другого сезону команда серіалу вирушила до Ісландії для зйомок в нескінченних замерзлих пустелях, які розміщені на північ від стіни. Чорні піщані пляжі на Віку з’являються в сьомому сезоні у ролі Східної варти біля моря, портового міста, де здичавілі сходять на берег для торгівлі з правоохоронцями Нічної варти.

Місцеві називають це село Vík í Mýrdal, що перекладається як «бухта у болотистій долини». У 1991 році американський журнал «Island Magazine» визнав це місце одним з найкрасивіших на планеті, а в 2014 канал «Travel Channel» з ним погодився. Після цього вулканічний пляж Вік став головною здобиччю в професійному житті для багатьох кінематографістів і фотографів. Щорічно вони приїжджають сюди на пошуки кращого кадру в світі.

Де розташовано: Ісландія

Льодовик Свінафелльсьєкулл

Частина величезного льодовика Svínafellsjökull в Ісландії, який залишається найбільшим в Європі, зіграла роль Кулака перших людей у другому сезоні, крижаного гірського хребта, де Джон Сноу і Куорен Піврукий стали заручниками здичавілих.

На лагуні льодовика Свінафелльсьекулл знаходиться знаменита печера Скафтафелл. За минулі сторіччя льодовик спресувався настільки, що майже не має бульбашок повітря, завдяки чому сонячне світло поглинається майже все, крім синьої фракції, яку видно всередині печери неозброєним оком. Синій лід можна бачити тільки коли змито верхній шар льодовика, наприклад, взимку. Втім, подібне світло буває в плаваючих айсбергах та на інших крижаних печерах.

Печера Скафтафелл має семи метровий вхід на березі. Наприкінці печера звужується до одного метра. Однак відвідувати крижані печери небезпечно, так як воно постійно трансформуються і в будь-який момент можуть зруйнуватися. Лише взимку відвідування таких печер відносно безпечно.

Де розташовано: Ісландія

Замок Трухильо

У сьомому сезоні вперше з’являється ще одне знакове місце – скеля Кастерлі, родовий замок Ланністерів. Трухильо, середньовічний замок, в якому минуло кілька воїн між маврами і християнами ідеально підходить на роль неприступної фортеці. Тут можна погуляти по кам’яних баштах і уздовж стін, де Сірий Черв’як і армія Бездоганних воювали з Ланністерами.

Замок Трухильо знаходиться на вершині гори у провінції Касерес. Це мавританська фортеця, побудована на залишках мусульманської цитаделі у 9-10 ст. У 15 ст. була перебудована, 19-го відновлена. Збереглися вежі квадратної форми, типові військової архітектури арабського світу. Замок побудований на основі кам’яної кладки та вапняного розчину. Він ділиться на дві частини – Збройовий двір та притулок.

Де розташовано: Іспанія, Касерес

Національний парк Крка

Крка розташований у середній Далмації, в долині річки Крка, між містами Кнін і Шибеник. Він є одним з найбільших природних надбань Хорватії. Національний парк фактично створено навколо річки з однойменною назвою. Вона доволі стрімка, з порогами та водоспадами, яких тут налічується цілих 7 (найбільші – Скрадинський Бук, Рошський водоспад). Територію заповідника населяють 860 видів різноманітних тварин, більше 220 видів птахів і 18 видів риб, велика частина яких зустрічається тільки в цьому регіоні.

На одному з річкових островів знаходиться старовинний монастир Висовац. Тому не дивно, що саме це місце знімальна група серіалу обрала для фільмування ряду натурних сцен. Мальовничі краєвиди національного парку Крка ідеально вписалися під ландшафти Вестероса. Наступного разу, коли будете передивлятися серіал, звертайте увагу на ті моменти, фоном для яких є стрімка річка в обрамленні соковитої зелені – скоріш за все, це ландшафти національного парку Крка.

Де розташовано: Хорватія

Якщо Ви раптом пропустили першу нашу статтю за цією темою, то з підбіркою інших місць зйомок «Гри престолів» можна ознайомитись тут.

Бажаємо приємної подорожі!

Анастасія Білоус

(Головне фото: freepik.com)