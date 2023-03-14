Нідерландське природне диво: озера Лосдрехт

Це мальовниче місце чудово підходить для відпочинку з родиною та друзями. Щороку його відвідують тисячі туристів. Сюди приїздять мешканці міст, котрі втомилися від метушні й шаленого ритму життя, поціновувачі природи, які хочуть помилуватися дивовижними краєвидами, та рибалки. У теплу пору року територія користується популярністю серед шанувальників водних видів спорту. А під час особливо холодних зим озера перетворюються на одну з найкращих локацій для катання на ковзанах у Нідерландах.

Лосдрехтські озера (Loosdrechtse Plassen) — це система мілких взаємопов’язаних озер у Нідерландах. Розташовані вони в провінції Північна Голландія (Noord-Holland), на південь від Амстердама. Система складається з кількох озер, які відокремлені одне від одного дамбами та островами й утворюють один суміжний комплекс водойм.

Територія є природною пам’яткою Нідерландів. Озера, ставки, фруктові сади, болота, зарості очерету та прилеглі луки перебувають під постійною охороною з метою збереження природи та підтримки рекреаційних об’єктів.

Історія місця

Цей регіон ще з часів Середньовіччя був великим торф’яником, занадто вологим для ведення сільського господарства. Спочатку люди намагалися осушити болота, але без успіху. Тому зрештою вирішили видобувати торф.

Роботу почали в 1630-х роках. Торф виймали з води й залишали сушитися на землі. У такий спосіб формувалася територія з довгими траншеями й берегами. Із плином часу суші ставало все менше. До того ж, вона руйнувалася під впливом вітру і хвиль. Як наслідок, траншеї ставали все глибшими, поки їх не затопили ґрунтові води, створивши вузькі острови.

Чим зайнятися

Ознайомтеся з територією. Перш за все, на Лосдрехтських озерах слід дослідити місцевість. Зробити це можна як і на воді, так і на суші. Тут відпочивальникам пропонують орендувати човен або велосипед для прогулянок на природі. Окрім численних водних шляхів, в околиці є багато маршрутів, облаштованих під велосипедні та пішохідні доріжки. Якщо ж захочете перепочити після прогулянки, то на озерах Лосдрехт Ви знайдете ряд острівців громадського відпочинку із пляжами й зонами для прийняття сонячних ванн.

Спробуйте водний спорт. Безумовно, найкращий спосіб насолодитися Лосдрехтськими озерами — на воді. І для цього тут є безліч можливостей. Туристи мають змогу зайнятися вітрильним спортом, веслуванням, в тому числі й на каное, віндсерфінгом, вейкбордингом, дайвінгом, опанувати водні лижі й водні велосипеди, а також поплавати на байдарках.

Лосдрехт може похизуватися численними причалами для яхт, школами вітрильного спорту та іншими компаніями, пов’язаними з активним відпочинком на воді. Тут є спеціально відведені зони для плавців і серфінгістів, куди не допускають моторні човни. Інші частини озер ідеально підходять для плавання під вітрилами. В околиці працює туристичний офіс, де надають більше детальної інформації щодо можливостей активного відпочинку.

Замовте круїз озерами. На Лосдрехті ходять екскурсійні човни водними каналами. Ви можете обрати прогулянку одним із запропонованих туристичних маршрутів. Усі шляхи пролягають через мальовничі села, сповнені голландської автентичної атмосфери. Пропливаючи каналами, Ви матимете нагоду помилуватися принадними пейзажами та унікальним ландшафтом місцини.

Відвідайте замок Сипештейна (Kasteel-Museum Sypensteyn). Якщо Ви хочете урізноманітнити свою подорож, пропонуємо відвідати замок-музей Сипештейна.

Розташований він на захід від Лосдрехтських озер, у межах тієї самої провінції — Північної Голландії.

Замок збудував Генріх ван Сипештейн, щоби вшанувати пам’ять своєї родини, віддати данину пращурам. Маєток оточений величним садом із живоплотами й ровами, а при вході туристів зустрічають декоративні ковані ворота.

Тут можна пройтися доріжками та мостами, лабіринтом, парком і фруктовими садами. Під час прогулянки Ви відкриєте для себе чимало місцевих та екзотичних видів дерев. На терасі замку можна випити кави, насолоджуючись видом на сади.

Окрасою замку-музею є цінна колекція витворів мистецтва, зібрана Генріхом ван Сипештейном у 1857–1937 роках.

Тут представлені різноманітні портрети, меблі, вироби зі скла та срібла, годинники й скульптури. Особливої уваги варта вишукана колекція порцеляни.

Анна Іванченко

(Головне фото: partyschip-loosdrecht.nl)